Albert Español, entrenador del Echeyde: "Merecíamos ganar la Nordic; lo hemos pasado mal, ha sido un año muy duro"

Enhorabuena por el título. Habrán sido unos días intensos.

Sí, es cierto. Tres partidos en tres días, además fueron en formato de eliminatoria, que no puedes fallar. Así que mentalmente es exigente, pero íbamos muy bien preparados. Yo creo que por cómo ha ido la temporada, ha sido muy buena. Porque al final, si lo piensas de manera objetiva, es la segunda mejor temporada de la historia del Echeyde.

¿Cree que hay quien no piensa de la misma manera?

Yo te digo esto porque, como el año pasado fue tan bien, fue un año increíble, pues este igual hay gente a la que le ha sabido un poco más amargo. Ha sido una temporada muy dura a nivel mental. Ha habido muchos partidos apretados que hemos acabado perdiendo. Yo creo que todo eso nos ha hecho crecer mucho a nivel mental y nos ha ayudado muchísimo al lograr este título.

Porque la capacidad de resistencia se acaba notando en la piscina, ¿es así?

Es lo que te decía, este año hemos crecido mucho a nivel de grupo y competitividad. Y también en cuanto a saber llevar la presión por el hecho de haber tenido tantos partidos tan duros y tan igualados. Y a pesar de empezar perdiendo 2-0 en la final, que fue un inicio difícil, el equipo no se vino abajo en ningún momento. Se mantuvo unido y fiel al plan que habíamos trazado. Sabíamos que éramos más fuertes que ellos a nivel físico. Intentamos jugar esa baza de meter un ritmo muy alto. La verdad es que las dos últimas partes del partido notaron mucho esa diferencia física con nosotros.

Volviendo a los malos momentos, ¿cómo se hace para que el grupo siga creyendo a pesar de las derrotas?

Fue un tramo complicado. Para los chicos y para nosotros, para el cuerpo técnico. Primero porque te sientes responsable de todo y luego porque hay que encontrar la manera de que la gente siga creyendo, y seguir creyendo cuando uno pierde... La clave estuvo en que los chicos son un grupo maravilloso a nivel humano. Como personas, son una maravilla uno por uno. Eso nos ha ayudado mucho a nosotros. Nuestro trabajo fue muy psicológico:intentar hablar con ellos, hacerles ver que hay que seguir en la misma línea, que estamos haciendo las cosas bien y que el trabajo siempre acaba dando frutos.

Y llegó el premio.

Creo que sí, que nos lo merecíamos muchísimo. Los chicos se lo merecían muchísimo por todo el esfuerzo que se había hecho durante la temporada. Estamos todos supercontentos de haber acabado así porque lo hemos pasado mal.

Y para algunos de sus jugadores, habrá sido la primera vez que ganan un título. Puede que la única.

Un campeonato de primera línea, es el primero para muchos. Y el hecho de levantar una copa, la foto, el vídeo que aparece en redes, imagínate. El hecho de poder levantar un trofeo con el Echeyde es algo histórico y muy bonito, y que no sabemos si se va a repetir. Ganar este título ha sido realmente especial para mí. Lo ha sido por ver a los chicos así de ilusionados. Se lo han merecido.

La plantilla del Echeyde posa junto al trofeo de campeón de la Nordic League / E.D.

Ya habla usted solo como entrenador, no como jugador. ¿Recordará este campeonato desde esa óptica?

Sí, desde luego que como entrenador. Tengo una carrera muy larga, he hecho mil cosas, he ganado un montón de títulos, pero este ha sido diferente porque lo he vivido de una manera distinta.

Ahora toca descansar y reponer pilas. ¿Será un verano intenso? ¿O la idea es dar continuidad al grueso de la plantilla?

Pues con los chicos va a haber cambios importantes, pero no muchos. Es decir, serán pocos, pero serán importantes. Todavía no es el momento para avanzar nada, aunque habrá cambios. Saldrán jugadores importantes que serán reemplazados por fichajes buenos. En resumen, habrá pocas novedades en cantidad, pero serán fundamentales a nivel cualitativo. Lo que es seguro es que el año que viene tendremos un buen equipo.

Le queda un año de contrato. ¿Sigue siendo feliz tan feliz en el club como ha asegurado hasta ahora?

Sí, la verdad es que con el presidente tengo una relación muy buena. Somos muy parecidos, tenemos una manera de pensar muy similar. Los dos somos ingenieros y es como que todo fluye, que es muy sencillo siempre. Tanto cuando va bien, como cuando va mal. Y hay mucho 'feeling'. Con Eduardo Fernández, que este año se ha incorporado a la gestión ejecutiva, también me entiendo muy bien porque vamos en la misma línea.