Elena Buenavida: "Tenemos mucha hambre de llevarnos el oro en el Europeo"

Desde este pasado día 11 la selección española femenina U20 se vuelve a concentrar en Tenerife. Lo hace de nuevo para preparar el Europeo de la categoría, a celebrar del 6 al 14 de julio en Lituania. Ejerciendo como anfitriona y a la vez casi como capitana -es el tercer año seguido que integra la U20-, Elena Buenavida. La de El Médano hace balance de su curso con el Valencia, pero también habla de futuro, con la selección, y con el Gernika, donde militará cedida la próxima campaña.

Tercer verano seguido en el que juega con la U20. ¿No se ha convertido en una especie de déjà-vu?

[Risas] Bueno, ha pasado a ser como una rutina...

Pero supongo que sí debe ser algo que le da mayor experiencia y le otorga algo de ventaja...

Sí es verdad que me permite tener más experiencia, porque jugar este torneo [el Europeo] tres años seguidos es algo de lo que no todo el mundo puede presumir. Sé muy bien de lo que se trata y me imagino que sí, que me hacer ser una aventajada.

Las dos antecedentes continentales se saldaron con un oro y un bronce...

Oro y... [pausa] Oro y bronce, sí.

Tanto doblar en varias selecciones estos veranos, con sus respectivos podios, hace que le cueste recordarlo con exactitud...

Sí, sí, cuesta, cuesta. Tengo la suerte de haber jugado un montón de campeonatos y al final llega un momento en el que no sabes bien dónde has estado.

¿Y qué objetivo se marcan para este verano?

Ir a por todo. Mi generación nunca ha ganado nada. Siempre se ha quedado a las puertas con una plata en el Mundial y otra en el Europeo, por lo que tenemos mucha hambre de llevarnos ese oro y acabar a lo grande nuestra etapa de formación.

¿Es una ventaja que su seleccionador de la U20, Rubén Burgos, sea el mismo que la dirige todo el año en su club?

Por supuesto. Rubén tiene muchísima experiencia en la U20, donde además estamos varias jugadoras del Valencia que hemos compartido con él muchas horas de trabajo. Este mes de trabajo nos sirve para conocernos lo mejor posible, pero venir con esa labor hecha desde casa, lo facilita todo.

¿Motiva que la preparación para el Europeo sea en casa?

Claro. Volver a casa siempre es una gran ilusión. Es el sitio donde empecé a jugar, y que venga gente a verte y a hablar contigo en los entrenamientos, me gusta mucho. Le debo mucho al baloncesto canario, porque la jugadora que soy ahora mismo es en gran medida a lo que apostaron por mí y a lo que trabajaron conmigo aquí.

¿Y no supone una presión extra que todas las miradas en Tenerife sean para usted?

Presión no. Es bonito volver a casa y que la gente esté pendiente de ti. Es más bien una motivación extra, principalmente para demostrar lo que has ido evolucionando en este tiempo.

Hablemos de lo que fue la temporada en su club. La triple corona en España con Supercopa, Copa y Liga, es inmejorable, pero ¿la eliminación prematura en la Euroliga no fue un gran lunar?

Ese triplete en España fue espectacular. La Supercopa ganada en Gran Canaria nos dio un plus de ambición. Sí es verdad que lo de la Euroliga fue jodido, porque las expectativas eran altas y nuestro objetivo era meternos en los playoff. No lo logramos, pero al menos sí apretamos al máximo en las otras competiciones, ganando la Copa y la Liga.

¿Y qué valoración hace a nivel personal?

Siempre positiva, pero es verdad que he tenido que desempeñar un rol totalmente diferente a la de la primera campaña. Luchaba por el puesto con jugadoras como Alina Iagupova, Alba Torrens, Queralt Casas... que son buenísimas, con un gran nombre y con una carrera construidísima... Estoy muy agradecida de todas las oportunidades que me han dado, y he tratado de dar el cien por cien de mí misma. Ahora debo seguir trabajando porque quiero mirar hacia un futuro para intentar ser más partícipe del equipo.

