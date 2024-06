Lo que no te cuentan del modelo de becas deportivas americano: "La mayoría de los casos termina en abandono"

Los equipos masculino y femenino del Tenerife CajaCanarias cerraron recientemente su participación en el Campeonato de España de Clubes. Ambos en División de Honor, los chicos lograron una agónica y meritoria permanencia –se vieron obligados a lidiar con numerosas ausencias–, mientras que las chicas no pudieron evitar el fatal desenlace del descenso.

El presidente del club, Héctor González, hace balance en EL DÍA de una temporada que deja en el equipo insular el sabor agridulce de una salvación certificada y otra frustrada, pero con la tranquilidad de una gestión responsable y la conciencia tranquila de haber hecho las cosas de la mejor manera posible.

«En el masculino ha sido una temporada atípica porque tuvimos varias ausencias importantes de nuestros atletas internacionales. El fin de semana de la tercera jornada finalizaba el plazo de consecución de objetivos para poder acudir al Europeo de Pista. Samuel [García] habló con nosotros y, como habíamos conseguido un buen margen de puntos, le dimos permiso para ausentarse a Bélgica. La situación de David [Delgado] era un poco diferente, pero nos hizo la misma petición y aceptamos. Lo que sucedió es que, después, nos encontramos con numerosas lesiones, se nos cayeron varios competidores y todo se nos vino en contra. Al final, nos vimos en una situación delicada», explica el presidente antes de poner en valor el buen hacer de los deportistas más veteranos. «Aguantaron el tipo y pudimos salvarnos. Ahora no hay que darle más vueltas», concluye.

Esta circunstancia, la de no poder contar con sus primeras espadas, se ha convertido en una tónica habitual en el campeonato. No obstante, no todos los clubes tienen la misma filosofía que el CajaCanarias, algunos obligan a sus atletas a concursar en la Liga a riesgo de que acaben quedándose fuera de grandes eventos. «Estas cosas desvirtúan la competición, pero hay otras que lo hacen todavía más. Hay marcas deportivas que fichan a los grandes atletas y los preparan al margen de los clubes, en grupos propios o con preparadores independientes. Eso, últimamente, está sucediendo mucho», apunta resignado el dirigente tinerfeño.

Aunque sufrieron más de la cuenta, los chicos lograron salvarse, pero en féminas, lamentablemente, no hubo final feliz. «Sabíamos que nos iba a costar. Hay una generación que asoma que tiene muy buena pinta, pero el relevo generacional ha tardado más de la cuenta en llegar. Además, tenemos varias integrantes becadas en Estados Unidos que no pudieron estar en la primera y la segunda jornada. Tampoco tuvimos suerte en el sorteo, pero así son las cosas. Nuestra idea es tratar de lograr el ascenso la próxima temporada y conseguir estabilizarnos», argumenta González.

Un ejemplo para reflexionar

Cuestionado por el modelo americano, que seduce a los jóvenes talentos con becas en grandes universidades, el presidente matiza que, aunque «es normal que los chicos no se lo piensen a la hora de aceptar», se trata de un camino que en la mayoría de los casos termina en abandono de la práctica deportiva una vez finalizada la etapa académica. Seguidamente, lanza un contundente reclamo. «En España todavía no nos hemos dado cuenta la importancia que tiene el deporte en la sociedad. Se nombra mucho, pero después... nada. Por ejemplo, que un chaval que tiene un certificado de deportista de alto rendimiento pida cambiar un examen porque va a acudir a un campeonato y le pongan problemas, eso es bastante triste. Es una pena, pero nosotros no podemos hacer nada».

Finalmente, y cuestionado por la reciente inhabilitación de 11 años a Alberto Hernández –ya expresidente de la Federación Canaria de Atletismo– por parte del Comité Canario de Disciplina Deportiva, González insiste en que la voluntad del atletismo regional es alcanzar una «tranquilidad necesaria». «Ahora toca convocar elecciones y mirar hacia delante».