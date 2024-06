Sergio Batista: "Sentimos que estamos llegando a un fin de ciclo"

El presidente del Costa Adeje Tenerife Egatesa hace balance del curso recién finalizado. Le pone un aprobado al primer equipo. «La temporada no fue todo lo buena que hubiésemos deseado», reconoce. Pero Batista ya mira a lo que está por venir, el nombramiento de un nuevo técnico, la mejora del plantel, la construcción de un estadio para la campaña 25/26...

Terminó la Liga F 2023/24 con el Costa Adeje Tenerife situado en el noveno puesto de la tabla. ¿Qué nota le pone al equipo?

La temporada no fue todo lo buena que hubiéramos deseado. Es verdad que tuvimos muchísimos contratiempos en forma de lesiones. Cayeron muchas jugadoras y sufrimos bajas importantes de manera constante. Eso nos impidió mantener el ritmo competitivo que sí tuvimos en otras campañas. Pero conseguimos el primer objetivo de forma desahogada: salvar la categoría. Le daría un aprobado. Es evidente que no estamos contentos, pero tampoco es para rasgarse las vestiduras.

¿Qué más se le puede pedir?

Estar entre los ocho primeros de la clasificación es un objetivo claro para nosotros. En ese caso, la nota habría sido de notable. En el comienzo de la competición dije que nuestro hábitat tendría que ser la zona comprendida entre los puestos séptimo y décimo, y hemos terminado en la novena posición con la puntuación más baja de nuestra historia (32). En cualquier caso, acabar una temporada en esa zona es algo positivo; lo firmaríamos siempre. Intentamos mejorar cada año, pero esta es una competición muy exigente y los equipos se refuerzan cada vez mejor. Nuestro objetivo no deja de ser el mismo, y me refiero a intentar mantener la categoría al precio que sea para seguir disfrutando de esta competición.

Ya son nueve seguidas.

Llevamos nueve temporadas en Primera División de manera ininterrumpida y vamos a por la décima. Venimos de nuestra peor clasificación. Nunca habíamos bajado del séptimo puesto de la tabla, salvo en la campaña de la pandemia (19/20), que se suspendió cuando estábamos en la novena plaza. En las anteriores y en las posteriores Ligas nos movimos siempre entre los puestos cuarto y séptimo al final.

¿Hasta qué punto fue un problema para el equipo tener que parar tantas veces por las interrupciones del calendario como consecuencia de los compromisos internacionales?

Nos castigó mucho el denominado virus FIFA. De hecho, tenemos ocho o nueve jugadoras internacionales que fueron reclamadas por sus respectivas selecciones cada dos por tres. Y al regresar a la Isla, acusaban el jet lag, los golpes, las lesiones, todo el trabajo acumulado... Afortunadamente, estamos hablando de una categoría –la Liga F– formada por dieciséis equipos. En su día quisieron dejarla en catorce, como la Primera RFEF. Eso es algo que habría perjudicado a la propia competición, porque lo que quiere la afición es tener un seguimiento continuo. Estos parones hacen que se pierda un poco el atractivo. Pero la categoría está estructurada así y ante eso no podemos hacer nada.

¿Cómo le sentó la decisión del entrenador José Herrera de pedir su desvinculación del club para poder iniciar una etapa profesional en otro destino?

Me pareció algo entendible. Él había hecho su trabajo, recibió una oferta que consideró irrechazable y, lógicamente, el club intentó colaborar para que rescindiera y pudiera emprender una nueva aventura profesional. Le deseamos lo mejor. En breve se conocerá el nombre de nuestro nuevo entrenador.

Hablando de nombres propios de la plantilla, ¿qué planes hay con María José Pérez?

María José lo ha sido todo en este club, un icono, un referente... Su continuidad en la plantilla dependerá en mucho de lo que diga el nuevo entrenador. Pero, pase lo que pase, esta será su casa, siempre estará en nuestro corazón y tendrá las puertas abiertas para desempeñar cualquier labor en el futuro.

¿Cambiará mucho la plantilla con vistas al curso 24/25?

Sentimos que estamos llegando a un fin de ciclo y habrá que hacer cambios en la plantilla, pero la base continuará de manera sustancial y haremos incorporaciones con el objeto de potenciar el equipo y poder comenzar la competición con las mayores garantías posibles, sabiendo que cada vez es más difícil permanecer en Primera División.

