El secreto del éxito de la Academia de Vóley de Tenerife

La fórmula del éxito, esa que todos buscan y casi nadie descubre. Quienes conocen la pócima secreta muy pocas veces revelan los ingredientes que les han llevado a la gloria y, cuando lo hacen, hablan de términos algo difusos como trabajo, fortuna o talento. Dirán los desconfiados que los egoístas se quedan con la llave del triunfo, pero lo demostrado es que no hay mucho más detrás: el azar de las habilidades innatas, la fortuna de que lo incontrolable no se cruce en el camino y, cómo no, las ganas. Siempre las ganas.

Al menos eso dice Romina Lamas, fundadora y directora de la Academia de Vóley de Tenerife (AVT), club de base afincado en el sur de Tenerife que acaba de cerrar la temporada con unos resultados escandalosos. Antes de enseñar, Lamas destacó como jugadora de élite: fue capitana del histórico Tenerife Marichal, ganó una Champions League, una Cev Cup, seis Ligas de España, nueve Copas de la Reina y siete Supercopas. Compitió en España, Brasil, Francia, Azerbaiyán, Kazajistán y Turquía y 250 veces internacional por Argentina (su país natal) y España. Su currículum es de esos que no se pueden comprender leyendo una sola vez. Tampoco dos ni tres.

"Nosotras tenemos sede en Granadilla de Abona y San Miguel de Abona. Dos municipios que nos tratan genial y nos dan muchas facilidades y a los que estamos muy agradecidas. Este año sacamos a competir 17 equipos entre todas las categorías y obtuvimos 14 títulos. Ha sido increíble. Estamos muy contentas porque además, las alevines han sido campeonas de Tenerife y Canarias y las infantiles fueron las mejores de la Isla y las segundas de Canarias. Eso nos asegura, a priori, que en los próximos años tengamos el futuro garantizado", cuenta Lamas tan orgullosa como ilusionada. Y no es para menos, el porcentaje de éxito en forma de trofeos de sus equipos es de más del 80%.

Lamas y Nykiel celebran junto a sus pupilas un Campeonato de Canarias / E.D.

La Academia arrancó su camino en el 2018 con solo 20 fichas. Entre ese año y el actual fueron solo cinco temporadas (hubo parón por la pandemia). Ahora ya son 320 repartidas entre las categorías benjamín, alevín, infantil y juvenil. Este verano, además, celebran un campus de vóley playa que ha alcanzado el límite de las 90 plazas ofertadas. La mayoría son chicas que ya forman parte del club (tienen prioridad de acceso), pero también las hay que aprovechan la oportunidad para acercarse al deporte en tiempo estival.

El secreto está en las ganas

"El secreto es trabajar. Trabajar mucho mucho mucho mucho. Somos muy trabajadoras y queremos que las niñas también lo sean. Cuando abrimos el club quisimos darle un enfoque muy profesional. ¿Festivo? Se entrena. ¿Navidad? Se entrena. ¿Semana Santa? Se entrena. Como lo hace un deportista de élite. Nosotras solo entendemos del deporte de esa manera. Pasarlo bien es importante, pero no a costa de cualquiera cosa. Hay que tomarse las cosas en serio. Somos estrictas y exigentes a la hora de entrenar. Siempre teniendo en cuenta el contexto de que son niñas y es base. Una cosa no quita la otra, es un equilibrio complicado", relata la directora cuando se le pide que revele los motivos de su éxito. El suyo y el de sus niñas, claro, pero también el de su equipo de trabajo que integran nueve formadores en total y en el que, además de Lamas, destaca Ela Nykiel, quien también ha encontrado en la formación de las jóvenes promesas su propio camino tras una larguísima trayectoria como jugadora profesional.

La teoría suena perfecta, casi siempre es así, pero no es difícil imaginar que a las pequeñas, y a sus padres, les habrá costado entender esa filosofía de trabajo. Romina se ríe antes de explicar que cuando empezaron sí hubo preguntas. Con el tiempo desaparecieron porque con repetición "nos acostumbramos a todo". "En el deporte, como todo, en la vida, se trata de dar el máximo. Lo que intentamos transmitir a las niñas es que se superen. Yo les digo que da igual si no quieren ser profesionales del voleibol, que pueden ser lo que quieran, pero deben tratar de hacerlo lo mejor que puedan. Para eso hacen falta horas, intención, ganas, pasión... Si no es imposible que las cosas salgan bien. Da igual la categoría en la que jueguen y dan igual las capacidades que tengan. Eso da igual, lo importante que se superen".

