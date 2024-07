Canarias se vende en París como el mejor centro de alto rendimiento

Canarias se promocionará mediante la proyección de anuncios durante la emisión de varias finales de los Juegos Olímpicos de París para aumentar su captación de turismo de entrenamiento deportivo profesional, que en las islas representa ya entre un 0,5 y el 0,7% del total de este sector económico.

La consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León; el viceconsejero de Deportes, Ángel Sabroso; y el director gerente de Turismo de Islas Canarias, José Juan Lorenzo, presentaron ayer el broche de una campaña que arrancó en enero de 2023, y que tendrá su culmen, por medio del canal Eurosport. Las finales masculina de 200 metros natación estilo libre, y la femenina de 100 metros mariposa, así como la lucha por el oro en el triple salto femenino, y los duelos decisivos de baloncesto –en los dos sexos– serán los momentos en los que el Archipiélago se venda como el mejor centro del alto rendimiento posible.

Iwan Thomas, medallista olímpico y entrenador de atletismo; Katinka Hosszú, tricampeona olímpica de natación y plusmarquista mundial; y Alberto Contador, ciclista que ha entrenado en las islas, son los embajadores de esta promoción, que se proyectará en cinco idiomas, en 50 países, y supone una aportación para el Gobierno de Canarias de 1.750.000 euros. Todo bajo el lema Canary Islands. One goal, one destination. All year round –Un objetivo, un destino. Todo el año–.

«Las características climáticas y naturales únicas del archipiélago, así como las instalaciones reconocidas por los principales organismos mundiales, los centros de recuperación deportiva y la excelente oferta alojativa nos convierten en el destino ideal para el entrenamiento deportivo profesional», comentó Jessica de León.

Como ejemplo del atractivo que ya posee Canarias para muchos profesionales de primer nivel, se nombró a la propia Katinka Hosszú, que durante la grabación del spot, descubrió el Club La Santa (Lanzarote) y decidió acometer allí su preparación para los Juegos de 2024, lo que había descartado tras haber sido madre en agosto de 2023. También se hizo mención a la Federación Francesa de Natación, que igualmente se preparó en Canarias, en el Tenerife TopTraining, durante 15 días; así como las federaciones de atletismo de Reino Unido, Suiza, Austria, España o Alemania –con la mediática Alicia Schmidt en el equipo–, que han escogido La Palma Training Camp como base de entrenos. Además, todas las clases olímpicas y los mejores regatistas de cada una de ellas han establecido las aguas entre Lanzarote y Fuerteventura como su base de trabajo invernal para París.

El viceconsejero de la Actividad Física y Deportes, Ángel Sabroso, subrayó que «Canarias es en sí misma el mejor escenario natural para la práctica deportiva que se puede encontrar en Europa». Además, añadió que «el Gobierno de Canarias apuesta por potenciar el vector deporte y turismo, un segmento que genera un mayor nivel de gasto en destino, lo diversifica entre más sectores, tiene una estancia media superior y es enormemente respetuoso con el entorno, la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente».

Los destinatarios

Tal y como explicó el director gerente de Turismo de Islas Canarias, José Juan Lorenzo, la estrategia de promoción va destinada a deportistas profesionales, decisores de entrenamientos deportivos y promotores de eventos de diversas disciplinas, como triatlón, ciclismo, atletismo, natación, vóley-playa, vela, windsurf o surf, entre otras, y procedentes de nueve mercados: Alemania, Reino Unido, España, Países Bajos, Italia, Francia, Países Nórdicos, Austria y Suiza.

«Las condiciones climáticas y naturales de nuestro destino permiten a estos deportistas mejorar su rendimiento y entrenar en cualquier momento del año sin interrupciones», aclaró Lorenzo, que resaltó el valor estratégico de un segmento que «además de aumentar la estancia media y rejuvenecer la marca Islas Canarias, permite el crecimiento de la cadena de valor turística, pues beneficia a sectores como el de la fisioterapia, la medicina deportiva o la dietética, entre otros».

El año pasado, el segmento de entrenamiento deportivo reunió en las islas a 120.000 turistas entre deportistas y acompañantes, y generó un retorno económico estimado en 160 millones de euros. A esto hay que sumar el impacto económico de los eventos deportivos, que Turismo de Islas Canarias patrocinó con 850.000 euros repartidos en 24 pruebas.