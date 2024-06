Diego Pérez, de Tazacorte a la vanguardia del fútbol europeo

El Como 1907, club ascendido a la Serie A el 11 de mayo, tendrá presencia canaria en su regreso a la máxima categoría italiana 21 años después. Su cuadro técnico se verá reforzado por Diego Pérez, un palmero que ha desarrollado toda su carrera profesional lejos de las Islas, principalmente en Francia.

El fichaje de este entrenador de Tazacorte se produce a petición de Cesc Fábregas. El exfutbolista del Barcelona, entre otros equipos, y campeón de Europa y del Mundo con la selección española, llegó al Como en agosto de 2022 como jugador. Fue un refuerzo estelar para un conjunto que en ese entonces competía en la Serie B. El centrocampista no alcanzó el objetivo de guiar a la escuadra lombarda a Primera en la que fue su última campaña como jugador en activo, la 2022/23, pero su implicación fue tan alta, que se convirtió en accionista y asumió la responsabilidad de dirigir al plantel desde el banquillo. Sin cambiar de club, pasó de colgar las botas a coger la pizarra. El inconveniente de que Cesc no contara con la licencia de la UEFA para desempeñar esa función, no fue un inconveniente para que el Como se posicionara como uno de los aspirantes a subir a la Serie A. En diciembre de 2023, Fábregas cedió su sitio para que lo ocupara el galés Osian Roberts mientras regularizaba su situación como entrenador. Bajo su supervisión, pero con Roberts en el banquillo, el Como pudo celebrar el deseado éxito al quedar segundo en la tabla, por detrás del Parma, su compañero de viaje con rumbo a una competición en la que coincidirá con los clásicos Inter, Juventus, Milan, Lazio, Roma, Nápoles, Fiorentina, Atalanta... En la 24/25, Cesc será el primer entrenador.

¿Por qué la elección de Diego Pérez como ayudante? Fábregas conoce al profesional palmero por la etapa que compartieron en Francia, en la Ligue 1. Realmente fue ahí donde el nuevo segundo técnico del Como se consolidó en su faceta de analista de rivales, aunque su formación no se reduce únicamente a esa tarea. Diego es preparador físico –estudió INEF en Madrid– y tiene la titulación completa de entrenador. Sin imaginar que iba a tan llegar lejos, se adentró en el mundo del fútbol como cualquier chico de su generación en equipos locales. Llegó a ser juvenil del Victoria de Tazacorte y amplió su aprendizaje en el Mensajero, dentro de esa misma categoría. A continuación, dio el paso de probar suerte en un par de clubes peninsulares, el Loja y el Mazarrón. Una vez fuera de casa, decidió quedarse, concretamente en la capital, para iniciar la carrera de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Y una cosa llevó a la otra. Se introdujo en el ámbito del análisis de rivales –hizo los primeros informes para el Fuenlabrada de José Aurelio Gay–, tuvo un primer trabajo como preparador físico de un equipo de Tercera División, el Santa Ana, y se fue ganando el respeto de otros especialistas del circuito madrileño, como José Ramón Sandoval, que pensó en él cuando fue nombrado primer entrenador del Rayo Vallecano en 2010. Fue una oportunidad crucial que Diego no desaprovechó. De hecho, formó parte del club franjirrojo durante seis años como analista táctico. De entrada, aquel Rayo pudo conquistar el ascenso a Primera en la Liga 2010/11.

Diego Pérez, en Lille. / El Día

Ese ciclo llegó a su fin por los cambios que se produjeron en el Rayo a mediados de la década pasada. Pérez se quedó fuera de ese proyecto, pero enseguida pudo involucrarse en un nuevo reto, en este caso, con la novedad de tener que cruzar fronteras. El Mónaco, liderado por un director deportivo español, Antonio Cordón, estaba buscando analistas como él para crear un cuerpo técnico de garantías. Así, casi sin tiempo para hacer planes, se unió a un equipo con el que acabaría participando en la consecución del título de Liga de Francia (16/17) y en la disputa de unas semifinales de la Liga de Campeones –no pudo superar a la Juventus en 2017–. Todo, con el portugués Leonardo Jardim al frente del grupo y con la irrupción de un novato Kylian Mbappé como algunos rasgos distintivos.

Después de dos años en el Mónaco, Diego recibió la llamada de otro club francés, el Lille, concretamente de Luis Campos –actual director deportivo del PSG–. Necesitaba sentar las bases de un departamento de análisis y lo tuvo claro con el técnico palmero, cuya fiabilidad ya había quedado más que contrastada en las dos campañas anteriores. En 2018 firmó como jefe del citado departamento y trabajó codo a codo con los entrenadores Christophe Galtier, Jocelyn Gourvennec y Paulo Fonseca, siempre en la Ligue 1. De nuevo, los éxitos respaldaron la dedicación de Diego. Nada más y nada menos que con el campeonato de Liga de 2021 –el Lille superó por un punto en la clasificación al todopoderoso PSG– y la Supercopa de Francia de esa misma edición –disputada en Israel y con un el resultado de 1-0 ante el PSG–. El Lille ya había vuelto a la Champions en el año 2019, gracias a un subcampeonato en la Ligue 1 –por detrás del PSG–, y también había disputado la Liga Europa. En definitiva, el espacio natural para uno de los equipos de mayor prestigio del país vecino.

Diego Pérez con el título de Liga 1. / El Día

Un club en el que Diego había encajado a la perfección. Pero el destino quiso abrirle otra puerta. Aunque tenía contrato en vigor y se sentía integrado y valorado por el Lille Olympique Sporting Club, decidió aceptar la oferta del Como y sumarse al equipo de trabajo liderado por Cesc, al que había conocido unos años antes en Francia de manera casual, estando Pérez en el Lille y Fábregas en el Mónaco. Bastó una charla que no estaba prevista para que se dieran cuenta de que hablaban el mismo idioma en el plano futbolístico.

A partir de ahora habrá motivos para seguir de cerca la trayectoria del Como 1907. A pie de campo, en entrenamientos y partidos del conjunto azzurri, en la función de segundo técnico y no solo para ser analista, estará un canario junto a Fábregas. Será la decimocuarta participación de este equipo de la región de Lombardía en la Serie A.