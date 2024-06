Misa Rodríguez espera tener más compañía canaria en la selección: "Aquí hay un talento que deslumbra"

María Isabel Rodríguez Rivero, más conocida como Misa, es la única canaria de la selección absoluta femenina. Se formó en el Femarguín y con 17 años salió de casa para probar suerte en la Península. Pasó por el Atlético y el Deportivo y se consagró en el Real Madrid. En noviembre de 2021 debutó con el combinado nacional, en el que ha podido vivir desde dentro éxitos como las conquistas de la Copa del Mundo y de la Liga de Naciones. Para la portera, el de este martes en el Heliodoro Rodríguez López no será un encuentro más en su carrera. Será el primero que protagonice en Canarias como internacional.

«Significa mucho para mí», confesó minutos antes de salir al césped del estadio tinerfeño para realizar el ensayo general correspondiente al duelo de este martes ante Dinamarca, de la fase de clasificación para la Eurocopa que se jugará en Suiza en 2025.

«Cuando empecé en el Femarguín, soñaba con poder ver en las Islas algún partido de este tipo, y creo que esta visita a Tenerife es muy importante para todas esas niñas que quieren tener más cerca a la selección», añadió dándole relevancia al efecto que está teniendo el equipo nacional en la sociedad, no solo por su resultados, también por su capacidad de superación y su juego.

En un Heliodoro que espera ver «lleno» habrá sitio para sus allegados. «Mi familia se va a desplazar», dijo entusiasmada.

Desde su experiencia, aseguró que «es muy difícil» que una futbolista canaria pueda dar el salto a la Península, como hizo ella en su día. «A mí me costó bastante», afirmó. «Yo pensaba que no iba a conseguirlo», añadió con la pena de que solo exista un equipo de las Islas en la Liga F, la UDTenerife Costa Adeje. «En Gran Canaria falta un representante, pero, al menos, las niñas tinerfeñas tienen la suerte de crecer en su equipo dentro de la máxima categoría. Hay mucho talento canario y es un talento que deslumbra», comentó Rodríguez sobre la posibilidad de que, en un futuro no muy lejano, aumente el número de futbolistas canarias en la selección.

A las que se marcan esa meta o aspiran a iniciar una carrera profesional, recomendó «trabajar duro, tener constancia y no perder la esperanza». Ella misma se puso como ejemplo. «Yo salí un poco tarde de Gran Canaria, a los 17 años, y aprendí que cuando menos te lo esperas, te llega la oportunidad, pero siempre trabajando duro», destacó.