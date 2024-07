Javi Alonso apunta a un club de Primera RFEF, el Algeciras

La dirección deportiva del Tenerife no trabaja solo en la incorporación de jugadores a la primera plantilla –ya son cuatro, Salvi Carrasco, Yanis Senhadji, Juande Rivas y Youssouf Diarra, más la compra de los derechos de Luismi Cruz–. También está aprovechando el mercado de altas y bajas de verano para dar salida a futbolistas con los que no cuenta o que prefiere tener cedidos en otros equipos. En segundo grupo está Javi Alonso. El suyo es un caso especial, dado que las lesiones de rodilla que ha sufrido han frenado su progresión. Cerca de cumplir 26 años, el centrocampista necesita recuperar todo ese terreno perdido con más continuidad en la competición, algo que no va a tener asegurado en el representativo, principalmente por la alta competencia que encontrará en su puesto con Aitor Sanz, Álex Corredera, Diarra o Sergio González –todavía habría espacio para un volante ofensivo, como Maikel–.

Por todo esto, la salida a préstamo se ha convertido en la mejor alternativa para Javi. A ser posible, con un rápido arreglo, sin que deba arrastrar la desventaja de unirse tarde a un nuevo equipo. El ámbito más adecuado, dadas las circunstancias, es el de la Primera RFEF, una categoría que ha ido ganando en nivel competitivo. Y las piezas encajan para que el Algeciras sea la oportunidad que busca.

Queda que la operación termine de cuadrar y que se haga oficial. Precisamente, el club gaditano necesita reforzar el puesto de centrocampista. De momento ha apuntalado todas las líneas menos la que domina Alonso. De confirmarse el pase, el tinerfeño se sumará a un conjunto que cuenta con nuevo técnico, el gallego Fran Justo, de 34 años y con experiencia en Arenteiro, Lugo –nueve partidos en Segunda– y Real Unión.

El Algeciras lleva tres temporadas seguidas en Primera RFEF –todas desde que se creó esta categoría–. En las dos más recientes se vio envuelto en la lucha por la permanencia. Pero el plan pasa por mirar al extremo opuesto de la clasificación y ser un candidato para ascender a LaLiga Hypermotion.

Javi viene de participar en un único partido de la temporada 23/24, el de la cuadragésima jornada ante el Amorebieta, en el Heliodoro Rodríguez López. Ese día tuvo unos minutos como suplente y vio compensado el esfuerzo realizado durante meses para superar la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda que sufrió el 2 de agosto de 2023, en un encuentro de entrenamiento jugado ante el Eldense.

Alonso ya había pasado por una situación similar. El verano de 2021 comenzó para él de la peor manera. Iba camino de estrenar su condición de profesional con la oportunidad de ayudar al equipo en la Liga 21/22, pero tuvo que pasar por el quirófano por una rotura de ligamentos de la rodilla derecha. Entre unas cosas y otras, en las tres últimas campañas solo pudo intervenir en 20 partidos oficiales, el citado con el Amorebieta y en diecinueve del curso 22/23. El tinerfeño tiene contrato hasta 2026. Fue renovado en 2023.