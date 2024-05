La inacción y la dejación de funciones condenan a Hernández Barrera

Dejación de funciones e inacción. Estos han sido los dos principales motivos por los que Comité Canario de Disciplina Deportiva (Cocade) ha sancionado, por un total de 11 años de inhabilitación (para el desempeño de cargos y funciones en entidades deportivas), a Alberto Hernández Barrera, ya expresidente de la Federación Canaria de Atletismo. En un proceso que se inició el 10 de octubre del pasado año y que concluyó este 23 de mayo, las alegaciones presentadas por el exdirigente han sido papel mojado, primero para la instructora del procedimiento, y luego para los miembros del citado Cocade, que han ratificado el castigo.

El pasado 1 de abril Hernández Barrera presenta al Cocade unas alegaciones en las que asegura "no haber recibido nunca requerimiento alguno", a la vez que justifica no haber convocado las asambleas anuales ordinarias de 2022 y 2023 "al no tener las cuentas de la asesoría". Sí admite Alberto Hernández haber "sido negligente en cuanto a la invigilancia al seguimiento de tareas y la confianza excesiva depositada en algunas de las personas fundamentales en el correcto desarrollo administrativo y técnico de la Federación". "Me han engañado, cuando yo siempre he tenido buena fe", añade.

Esta argumentación fue cotejada por la instructora del procedimiento y desmentida por la Dirección General de la Actividad física y del Deporte. Un organismo que recordó llevó a cabo a Hernández Barrera sendos requerimientos (16 y 27 de octubre de 2023) que no hallaron respuesta, así como un burofax (3 de noviembre) que no se pudo entregar.

Recuerda la instructora, en su propuesta de resolución, que "la celebración de las Asambleas anuales ordinarias de 2022 y 2023, así como la convocatoria de Asamblea Extraordinaria para debatir la moción de censura presentada […] son competencias directas y exclusivas" de Hernández Barrera.

Se apunta igualmente, en esta resolución, que "en su condición de presidente, [Hernández] designa y revoca libremente los miembros no natos de la Junta de Gobierno, lo mismo que tiene la libertad de elegir los prestadores de servicios externos, como son la asesoría, por lo que no justifica el incumplimiento de sus deberes, que la asesoría no tuviera las cuentas". "El no vigilar o supervisar el cumplimiento de las tareas encomendadas, no le exime del cumplimiento de sus obligaciones pues es órgano ejecutivo y representante legal de la federación", añade el escrito.

En lo que se refiere al requerimiento efectuado, la instructora del caso habla de que "la notificación del requerimiento se tiene por efectuada y si no accedió a la misma, mediante su certificado electrónico de representante de la Federación, fue su propia inacción, el no acceder a las notificaciones que se pusieron a disposición de la Canaria en la sede, la que motivo que no tuviera conocimiento de lo requerido". A esta conclusión se añade, según el informe, y a modo de contradicción del sancionado, que Hernández Barrera sí usó el certificado electrónico de la Regional para presentar "la solicitud de modificación de datos de cargos directivos del Registro de Entidades Deportivas Canarias".

Argumentos y datos, irrefutables, que se consolidan toda vez que el exdirigente "no ha formulado alegaciones a la propuesta de resolución dictada ni aportado documentos que desvirtúen los hechos infractores". Con estos dos hechos calificados como "muy graves" el Cocade ratificó la sanción propuesta por la instructora del procedimiento, lo que llevará a la inhabilitación durante 11 años de Hernández Barrera.