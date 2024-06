La ‘Blue’ desde su lado más humano: las historias que esconde la dura prueba de Tenerife

Como cualquier carrera de trail, los hay que se inscriben para competir, otros como algo pasional, y algunos motivados por factores extradeportivos. La Bluetrail no fue excepción.

«¡Ay, jodido! Mira el berenjenal en el que me metiste». Entre la risa y el llanto, y mientras iba apretando los dientes en medio de la 24K, Maica Nelly hablaba con Isaac Méndez. En sentido figurado, porque el pasado 24 de diciembre un infarto acabó, en medio de un entrenamiento, con la vida de este atleta aficionado realejero. Un infortunio mayúsculo que privó al tinerfeño de correr otra Blue. Aunque los que más lo querían se propusieran que su familiar y amigo estuviera presente, tanto en la salida de Palo Blanco como en la llegada de Martiánez.

Que Isaac pudiera correr la Tenerife Bluetrail 2024 no resultó, sin embargo, nada sencillo. Descartada la opción de su hermano Felipe «al estar operado del corazón», el elegido para honrar su memoria era su compañero de trabajo Juan. «La idea era que llevara el dorsal de Isaac debajo del suyo, pero «un accidente con la bicicleta le imposibilitaba tomar la salida», relata de nuevo Felipe.

Compañera de algunos entrenos y confidente cercana –también trabajaba junto a él en Hospiten en Puerto de la Cruz– de la pasión con la que vivía Isaac este tipo de carreras cerca de su tierra, la sustituta sería finalmente Maica Nelly. «Siempre habíamos hecho la Blue juntos, pero este año me había desvinculado bastante entre el trabajo, las niñas y los estudios. No estaba nada preparada», señala Maica, que aún sabía que no podía fallarle a su amigo.

Los hermanos D'Armengol. / E. D.

«Hablamos con la organización, la explicamos el caso y Fernando [Ordóñez, el director] se portó de maravilla. Me dio un dorsal y la pude correr pese a mi estado de forma. No lo dudé, porque sé que si hubiera sido yo la fallecida, él la habría hecho por mí», relata Nelly, que pese al nulo margen de preparación acabaría la 24K en poco más de tres horas y media.

Para ella fueron 214 minutos de carrera en medio de sensaciones encontradas. Hubo tiempo para una sonrisa, como cuando «empezó a serenar», algo que «Isaac detestaba para correr porque no le gustaba que se le mojaran los dedos de los pies». «Seguro que te hubieras puesto a protestar y capaz que te habrías retirado, le dije en ese momento», relata Maica sobre esa conversación que tuvo el sábado con su amigo. También para el sufrimiento, porque «subiendo el Asomadero él lo hacía muy rápido y no lo pasaba tan mal» como ella. E igualmente para el llanto. En algunos tramos, y sobre todo en los metros previos a la meta.

Pau corriendo en sandalias por el Teide. / E. D.

Ya en Martiánez la familia más cercana de Isaac decidió escoltar a Maica para pasar juntos debajo del arco de llegada. «Pero la emoción pudo con algunos y solo pudimos unirnos mi hija y yo. Cuando pasamos la meta, cogidos de la mano, nos fundimos en un abrazo y rompimos a llorar», apunta Felipe, que para la ocasión creó unas camisetas en recuerdo de Isaac. La organización, al margen de haber nombrado al fallecido en la salida, también tuvo el detalle de entregar una medalla a Laura, su esposa.

La entrega de Aitana. La Tenerife Bluetrail también supuso un reto para Aitana Domenech. La catalana se estrenaba, a sus 38 años, en la cita chicharrera, y además a lo grande, ya que fue de las pocas que dobló haciendo el jueves la Vertical Night Challenge (donde fue cuarta entre las mujeres), para luego afrontar el sábado la 110K. «Mi objetivo era acabarla y luego, como me fui encontrando bien, mi reto fue hacerla en menos de 24 horas», reseña la barcelonesa, que acabó cruzando la meta de Martiánez seis minutos por debajo de su propósito.

Pero lo realmente reseñable en Aitana es que se encuentra en medio del proceso para superar un cáncer. «En julio del año pasado me detectaron un tumor maligno en la tiroides, un carcinoma papilar; era bastante grande y se había extendido a los ganglios del cuello, pero por suerte es de los de mejor pronóstico, ya que si se detecta a tiempo se puede extirpar», explica la runner, metida «desde los 16 años» en un mundo que le «apasiona» y con el que se identifica «totalmente».

Aitana Domenech en uno de los puntos más altos del recorrido de la 110 K. / E. D.

Aitana pasó por el quirófano «en septiembre» y ahora está «en medio de un tratamiento con yodo cuyo efecto dura hasta este mes de junio, cuando tocará otra revisión». «Todavía no sé si estoy ya limpia», aclara, aunque en tono optimista. Si sus mejores augurios se cumplen, lo lógico es verla de nuevo por estas tierras para intentar darle continuidad a sus anteriores visitas, ya que el pasado año ganó el Trail de Vilaflor, y en 2022 fue la mejor fémina en el cómputo global de los tres días de competición de la K42.

Un calzado especial. Como Aitana, también salieron y llegaron de noche, y también llegaron a la Blue desde Cataluña los hermanos D’Armengol, Pau y Oriol. Ambos ya tenían experiencia previa por los senderos isleños, y los dos se marcaron como reto al acabar la 110K. Lo lograron en 26 horas y 48 minutos, y sin separarse en ningún momento a lo largo del trayecto. Solo cuatro atletas después de ellos superaron el fuera de control. Pero al margen de llegar al alimón, su principal peculiaridad es que corrieron con sandalias. «Y no por cumplir ningún reto ni promesa, ni para demostrar nada», aclara Pau, el más batequeado en estas lides de los dos.

«Cuando empecé a correr en 2013 por montaña leí un libro que hablaba de una tribu mejicana que corre con este tipo de calzado y lo beneficioso que es para toda la musculatura natural de los pies y las piernas. Ahí me compré unas zapatillas minimalistas, pero en 2016 me hice mis primeras sandalias, y desde entonces siempre corro así», relata el mayor de los D’Armengol.

El propio Pau ya corrió «la Blue de 2019 con sandalias», antes de regresar, ya con su hermano, en 2022. Hace dos años Oriol hizo la prueba isleña con tenis, pero «desde ese año ya empezó a usar las sandalias». «Y esta vez los dos la hemos corrido con ellas», señala Pau, que habla de «comodidad» para tirar de este tipo de calzado. «Ahora nos cuesta mucho ponernos zapatillas normales para correr», reconocen.

En este mismo sentido Pau admite que «es necesario una transición para que la musculatura natural del pie y de la pierna se adapte, y ganar algo de callo, pero luego son muy cómodas». «El pie va siempre abierto, libre y fresco, al margen de que se gana también mucha anticipación y técnica, y eso ayuda a que no te hagas daño», enumera como otros beneficios de su calzado. Una elección que a Pau ya le ha costado alguna que otra descalificación, como «en una Ultra en Asturias». «Para ellos, por desconocimiento, no es un calzado indicado para la montaña», se lamenta, a la vez que agradece que la Blue, pese ser este año UTMB, le ha dado un permiso especial «al haber participado y acabado en ediciones anteriores».

Con o sin ese singular calzado, la idea de los D’Armengol es regresar a la Blue. «Después de una carrera así, piensas que no volverás, pero a medida que pasan los días y te recuperas, te acuerdas de los buenos momentos y lo espectacular del trayecto», concluye Pau.