Ha jugado este curso 63 partidos y ha estado en pista más de 1.000 minutos con su club, pero ¿cómo se puede pasar de jugar con el vinculado de Liga Challenge [La Cordá de Paterna] a hacerlo en Euroliga con el Valencia?

Al final tienes que estar metida en el día a día. Y aunque es verdad que hay mucha diferencia en el nivel, no te paras a pensar en eso, solo en dar el máximo de ti misma. La mentalidad de darlo todo es igual en una competición que en la otra.

Generalmente hace de escolta, pero ¿es la posición en la que se encuentra más cómoda?

Si me preguntas de que juego, diré que de escolta; pero creo que soy bastante versátil y puedo hacer el dos, pero también el uno y el tres. Tener ese abanico abierto es positivo porque en cuantas más puestos pueda jugar, más minutos estaré en pista. Puedo hacer lo que me pidan.

Con contrato en Valencia hasta 2027, jugará en Gernika la próxima temporada en calidad de cedida. ¿Se lo toma como un trampolín?

Lo veo como un gran paso para mi carrera deportiva. Es un sitio genial en el que me pudo desarrollar como jugadora y en lo personal. Empezar a coger confianza para, en un futuro, quién sabe, volver a Valencia de otro modo o en otro rol; o bien mi camino va por otra parte. No lo sé. Mi objetivo es jugar minutos y con un rol más importante al que tenía en el Valencia.

Pero seguramente sean muchas menos partidos que en Valencia...

Bueno, si finalmente Gernika sale en Eurocup todo se iguala algo más. Quizá serán menos partidos, pero lo que buscamos es que sean de calidad.

¿Qué tiene que mejorar?

Todo. Al final hay que pulir detalles en todos los aspectos. Siempre me he preciado de ser supertrabajadora, y esa es una de las razones por las que he llegado hasta aquí, pero hay que seguir trabajando.

¿Quizá le pueda servir el paso por Gernika para rescatar su versión más anotadora?

Tampoco es que sea una jugadora, muy, muy ofensiva. Me gusta jugar y hacer que el equipo juegue. Cuando me las tenga que tirar, las tiraré; cuando las tenga que pasar, lo haré; y si me toca animar, también. Soy una jugadora de equipo y haré lo que el grupo necesite.

Hace dos veranos decidió no escuchar cantos de sirena desde la WNCAA, y prefirió quedarse en España. ¿Cree que tomó la opción correcta?

No lo sé, porque nunca probaré la otra opción. Pero aquí estoy muy contenta, estoy creciendo, soy feliz, me gusta el baloncesto español y me gusta cómo se está dirigiendo mi carrera. Estoy muy satisfecha con mi elección.

Esa fiebre de marcharse a Estados Unidos parece que actualmente es incluso mayor... En la U20, sin ir más lejos, hasta siete jugadoras militan en universidades norteamericanas. ¿Qué le cuentan?

No es lo más fácil, pero a la vez es una experiencia que llama mucho la atención, porque además te permite compaginarla con otros aspectos, como el idioma. De las chicas, cada una tiene su propia experiencia, unas vienen más contentas, pero otras menos satisfechas porque los primeros años en Estados Unidos son muy duros.

¿Y cómo ve a la absoluta femenina de cara a los Juegos de París?

Pese a las bajas importantes de este año, que es algo que seguramente se notará, tiene un muy bien equipo y la garra que posee la demostrará. Seguro que veremos un gran baloncesto por su parte.

Usted ha sido fija en todas las selecciones de categorías inferiores. ¿Ahora que acaba su periplo en la U20, se ve pronto en la absoluta o hay que tener paciencia?

Creo que hay que tener paciencia. Seguir trabajando porque queda mucho camino por delante. Ojalá pudiera vestir esa camiseta dentro de poco, pero no es algo de lo que pueda hablar, porque además hay mucha gente delante de mí que lo está haciendo muy bien. Es uno de mis objetivos, por supuesto.