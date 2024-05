La pobre efectividad condena al Echeyde ante el Mediterrani

Duro revés para el Santa Cruz Tenerife Echeyde, que arrancó con una clara derrota su playoff final por lograr una plaza en competición europea. Las de Carlos de la Torre cayeron por 14-7 en su visita al CE Mediterrani, y en un dueolo condicionado por la floja puesta en escena de las chicharreras (7-1 al descanso). Un revés que les obliga a ganar mañana en la Acidalio para forzar el tercer encuentro de desempate.

Las chicharreras saltaron al agua sin complejos, pero su inicio no fue para nada prometedor. Y es que las pupilas de Carlos de La Torre arrancaron con buenas defensas, pero mediado el primer periodo las locales castigaron cierta falta de intensidad y algunos errores defensivos: 3-0. Las isleñas se toparon varias veces con Elia Jiménez, por lo que el marcador no se movió más en el primer parcial. Luego el panorama no cambió, los goles no llegaron y, mientras, el Mediterrani seguía haciendo mucho daño (5-0), sin que nada pudiera hacer la guardameta Maku Bello.

Un tiempo muerto de Carlos de la Torre sentó de maravilla a Las Guayotas, ya que Elena Alcon finalizó con un derechazo una gran jugada de pizarra. Primera acción en superioridad aprovechada, pero los brotes verdes se quedaron en un quiero y no puedo. Volvió la sequía, y las catalanas no frenaron para llevar un contundente 7-1 al descanso.

A pesar del esfuerzo y las ganas, la situación siguió sin mejorar, sobre todo en ataque, donde las chicharreras estaban negadas en acciones de superioridad numérica (4 de 16 en todo el duelo). En defensa, leve mejoría, pero la escuadra local supo encontrar los huecos, tras sendas expulsiones del Santa Cruz Tenerife Echeyde, para hacer crecer, aún más, su renta hasta el 9-1. El electrónico era ya muy sangrante para Las Guayotas, que necesitaron ver cómo les marcaban el décimo tanto, para reaccionar llenas de furia y corazón.

Dolidas por el resultado, las chicas de la Acidalio encadenaron varias buenas jugadas para acabar con la sequía goleadora y firmar un 0-3 para un 10-4. Todavía no era utópica la remontada, pero el Mediterrani no era el mejor contrincante. Las fuerzas, por fin, se igualaban y se inició un intercambio de goles (11-5) antes de un doblete de Anna Mandula (13-5). El Echeyde se negó a tirar la toalla y contestó con orgullo y brillantez. Con, nuevamente, la fórmula de la estrategia en un tiempo muerto, Alcon volvió a marcar y envalentonó a las suyas, quienes habían mejorado, pero demasiado tarde (13-6 a 3:30 minutos de la conclusión). Derrota final para unas Guayotas que mostraron una versión gris en ataque con poca efectividad en las acciones tras expulsiones del rival. Las tinerfeñas necesitarán del factor Acidalio este sábado (13:30h) para igualar la serie y seguir soñando con competir el próximo curso en toda una Champions League.