El Heliodoro ya fue femenino hace 53 años

Los partidos del ahora denominado UD Costa Adeje Tenerife han sido, hasta la fecha, los únicos antecedentes oficiales de fútbol femenino en el Heliodoro Rodríguez López. El último, el pasado 17 de diciembre contra el rutilante Barça, un duelo que reunió en las gradas a más de 9.000 espectadores. Es el episodio más reciente de lo que se ha convertido ya casi en costumbre en estos años en la élite para el club presidido por Sergio Batista.

El martes, con la presencia de la selección española, el fútbol femenino en Tenerife elevará el nivel. Será la primera ocasión en la historia en la que el combinado nacional absoluto de chicas juega en la Isla. Sin embargo, el Heliodoro puede presumir de haber sido escenario de partidos de fútbol desde mucho antes. Nada menos que 53 años atrás.

Si el día 4 de junio las de Montse Tomé buscarán dar en la Isla un paso más hacia la Eurocopa 2025, el 18 de febrero de 1971 las féminas que jugaron sobre el verde del Heliodoro también lo hacían con otro reto mucho más trivial: recaudar fondos para su viaje de fin de curso. Y es que el primer partido femenino celebrado en Tenerife (y el segundo en Canarias, según cuentan las crónicas de la fecha; el pionero fue en La Palma unos días antes) midió a los combinados de tercer -y último- curso de Secretariado Internacional y Decoración, carreras no universitarias pero que se atrevieron con el fútbol como innovadora -para la época- vía de financiación.

Sin apenas antecedentes en todo el país, las estudiantes de ambas escuelas chicharreras -ubicadas en la zona del Colegio Hispano Inglés- se atrevieron con una modalidad deportiva que entonces era casi tabú para las chicas. "Hablando entre nosotras, al salir de clase, se nos ocurrió esa idea, y gracias a los contactos de mi hermano Cristóbal [acabaría siendo delegado del CD Tenerife durante más de dos décadas], que ese día fue el entrenador del equipo de Decoración, logramos que nos dejaran jugar en el Heliodoro". Así lo recuerda Ángeles Amador, integrante del equipo de Secretariado y autora, de penalti, del único gol de aquel singular partido. En el otro bando llevó las riendas desde el banco Miguel Ángel Martínez, posteriormente concejal de ATI (ahora Coalición Canaria) en Santa Cruz.

"Era más bien una novelería", reconoce Ángeles, "quizá la que más conocimientos tenía" de fútbol entre todas las que pisaron el verde, gracias a sus vínculos familiares con el mundo del balompié. Por ello mismo, y siguiendo los consejos previos de su padre, "un birria de toda la vida", Ángeles se pasó "medio partido diciéndole al resto" de componentes de su equipo "que no fueran detrás de la pelota, sino que se colocaran en el lugar del campo que les correspondía".

Sin experiencia previa alguna y sin apenas preparación física y táctica -pese a que tuvieron el privilegio de entrenarse en una ocasión en el propio Heliodoro- aquel improvisado partido de fútbol fue más una atracción y un rato para la diversión que un encuentro en sí. "Fue un acontecimiento divertido para todo el mundo y se le dio mucha publicidad; nunca creíamos que fuera a tener tanto éxito. Me lo pasé genial", reconoce Ángeles, que aquel día actuó, dentro del rebumbio generalizado, como delantera.

Aquel Secretariado-Decoración, pospuesto inicialmente una semana por unas fuertes lluvias que dejaron impracticable el césped del Heliodoro, se disputó a dos partes de 30 minutos. "Yo, porque jugaba a balonmano, pero es que la mayoría no estaban acostumbradas y no aguantaban", comenta Ángeles Amador. Además, los saques de esquina se rectificaron pasando a ejecutarse en la línea del área grande perpendicular con la de fondo, y además el colegiado del choque, José Antonio Nazco, tuvo que armarse de paciencia, pasando por alto varias infracciones.

A ello se añadió que la mayoría de las jugadoras disputaron el partido con botas prestadas. "Las mías eran unas Adidas que me dio un amigo, pero me quedaban un poco grandes y me las tuve que atar por debajo", reseña Ángeles entre risas. Algunas incluso se las tuvieron que ingeniar con tenis. Secretariado vistió con camisa blanca y pantalón azul; Decoración lo hizo con la parte superior a rayas verticales rojas y amarillas, y pantalón negro. Y ambas con un toque femenino. "Nosotros jugamos con un lazo azul y ellas con uno rojo", rememora Ángeles. Todo, ante la gran expectación de un buen número de espectadores que acudieron al Heliodoro previo pago de 25 pesetas de la época.

Aquella experiencia piloto generó un cierto revuelo. También a nivel personal en el caso de Ángeles. "Es que a la que le metí el gol, Lolina Capote, era la novia de mi hermano Cristóbal, y no le hizo mucha gracia", comenta Amador. Más allá de ese pequeño conflicto familiar que quedó en anécdota, la repercusión que tuvo el partido esos días en la prensa local convirtió a las jugadoras del Secretariado y del Decoración en fugaces estrellas. "Es que llegaron a pedirme autógrafos por la calle", recuerda Ángeles sobre la sorpresa que le causó aquella efímera película.

Pero lo vivido en el Heliodoro el 18 de febrero de 1971 no tuvo continuidad. En ese momento el fútbol femenino en España era casi una actividad prohibida. De hecho, unos meses antes, en Madrid al organizador del primer partido de chicas se lo acabó llevando detenido la Guardia Civil. "Se formó otro grupo, pero no tuvo recorrido, se diluyó. El primer partido llamó la atención, al ser chicas jóvenes, pero no había rivales contra los que jugar", explica Amador. Esa intentona inicial no fraguó y hubo que esperar a hasta casi 1990 para ver en España fútbol femenino con regularidad.

Las chicas de Secretariado Internacional pueden presumir, eso sí, de haber sido las primeras en atreverse. Aquel día, en un escenario de campanillas, se divirtieron... y lograron su objetivo: irse de viaje de fin de curso a Lanzarote. Como en aquel partido para el recuerdo, Ángeles y todas sus compañeras, se lo pasaron "pipa". El martes 4 España también tratará de divertirse y a la vez dejar algo más encarrilado su próximo viaje de fin de curso: el que puede hacer a Suiza el próximo año para jugar la Eurocopa.