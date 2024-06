Eran todavía las 19:50 horas cuando la selección nacional saltó a calentar al césped del Rodríguez López. Las primeras fueron las tres guardametas –con la grancanaria Misa, que fue titular, al frente–. Ovación cerrada. Apenas unos minutos después, las futbolistas de campo. Alexia Putellas fue la primera en pisar el verde de la casa del tinerfeñismo, que fue, por esta vez, la de todos los españoles. Más aplausos todavía.

El recibimiento de un público entregado, eso sí, no fue tan numeroso como deseaban los miles de aficionados que esperaban ansiosos en los aledaños del recinto capitalino. Las enormes colas –una de ellas recorría casi por completo la trasera de Tribuna– que se habían formado a partir de las puertas de acceso eran la prueba inequívoca: la seleccionmanía se había desatado por completo en Tenerife. En total, 17.532 asistentes, la tercera mejor entrada jamás registrada en un partido del combinado femenino.

Un Heliodoro entregado se tiñe de rojo / Luisfer Cabeza

Aunque con un matiz deportivo, el ambiente que se respiraba en el estadio solo era comparable al que se genera todos los días 5 de enero de cada año, cuando Melchor, Gaspar y Baltasar, los Reyes Magos, hacen una espectacular aparición en helicóptero en el recinto santacrucero. Los seguidores del combinado nacional acudieron a animar a su equipo, pero más incluso a disfrutar de la fiesta del fútbol. Ambiente alegre, familiar y con una destacada cuota de asistencia de niños y niñas. La jornada, por motivos obvios, era especial para ellas. Y se notó.

Restaba casi un cuarto de hora cuando comenzó la presentación del enfrentamiento. Los habituales del Rodríguez López debieron alucinar cuando cerca de 50 voluntarias, todas ellas féminas, se ubicaron como piezas de ajedrez perfectamente posicionadas sobre el tapiz para colocar con precisión las banderas de España y Dinamarca, agitar hasta 16 rojigualdas y dejar caer una enorme lona esférica que cubrió todo el círculo del medio campo. Un despliegue que poco tiene que ver con los de Segunda División y completamente habitual en los duelos de selecciones nacionales.

Seguidamente, futbolistas al campo –Jenni Hermoso y Alexia Putellas fueron las más aclamadas con diferencia– y momento himnos. Hasta nueve años pasaron desde la última vez que el de España había sonado en el Rodríguez López. Fue en 2015, en un partido de la Sub 21.

Comenzó el partido y, con él, los primeros cánticos: «¡España, España!». El ánimo ni siquiera decayó cuando las danesas se adelantaron a los cuatro minutos. Todavía más cariño para las chicas de Montse Tomé.

Al descanso, y aún con el marcador en contra, llegó el momento linternas en los teléfonos móviles. De fondo se escuchaba el Sweet Caroline, de Neil Diamond. Esta sí, una escena habitual en los intermedios del Heliodoro. Había ganas de festejo, ni el lunar de la victoria momentánea del rival arruinaba la fiesta.

Es más, ni el segundo gol de Thomsen ni el penalti desperdiciado por Mariona hicieron mella en el ánimo de una afición que festejó con esperanza el tanto de Vilamala que recortó diferencias. Fue el inicio del idilio entre la selección y la grada, que justo después explotó extasiada con el empate y rozó el cielo de la capital cuando, ya en el descuento, Lucía marcó el tanto de la remontada. Tenerife creyó en la selección desde el minuto uno, y esta le devolvió el cariño de la mejor manera posible. No solo ganó, firmó una victoria épica, de esas que no se olvidan jamás. El partido acabó con olés. Del Sweet Caroline se pasó al Mi gran noche, de Raphael. Quien tocó el botón de play no pudo elegir mejor.

Las futbolistas de Tomé se reunieron en el césped para festejar la clasificación matemática a la Eurocopa de Suiza. Hubo incluso camisetas y una foto conmemorativa. Mientras, en las vallas de los laterales (San Sebastián y Tribuna), se agolpaban centenares de fanes con la esperanza de tomarse una foto con sus ídolos o tomarse una foto con alguna de ellas. Misa y Alexia hicieron un amago de vuelta de honor.

Fue la canariona, guardameta del Real Madrid, la que envuelta en una bandera de Canarias agradeció el calor de una afición que la hizo sentir en casa. Quizá por eso acabó acudiendo al fondo de Herradura. Y ahí estuvo cerca de media hora. Por el camino, regaló hasta sus dos guantes.