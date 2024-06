Pedro Rodríguez apuesta por España. El futbolista del Lazio y campeón del mundo con la selección nacional, de vacaciones en la Isla y protagonista del campus de la fundación que lleva su nombre, se congratuló ayer de las excelentes sensaciones que emite el combinado de Luis de la Fuente y trazó ciertas similitudes con La Roja que saboreó las glorias en las finales de Johanesburgo y Kiev, con el isleño sobre el terreno de juego.

«Están jugando fenomenal. Para mí están siendo los mejores del torneo junto a Alemania, que está haciendo las cosas bien como anfitriona que es», manifestó Pedro en conversación con EL DÍA. No obstante, pidió cautela y moderación ante el comienzo de los cruces. «Vi el partido de Geogia contra Portugal. A lo mejor no tiene mucho nombre pero jugaron a alto nivel e hicieron cosas cosas muy bien. España no debe confiarse, ni de ellos ni de nadie; en el cara o cruz cualquiera te puede ganar», advirtió.

Pedro apuesta por la España de Ayoze y Pedri en esta Eurocopa / ARTURO JIMÉNEZ

En todo caso, Rodríguez considera que el combinado nacional parte con claros favoritos y cuenta con argumentos suficientes para nivelar la balanza a su favor. «Si España hace las cosas bien en líneas generales, creo que en un par de semanas puede estar levandando el título», auguró. En cuanto al duelo de este domingo, apuntó que las claves pasan por mantener las coordenadas que permitieron a los españoles superar a Croacia, Italia y Albania, en todos los casos sin encajar un solo tanto.

«Hay mucho talento y veo muchas similitudes con el grupo que ganó el Mundial y la Eurocopa anterior. Son futbolistas muy jóvenes y van a tener un recorrido importante en la historia de la selección», apuntó. «Además, es difícil competir con esta España porque son jugadores que siempre tienen la posesión, que generan peligro, que no dejan jugar... y además cuentan arriba con Yamal y Nico Williams, que están mostrando un nivel extraordinario y da gusto verles jugar. Van siempre en el uno contra uno, son desequilibrantes, marcan diferencias», anotó el de Abades.

Dicho todo lo cual, hizo un guiño a los dos canarios seleccionados y se mostró feliz de verlos progresar. «Claro que yo tengo debilidad por los nuestros. Tenemos a Pedri y Ayoze, que están haciendo buena Eurocopa. Me siento identificado con ellos, claro. El caso de Pedri y el mío son calcados, por muchos motivos. Y a los dos les deseo un gran torneo», cerró.

Por último, y a la hora de hacer balance de su propia trayectoria en el contexto de una carrera absolutamente exitosa, dijo que pone sobre encima de todo los logros con España. «Me siento muy orgulloso de todo, pero por supuesto de haber pasado por la selección. Siempre he dicho que lo máximo que he hecho en mi carrera fue la consecución del Mundial y la Eurocopa. Eso es lo más grande que puede logar un futbolista; y para mí fue una hazaña», completó.

Su idea es pasar un año más en Italia

Pedro Rodríguez confirmó que su futuro en la campaña venidera 2024/25 pasa por jugar en la Lazio, posiblemente por último año. Aunque mucho se había especulado con su regreso a España, lo deja para más adelante.«Alguna que otra ha habido», respondió al preguntársele por ofertas de Primera División. «Ahora mismo va a ser complicado, pero me gustaría retirarme en mi país», adujo el ex de FC Barcelona y Chelsea.«Voy a cumplir otro año más en la Lazio», confirmó, con el entusiasmo de un recién llegado. «La verdad es que tengo ganas de empezar la pretemporada de aquí a pocas semanas. Estoy entrenando lo que puedo por las tardes para arrancar bien, con mucha fuerza», explicitó Rodríguez, que tendrá la oportunidad de rubricar otro curso más en competiciones europeas, pues los romanos han logrado la clasificación para la Europa League. El primer futbolista de la historia en hacer gol en todas las competiciones estuvo ayer por la mañana en su campus de Taco y por la tarde en el de El Rocío. Además, pasó por el Hospital Universitario para hacer una importante donación.