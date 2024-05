La prueba generará un impacto económico de más de siete millones

La Tenerife Bluetrail by UTMB®, la carrera de montaña que organiza el Cabildo a través de la empresa pública Ideco, generará un impacto económico directo en la isla superior a los 7,1 millones de euros, según las primeras estimaciones de la organización. La prueba, que se disputará del 6 al 8 de junio por siete municipios de Tenerife, contará con la participación de 3.200 deportistas de 66 países, entre ellos, algunos de los mejores corredores del mundo.

La consejera insular de Deportes, Yolanda Moliné, destaca la relevancia de la prueba «no solo por la presencia de deportistas de primer nivel sino también por la generación de una actividad económica en torno a la prueba de la que se benefician muchas empresas en la isla tanto directa como indirectamente».

Tenerife vivirá del 6 al 8 de junio una de sus citas deportivas más importantes del año, primero con la Vertical Night Challenge, la carrera nocturna de la Tenerife Bluetrail by UTMB® a partir de las 21:00 horas del jueves 6, y luego con el resto de las diez modalidades previstas que arrancarán el viernes 7, a partir de las 23:00 horas, con la salida de la prueba reina, 110K, desde la playa de Los Cristianos. El sábado 8 le tocará el turno al resto de modalidades. Más de 70 corredores de élite competirán por ser los más rápidos en llegar a la meta situada en la playa de Martiánez del Puerto de la Cruz. Azahara García de los Salmones, Manuel Anguita, Cristofer Clemente, Jordi Gamito o Shange Sherpa en la modalidad de 110K; Ragna Debats, Borja Fernández, Gemma Arenas y Ricardo Montagni en 73K; Maude Mathys, Andreu Simón, Marcos Ramos-González, Pablo Bautista y Fran Anguita en la distancia de 47K; Eduard Hernández, Tiago Vieira y Arezki Habibi en la 24K y también Álvaro Escuela, Francisco Santana e Iván Román e la Vertical Night Challenge.

Españoles, franceses, británicos e italianos, seguidos de portugueses, belgas y alemanes son los corredores más numerosos aunque también se encuentra deportistas procedentes de países como Omán, Corea del Sur o Estados Unidos. De los 3.200 corredores que participarán en la edición de este año de la Tenerife Bluetrail by UTMB®, un 22% son mujeres, lo que supone un punto más que en la edición anterior.

La Tenerife Bluetrail by UTMB® llegará a todos los rincones del mundo en directo a través de UTMB® Live, una emisión de televisión para vivir los momentos más importantes del evento y que en esta edición contará con Albert Jorquera y Teresa Sánchez como comentaristas. También se emitirá en directo a través de la Televisión Canaria y en Francia a través de L’Equipe. En Estados Unidos y Canadá, Outside Watch distribuirá contenidos en directo a través de sus plataformas web y de aplicaciones móviles. En China, los aficionados podrán ver la carrera en la plataforma vídeo líder en el país, iQIYI Sports. DAZN también mostrará cobertura en vivo de la Tenerife Bluetrail by UTMB® y el canal Eurosport tiene previsto grabar un reportaje amplio que emitirá a posteriori, por lo que la difusión de la carrera será la mayor realizada en su historia.