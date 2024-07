El renacer de ‘Mochoman’

Juan José Florián, conocido como Mochoman, ha trascendido su pasado como guerrillero para convertirse en una inspiración global en el deporte paralímpico. Mochoman se encuentra en Tenerife, invitado por el Ayuntamiento de La Orotava para tomar parte la III Edición de las Charlas Incluye-T, uno de los actos paralelos de la prueba atlética 8KM. Es su primera visita a la Isla, un lugar que considera «maravilloso y muy especial».

Nacido en el departamento de Antioquia (Colombia), Florián se trasladó muy pequeño junto a su familia campesina al departamento del Meta. Su infancia estuvo marcada por la adversidad: «Me crié en el campo, alejado de las ciudades, sin acceso a la energía eléctrica». La región donde creció fue golpeada por el conflicto armado colombiano, y era habitual observar a los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ejerciendo el control sobre la zona. «Ellos imponían las normas y decidían hasta qué hora podíamos estar fuera de casa», relata Mochoman.

A los 16 años acabó siendo reclutado por las FARC. «Llegaron a mi casa y me llevaron, a pesar de que nunca deseé ser guerrillero; desde niño, mi sueño siempre fue ser soldado colombiano», expresa. Durante un año, Florián elaboró meticulosamente un plan de escape de dicho grupo y, finalmente, consiguió «su libertad». «Al alcanzar la mayoría de edad, pudo realizar el servicio militar» y cumplir su sueño «de la infancia», convertirse «en soldado».

Pero el 12 de julio de 2011, un trágico acontecimiento transformó de manera irrevocable la vida de Juan José Florián. En ese entonces tenía 28 años y se encontraba de visita en la casa de su madre. Recogió un paquete en la puerta. Había activado una bomba colocada por las FARC. Florián sufrió la amputación de ambos brazos, una pierna y perdió un ojo; además, su audición también resultó afectada.

«Es difícil despertarse y darse cuenta de que falta una parte de tu cuerpo», reflexiona. Sin embargo, el colombiano considera que este proceso supuso «un regalo» para él. «Mirad dónde estoy ahora: aquí en Tenerife. Es increíble que la vida me haya dado otra oportunidad», comenta.

Mochoman ha llegado a la Isla con la convicción de «inspirar a muchas personas» a comprender que, a pesar de las adversidades de la vida, todos poseen «la capacidad de superarlas, independientemente de la religión, color de piel o nacionalidad». Florián revela que «es un privilegio poder disfrutar de la bicicleta y aprender a valorar las cosas hermosas de la vida». Para el colombiano, vivir sin una parte de su cuerpo y depender en ciertos momentos de otras personas es «difícil», pero reconoce que «es muy bonito» vivir de esta manera.

En el momento del accidente no tenía esposa, pero unos años después conoció a su actual pareja, que se ha convertido en sus «manos y su apoyo incondicional». También tienen un hijo de seis años. «Juntos hemos aprendido a trabajar en equipo y a perseguir nuestros sueños. Tenemos muy claro hacia dónde queremos llegar», explica Florián.

La natación representó su primera incursión en el deporte tras la explosión. Para el paraatleta, la actividad física se ha constituido como el método más eficaz de rehabilitación. Para las personas con discapacidad, la conexión con el deporte implica «ingresar a un mundo sin límites, donde la fortaleza mental determina cuánto puedes alcanzar», afirma Florián. A través de la natación, Mochoman superó los momentos difíciles, los recuerdos dolorosos y las pesadillas. Centrar su atención en mejorar su técnica con cada brazada y aprovechar las capacidades de su cuerpo le permitió «superar la ansiedad y las alucinaciones» que experimentaba.

«Unirse al deporte, retarse cada día y buscar ser mejor que su compañero» le permitió prescindir del tratamiento psiquiátrico que tomaba y empezar a tocar sus primeras medallas.

La transición hacia el ciclismo

Mientras se dedicaba a la natación, Juan José Florián seguía convencido de que para alcanzar «grandes logros necesitaba de todas» sus «extremidades». Sin embargo, un día decidió subirse a una bicicleta y descubrió que podía hacerlo. A partir de ese momento, se gestó un sueño: aspirar a llegar a los Juegos Paralímpicos y competir en campeonatos mundiales. Abandonó sus estudios en Psicología para dedicarse por completo al ciclismo. Su esposa jugó un papel crucial en este proceso, le ayudó a «adaptarse a la bicicleta, pedalear durante horas, soportar el cansancio» y darle «los masajes necesarios».

Al principio las cosas no fueron fáciles, pero Mochoman comprendió que «no se podía renunciar». Gracias a esa perseverancia, logró formar parte del equipo Movistar, convirtiéndose en el único paraatleta patrocinado por la empresa en Colombia. «He participado en mundiales de ruta y he sido campeón nacional. He cruzado fronteras», confiesa.