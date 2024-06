Pedro Rodríguez, de la finca al podio

Pedro Rodríguez Mesa fue el mejor de la recién finalizada temporada de MTB(mountain bike) de Canarias. Literalmente. Lo ganó todo. Subió a lo más alto del podio en ruta y también en las modalidades de XCO y XCM. Se trata de un triplete sin precedentes. «Al final, fue mi campaña más completa; la más constante y en la que logré más resultados, aunque ya llevo bastantes años ganando carreras», resume el ciclista palmero, que compagina «sin problemas» la práctica deportiva con su ocupación principal, la agricultura.

Porque Pedro decidió adentrarse en su día en la explotación de una finca que posee en su Isla natal. «Hace tiempo que me dedico a la agricultura ecológica», cuenta refiriéndose a su «trabajo principal», al margen de las «pruebas deportivas»que organiza de manera puntual y de su vocación por el ciclismo. Aunque se las arregla para no descuidar ninguna de estas actividades, reconoce que ser emprendedor en el ámbito agrícola es «realmente difícil» hoy en día. «Al ser una finca ecológica, tenemos un poco más de margen porque se paga un poco más, pero los costes suben y el trabajo no deja de ser el mismo o superior», explica Rodríguez, cuyas obligaciones laborales no le impiden salir a pedalear con regularidad. La pega está en los horarios. «Lo compagino bien, pero sí me gustaría entrenar a horas decentes y no por la noche, al salir de trabajar», reconoce.

«Poca gente entrena por la noche, pero yo lo hago cuando se puede y como sea. Si tengo una mañana libre, aprovecho. Pero si me surge mucho lío, tampoco me gusta pegarme dos horas en el rodillo, así que cojo la linterna y salgo de noche. No es algo que me guste, pero es lo que hay», asume.

Lo del ciclismo fue entrando en su vida de manera natural. Y no para pasear en llano, sino para subir las empinadas cuestas de la zona costera del municipio de Barlovento. «Empecé desde muy pequeño. Me movía en bici incluso para acercarme a la parada de guaguas antes de ir al colegio. Como vivía en una zona que no es céntrica, ese era mi medio de transporte», recuerda Pedro. «A veces tenía que arrastrar la bici porque no podía con la mochila, pero siempre bajaba con ella y la dejaba en la casa de una vecina. No era el único que lo hacía. Los chicos del barrio nos movíamos así; íbamos a fútbol sala por las tardes, a comprar a la tienda, a bañarnos a La Fajana... Poco a poco se convirtió en un estilo de vida», detalla Rodríguez.

Así, sin proponérselo, fue dándole forma a una notable carrera ciclista. De entrada, empezó en el formato de descenso. «Fue la que más practiqué hasta los 16 o 17 años», indica. «A partir de ahí me especialicé en mountain bike, más de subir y bajar. Y me centré más en los entrenamientos y en ir a carreras fuera de La Palma. En ese momento salía poco, a algo de descenso fuera, pero cuando empecé a entrenar, pasé a correr en otras Islas. Y al segundo año ya estaba corriendo en la Península, en el Open de España, y en pruebas internacionales, hasta el punto de ser el primer canario en ir a la Copa del Mundo», destacaPedro.

Desde su experiencia, Canarias es un «lujo» para los practicantes de esta modalidad de ciclismo. «Prácticamente tenemos 365 días para entrenar. Y en las Islas montañosas siempre hay desnivel. Tenemos el inconveniente de que no hay mucho llano ni tantas carreteras, pero se compensa con la calidad del aire, las pistas, el clima... Aquí no estamos a bajo cero, con lluvia y frío... He estado fuera, en el norte de la Península, y se hace muy duro tanto en invierno como en verano, porque el calor es una locura», afirma por los meses que pasó en Ávila preparando unas oposiciones. Fue su única etapa deportiva lejos del club Vadebicis.

A su modo de ver, el mountain bike no es un deporte caro. «Siempre pongo el mismo ejemplo:un utilitario puede costar 14.000 euros, pero un World Rally Car ronda el millón. Para poder iniciarte puedes conseguir una bicicleta nueva por 600 euros, pero si vas a competir, está en unos 10.000. No son unos tenis y unos pantalones para salir a correr, pero tienes otras cosas muy positivas: te puedes mover por más sitios y tienes más capacidad para ver otros lugares».

Si tuviera que elegir una pista en Canarias para perderse con su bicicleta, se quedaría con las de La Palma, en concreto con una zona norteña que le apasiona por su paisaje verde y la laurisilva. «Si hablamos de carretera, lo mejor está en Tenerife por su altura. La parte del Teide me gusta mucho. Aún así, La Palma también es potente en ese aspecto. En general, hay nivel en todas las Islas», sostiene.

A sus 32 años, saborea el éxito logrado en una temporada repleta de triunfos. Pedro reconoce que sí había pensado en el Campeonato de Canarias Absoluto, pero tampoco quería ponerse mucha presión. «Nunca inicio un curso con la obligación de ganarlo todo. Al final, ha sido mi mejor campaña, la más constante y la que me dio mejores resultados, aunque llevo bastantes años ganando carreras».

Por lo pronto, es el único canario que puede decir que ha ganado los títulos de ciclismo en ruta, XCOy XCM en una misma temporada. «Antes sí me había impuesto en más Campeonatos de Canarias de XCO y XCM, pero no en ruta. Llevo nueve campeonatos en total en mi carrera, pero no había pasado de dos en un mismo curso».

¿Y el futuro? Pedro no se conforma con haber cerrado su mejor año. Se marca el reto de «subir el nivel» y correr fuera de Canarias. «Ya he participado en el Open de España, en campeonatos nacionales y en pruebas de etapas en Andalucía,La Rioja o Asturias. Y también en ultramaratón. Quise subir el nivel en las Islas y no gastar tanto dinero en correr fuera. Pero la próxima temporada, aparte de correr en casa, sí me gustaría intentarlo fuera para que haya un canario que consiga un buen puesto en competiciones nacionales. Me veo con posibilidades», confiesa el ciclista palmero, que fijará su meta más cercana en Campeonato de España (XCO) que se celebrará en Huelva el 14 de julio.