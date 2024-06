Dos deportistas canarias, a por el sueño americano

De Estados Unidosse suele decir que es el país de las oportunidades. La tierra en la que los sueños se hacen realidad. También en el deporte, donde los jóvenes talentos -nacionales y extranjeros- buscan a través de un modelo singular de becas completar su formación académica y, de paso, dar el salto al mundo profesional. Es el caso de dos de las atletas más prometedoras del Archipiélago. Yissis Cortijo y Paola Valle, ambas integrantes del Tenerife CajaCanarias.

Ya de vacaciones en el Archipiélago tras su primer año en Norteamérica, Valle y Cortijo repasan sus vivencias tras una experiencia única que esperan extender en el tiempo. Lo hacen desde la perspectiva de diferentes estados, distintas universidades y con una génesis dispar. No obstante, con la misma ilusión y algunas percepciones muy similares.

La Universidad de Monmouth, en Nueva Jersey, será la casa de Paola Valle durante cuatro años. Son los que firmó en verano de 2023 y los que está convencida de que completará. «Soy una persona aventurera y decidida. No me lo pensé dos veces cuando me llegó la oportunidad. Y tengo muy claro que voy a terminar el contrato», asegura la saltadora. Su especialidad es el triple, pero también practica de longitud y de altura.

Su pasión por el deporte arrancó desde muy pequeña, a los 4 años. La lagunera descubrió el atletismo de la mano de su padre, figura también clave en su marcha al país de los 50 estados. Fue él quien descubrió que existía la posibilidad y, tras encontrar en su hija una predisposición máxima, gestionó todo el proceso. «Entras dentro de una bolsa y las universidades son las que se interesan en ti y te piden información: marcas, notas, un vídeo de presentación... Es curioso porque, una vez encuentras destino, donde verdaderamente te exigen es en tu comportamiento y en la parte académica. No puedes salir de fiesta, tienes prohibido consumir alcohol y debes tener buenos hábitos. En cuanto a las notas, lo normal es rondar el notable alto, lo que aquí sería un ocho. Puedes bajar un poco, pero no relajarte. De lo contrario, pueden prohibirte competir», explica la saltadora antes de matizar que la vertiente deportiva, por supuesto, no se descuida. «Es simplemente que son más comprensivos si tienes una mala temporada o te sale mal una competición».

A 753 kilómetros de distancia de Monmouth –también en la zona este del país–, se encuentra la Univerisidad de Kent State, en el estado de Ohio. Allí estudia y compite Yissis Cortijo. Yissis nació en Lanzarote, pero se crio en Gran Canaria. Desde allí fichó por el CajaCanarias. Es un poco de todas partes, confiesa mientras se ríe. Velocista, sus especialidades son el 100 y el 200 lisos. La conejera es la mejor de Canarias en su generación y uno de los nombres a seguir en el panorama nacional. Por eso fueron los cazatalentos americanos los que se pusieron en contacto con ella tras un brillante Campeonato de España. «Mi proceso empezó tras la temporada de 2023. A mí me pidieron muchas cosas: mis notas, mis marcas, hacer exámenes e incluso un vídeo de presentación. Yo también solicité referencias porque quería elegir bien. Te preguntan mucho por tus hábitos de entrenamiento. Para mí fue muy importante que pudiera cursar Neuropsicología, la carrera que quería. Al fin y al cabo, nunca sabes si va a salir bien y la seguridad de poder convalidar la formación era fundamental», cuenta Cortijo.

Caminos distintos, procesos distintos y perspectivas muy dispares de afrontar un momento de tantos cambios. Las deportistas, no obstante, coinciden en muchas cosas. Ambas aseguran sentirse sorprendidas por la hospitalidad de los locales. Cuenta mucho, eso sí, ser atletas. «Aquí se cumplen todos los clichés. Desde lo bueno, hasta lo malo. La ventaja es que cuando eres extranjera y tienes una beca deportiva acaparas todas las miradas. Los alumnos quieren conocerte y te tratan muy bien», expone Valle. Su compañera de equipo va más allá. «Es que en España no se valora igual a los deportistas. En Estados Unidos la gente te felicita cuando les explicas que eres atleta. Una cosa que me sorprendió mucho es que la mayoría de jóvenes te preguntan por tus marcas porque conocen bien las diferentes modalidades. Yo no estaba acostumbrada a eso».

También en deporte, Estados Unidos es diferente

La cultura deportiva, ojo, no es una consecuencia, sino la causa que explica muchísimas cosas. Un ejemplo son las facilidades académicas. En palabras de Cortijo, en España hay casos de deportistas de alto nivel que solicitan cambiar el día de un examen por tener que acudir a una competición y los profesores se lo niegan. «Yo misma tengo amigos a los que les ha pasado, y es una pena» Paola, de hecho, asegura que en Monmouth el profesorado recibe un calendario con las fechas en las que hay campeonatos. Están obligados a liberar a los atletas.

Otro ejemplo son las instalaciones. La misma saltadora, que estudia en un pequeño centro de algo más de 5.000 alumnos (la Universidad de La Laguna, por ejemplo, cuenta con cerca de 20.000), alucinó con el campus. «Para empezar es enorme, y a mí me parece precioso. Las infraestructuras deportivas también son fantásticas».

Con todo, la diferencia de nivel es enorme. «Se nota mucho. Para mí también es una motivación, aunque no ha sido fácil. Yo estaba acostumbrada a dominar en Canarias y aquí tengo que dar el máximo. Ha habido algún día en el que no he competido porque sabía que no estaba en condiciones. En mi propia universidad, de hecho, hay compañeras que me ganan algunos días. Hace poco, por ejemplo, pasé a una final haciendo el último tiempo del corte. Con esa marca hubiese sido campeona de Tenerife. En los regionales del Archipiélago corría muy tranquila en semifinales porque sabía que iba a clasificarme seguro, aquí es otra cosa porque el nivel es muy alto», concluye Yissis.