El tinerfeño Alejandro Meneses brilla en el Nacional de Almazán

El paratriatleta Alejandro Meneses, nacido en Santa Cruz de Tenerife, pertenece al Club Tenerife Reactivité Fisioterapia e inició su trayectoria en la natación con 13 años de edad. A sus 25, ha acumulado una notable cantidad de logros tanto en la piscina como en triatlón. Desde hace varias campañas, Meneses ha brillado en numerosos campeonatos nacionales y se ha afianzado como un paratriatleta de renombre en el país.

Aunque ha centrado gran parte de su carrera en la natación, hace un año decidió incursionarse en el triatlón, inspirado por el deportista tinerfeño Juan Jesús Aguiar, del Triatlón Candetlón. «Él me recomendó que probase en el triatlón», explica Meneses. Los éxitos no se hicieron esperar: en el Campeonato de España de Duatlón Paralímpico celebrado en abril, el deportista santacrucero consiguió la medalla de bronce.«Hace un año decidí probar con esta nueva disciplina y, sinceramente, me ha ido muy bien», comenta. El paratriatleta está «disfrutando mucho su nueva etapa» en su carrera deportiva, y con ello demuestra su capacidad de adaptación a las múltiples modalidades que acoge el triatlón.

Alejandro Meneses logró el pasado fin de semana en la localidad soriana de Almazán tres medallas en los Campeonatos de España de Acuatlón, Duatlón Cross y Triatlón Cross en la categoría PTS7, que incluye a deportistas con discapacidad intelectual. Meneses se adjudicó dos medallas de oro y una de plata, al sobresalir particularmente en el Triatlón Cross. En esta disciplina, se impuso en la mañana del domingo con un tiempo de 39 minutos y 2 segundos, superando a su principal rival, Jorge Otalecu del Grupo Serman Triatlón Marbella, quien registró un tiempo de 42.39, y a Antonio Jesús Toro del mismo club, con 48.38 segundos.

La experiencia del pasado fin de semana fue calificada como «increíble» por el deportista tinerfeño, y obtener las tres medallas le generó «muchísima satisfacción». Actualmente, el paratriatleta afirma que su enfoque está en «seguir entrenando», ya que considera que la preparación es fundamental para alcanzar sus objetivos en cada prueba. De las disciplinas que componen el deporte de las tres modalidades, Meneses muestra una clara preferencia por el Acuatlón y el Triatlón Cross.

El tinerfeño Alejandro Meneses en una competición. / El Día

Para el deportista santacrucero, no hay una sola jornada que no esté cimentada en un riguroso entrenamiento. «Entreno casi todo el día, le dedico mucho tiempo a la natación», declara. Además, practica la carrera siempre que es posible y sale diariamente con la bici. Meneses mantiene este ritmo de entrenamiento «hasta el momento de la competición».

Al ser preguntado sobre sus preferencias entre ciclismo, carrera o natación, el tinerfeño expresa su inclinación hacia las dos últimas. Explicó que la atletismo es algo que «le está costando» debido a que cuenta con una supinación en su pie derecho, lo que le dificulta el poder hacer una pisada plana. A pesar de este desafío, Meneses continúa dedicándose con perseverancia a su régimen de entrenamiento, demostrando una inquebrantable determinación y una profunda pasión por las tres disciplinas que acoge el triatlón.

Con la mirada puesta en el futuro, el paratriatleta enfoca su atención hacia Cerdeña, destino al que se desplazará en septiembre para formar parte de una travesía. Su objetivo, una vez más, es alzarse con la medalla de oro.

El tinerfeño alienta a la gente a incursionarse en el triatlón. «Es un deporte extraordinario, ofrece muchos beneficios y, sinceramente, animaría a las personas con discapacidad a adentrarse en el triatlón porque se necesita más participación», concluye.