La Federación se organiza para la elección de una nueva Junta

La Federación Canaria de Atletismo designará próximamente, a través de su Comisión Gestora, la Junta Electoral con la que se dará inicio al proceso electoral con el fin de renovar su Junta Directiva. Tras la resolución del Comité Canario de Disciplina Deportiva (Cocade) que inhabilitó a al anterior presidente de la Federación, Alberto Hernández, para el desempeño de cargos y funciones en entidades deportivas durante once años, la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes realizó ayer el anuncio, con el objetivo de restaurar el funcionamiento normal de sus órganos.

El pasado mes de noviembre, la viceconsejería de la Actividad Física y Deportes denunció a la Federación Canaria de Atletismo ante el Cocade después de no haber renovado a su Directiva, cuyo mandato había vencido. La denuncia presentada se basó en un expediente conformado entre agosto y noviembre de 2023 en el que constaba, entre otros argumentos, la ausencia de actividad y la falta de información por parte de la citada federación. Ello se sumaba al procedimiento puesto en marcha en marzo del pasado año, cuando Hernández fue detenido por la Guardia Civil a raíz de una denuncia de la Fiscalía en la que se le acusaba de delitos de malversación de fondos públicos, administración desleal, apropiación indebida y falsedad documental.

Ante esa coyuntura, el área de Deportes del Gobierno de Canarias decidió suspender de forma cautelar a la presidencia de la Federación Canaria, designando a una Comisión Gestora, al frente de la cual se designó a Omar Hernández Concepción como presidente, con el objetivo de normalizar y evitar la paralización de la actividad.

La apertura de expediente disciplinario por parte del Cocade derivó en una resolución, de la que informó EL DÍA el pasado 30 de mayo, que establecía la condena a once años de inhabilitación a Alberto Hernández, así como el sobreseimiento del proceso sancionador a los otros seis investigados. El organismo consideró a Alberto Hernández como responsable de dos infracciones muy graves: la primera, no convocar y celebrar la Asamblea anual ordinaria de la Federación correspondiente a 2022 y 2023 y no tramitar y convocar la Asamblea correspondiente para debatir la moción de censura que, en su caso, correspondería tras la presentación por seis miembros de la Asamblea General, el 6 de julio de 2023.

Las alegaciones presentadas por Alberto Hernández, en las que aseguraba no haber recibido nunca requerimiento alguno, a la vez que justifica no haber convocado las asambleas anuales ordinarias de 2022 y 2023 al no tener las cuentas de la asesoría, fueron desestimadas por la instructora del procedimiento y desmentidas por la Dirección General de la Actividad física y del Deporte, de manera que se ratificó la sanción de once años de inhabilitación.

De esta forma, una vez resuelto el expediente disciplinario y ratificada la inhabilitación del anterior presidente, y tras completar su labor al frente del mencionado ente federativo, la Comisión Gestora iniciará la renovación de sus órganos de gobierno.