Así, en la AVT aseguran tener una idea, "la excelencia deportiva", dos destinos, "la formación y la competición" y una misión: "impulsar y liderar la práctica de voleibol en Tenerife, fomentando el deporte base y de competición". Su visión es "ser un modelo de la calidad y excelencia de sus servicios deportivos y organizativos. Los valores que propugnan son el compromiso, el respeto, el trabajo en equipo, el esfuerzo y la pasión.

“Nosotras, en la academia, ponemos muchísimo énfasis en ese aspecto. En la formación integral de las niñas. No solamente enseñarles técnica y aspectos del juego, sino valores que puedan aplicar en la vida. En mi caso, más allá de haber sido jugadora profesional, que pude ganar trofeos y medallas, me quedo con las enseñanzas que ahora puedo aplicar en el día a día”, explica Lamas.

La formadora, no obstante, lamenta sentir que el trabajo que se realiza en el deporte base no es del todo considerado. No tanto a nivel competitivo, sino social. “Estamos hablando de niños y lo primordial no es ganar. Si se fuera consciente de todo el trabajo que se hace a través del deporte y de todos los valores que se inculcan a los más pequeños... Yo siempre digo que un niño que está en un pabellón no va a estar dando vueltas por ahí haciendo dios sabe qué. Yo soy madre, y también pienso de esa manera, no sé si los padres piensan realmente en todo lo que puede aportar el deporte a sus hijos”.

Aprender en equipo

En esa línea, en la AVT destacan el hecho de que el voleibol sea un deporte de grupo a la hora de fomentar el desarrollo personal de las pequeñas. Según cuentan, aprender a tolerar el error ajeno es tan importante como hacerlo con el propio. Cuando es una compañera la que falla, no es fácil de aceptar. También te ayuda a aceptar formar parte de un equipo, a gestionar los nervios, la presión, encontrar buenos hábitos como responsabilidad, puntualidad, respeto, voluntad de mejorar... Ellas lo aplican en el día a día. “Lo sé porque yo lo experimenté. En nuestra academia cuidamos mucho las formas: que no lleguen tarde, que respeten mucho a los técnicos, que cuiden el lenguaje... Y crecen, crecen mucho. Cuando llegan al club lo hacen con una dinámica en la que creen que llegan al patio del cole y no es así. Hay un periodo de adaptación que cuidamos, pero las cosas se hacen con mucho orden. Ellas aprenden muy rápido. Muy rápido. Lo importante es mantener el criterio en toda la estructura, que exista una metodología clara”, argumenta Romina.

Si hablamos de modalidades competitivas en equipo, en la Academia lo tienen claro, el vóley es el “deporte rey de equipo”, La argumentación es sencilla, pero se sostiene. En otros, como fútbol o baloncesto, aunque sean colectivos, existe la posibilidad de que un solo jugador gane un partido él solo. De que agarre la pelota y haga un gol sin ayuda o anote muchas canastas por su propio talento. En este deporte no es así, en el voleibol no puedes atacar si no hay alguien que reciba ni alguien que la coloque. Necesitas acompañantes sí o sí.

Las que enseñan también aprenden

Pero no son solo las jóvenes las que aprenden de los instructores. Al revés también hay una enseñanza. Lamas confiesa haber crecido de la mano del proyecto. "El primer año me costó un montón. Me costaba encontrar la manera de explicar a los niños cosas que yo ya sabía hacer de forma automática para que ellos lo entendieran. Todos no son iguales y pueden aprender de formas muy distintas, esa parte fue muy compleja. Cada parte tiene su dificultad: jugar o entrenar a alto nivel es muy complicado, pero formar a niños también lo es. He aprendido a ver el vóley desde un punto de vista que no existía para mí. Esa parte de divertirte por el simple hecho de jugar. Cuando vienes de ser profesional, competir es lo único que cuenta. Ver las cosas desde una forma diferente es muy bonito. Recuperas esa inocencia de la infancia, de cuando empezaste, y que fuiste perdiendo con el paso de los años. Ves a niñas que saben muy poco vóley y se lo pasan espectacular, disfrutan y se ríen... eso también vale. No es solo lo otro".

Por delante queda mucho camino por recorrer: abrir un espacio para la modalidad masculina o crear una sede en el norte para que las chicas no tengan que separarse cuando se van a la universidad al cumplir 18 años y poder, de esa forma, “rematar juntas esos dos años de júnior”. “Ahora mismo, por suerte, no damos abasto. Pero nos gustaría”, avanza la ex del Marichal.