¿Es la primera vez que, como presidente de la UDTenerife, siente que están ante el final de un ciclo?

La próxima será la décima temporada de este equipo en Primera y hay jugadoras que llevan con nosotros nueve, ocho, siete años... Es deporte y debemos entender cuál es la situación y adaptarnos a ella.

Termina una temporada de mudanza de la UD Tenerife. ¿Qué conclusiones extrae del cambio de Granadilla a Adeje?

El cambio a Adeje ha sido importante y positivo. Estamos muy agradecidos por cómo hemos sido recibidos. Adeje nos tendió la mano en un momento difícil para el club. Parece que siempre hemos estado aquí. Estamos muy contentos con el Ayuntamiento, con la afición y con todo lo que rodea a este cambio. Y creo que todo va a mejorar la temporada que viene. Ya notamos un sentido de pertenencia a ese municipio por parte de todos los aficionados y por nuestra parte también.

Entonces, ya han encontrado un lugar definitivo.

Nos sentimos en casa, como si el club hubiese nacido en Adeje. Y es algo recíproco. Es distinto a la etapa anterior:se han volcado con nosotros para intentar ayudarnos, están pendientes del inicio de un nuevo estadio para que nos podamos adaptar a las exigencias de la Liga F... Están trabajando en ello. Confiamos plenamente en el Ayuntamiento y en sus gestores.

¿La construcción de ese nuevo estadio se llevará a cabo con el dinero concedido en su día por el Consejo Superior de Deportes para la mejora de las instalaciones, el mismo que se iba a emplear en el municipal de Granadilla?

El dinero que se iba a destinar al campo municipal de Granadilla se perdió porque tenía un sentido finalista. Ahora se está buscando otra financiación con el propio ayuntamiento de Adeje, el Cabildo de Tenerife, el Gobierno de Canarias... Pero esta obra no tiene nada que ver con la anterior. El dinero que se iba a utilizar para mejorar las instalaciones del campo de Granadilla, se perdió. Lo tuvimos que devolver de manera íntegra con los correspondientes intereses.

¿Ya se ha devuelto?

Sí. Con sus correspondientes intereses, que ascendieron aproximadamente a 80.000 euros.

¿La idea pasa por arreglar el campo municipal de Adeje o por construir uno nuevo?

Por mejorar el campo municipal para la próxima temporada y por construir un nuevo estadio para que ya se pueda utilizar en la campaña 25/26. Estaría situado en la zona colindante con las instalaciones de Tenerife Top Training. Se hará despacio y bien. El Ayuntamiento ya tiene los terrenos en La Caleta para poder ejecutar la obra. Esperamos estar ahí en la temporada 25/26. El ayuntamiento de Adeje quiere cumplir ese compromiso y está muy interesado en realizar ese proyecto.

El crecimiento de la UD Tenerife también pasa por su conversión en Sociedad Anónima Deportiva. ¿Cómo va ese proceso?

Lo llevamos medianamente avanzado. Estamos pendiente de que el Consejo Superior de Deportesnos conceda la autorización y fije el capital social para completar el proceso. Esperamos tenerlo terminado antes del 31 de diciembre de 2024. Será un paso muy importante, marcará el futuro del club.

Hablar de la UD Tenerife es hacerlo también del trabajo de cantera. ¿Está conforme con los pasos que se están dando?

La cantera tiene un papel muy importante en este club. La temporada 23/24 fue para enmarcar. El trabajo realizados y los resultados han sido positivos. El segundo equipo estuvo muy cerca de ascender a Primera RFEF, pero me quedo con que hubo muchas jugadoras que alternaron con la primera plantilla, y esa era la finalidad. Además, el tercero logró un doblete brillantísimo –Tercera División y Copa María José Pérez– y tuvo una actuación más que digna en el torneo juvenil que se celebró en Las Rozas recientemente. Estamos hablando de un equipo que ya está hecho, porque mantiene el bloque del curso anterior. Con el B cuesta más, porque no queremos tener jugadoras que superen los 23 años; sí dos o tres que arropen a las más jóvenes, pero no más. A medida que van cumpliendo, tienen que buscar otros caminos y nosotros nutrirnos de la base.