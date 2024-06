Montse Tomé: «Sentimos esa conexión con la grada»

Montse Tomé contestó en rueda de prensa a los medios tras un partido que comenzó cuesta arriba y que acabó convirtiéndose en una verdadera hazaña: «Es algo muy grande que tiene el equipo. Hoy lo he vuelto a sentir con ellas. El marcador se nos puso en contra, fallamos un penalti y pensamos que igual teníamos el día tonto pero ellas creen en su juego, en su esencia y tienen una mentalidad ganadora increíble. También hay que felicitar al staff. Era una concentración muy especial y han conseguido volver a estar en un campeonato de Europa».

La seleccionadora quiso destacar el valor de las jugadas a balón parado, de las que ya se sirvieron para adjudicarse la victoria en el primer encuentro. «Le damos importancia a las jugadas a balón parado y al final hemos logrado la clasificación».

Por supuesto, no se olvidó de la afición tinerfeña, que no paró de animar a las jugadoras españolas incluso cuando iban dos tantos por debajo en el electrónico. «Otro punto que ha sido parte de la remontada es que desde muy pronto los espectadores nos animaban. Sentimos esa conexión con la grada y cuando hemos estado por debajo no han parado de animar. Al empezar a remontar, sentir a la gente es un plus. Hay que agradecer el cariño que nos han dado».