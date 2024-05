Daniel Trujillo: «Soy un enamorado de este deporte; si me necesitan, estaré»

El tinerfeño arbitró por última vez un partido de fútbol como profesional. Lo hizo en el duelo entre Real Oviedo y Andorra del pasado domingo. Fueron 29 años dedicados al silbato, 15 de ellos entre Primera y Segunda División. Empezó con 8, se colegió con 12 y se retira, por obligación, a los 41. No obstante, quiere seguir ligado al colectivo

Enhorabuena por su trayectoria. Supongo que estos días habrá recibido mucho cariño.

Solo faltaba. Los árbitros también tenemos nuestro corazoncito, también queremos cariño. Como he dicho recientemente, el compañero del árbitro es la soledad, pero el último partido estuve muy arropado por familia y amigos. La sensación fue inolvidable.

Se retira por edad. ¿No le parece injusto que exista un tope si sigue estando apto?

Lo normal es que en Segunda te retires con 41 y en Primera con 45. Hay mucha competencia y se necesita renovar el sistema. Yo creo que no es cuestión de justicia, sino de realidad. Es lo que demanda el sistema. Si no fuera así, ¿cómo llegaría la gente joven? Yo subí a Segunda porque hubo alguien que se fue. Los que somos parte de esto no asumimos.

Llevará, seguro, la cuenta de los años que arbitró.

En total, son 29. Empecé con 12 de manera federada, pero yo ya pitaba desde los 8 años en una liga de veteranos. Recuerdo que jugaba en el alevín del Suprema (La Cruz Chica) y, los sábados, jugaba por la mañana y pitaba por la tarde. Me ponía con la banderita y hacía de asistente.

Con solo 8 años, lo dejarían un poco al margen.

Para nada. Lo gracioso es que, cuando no iba, me llamaban. Iban a tocar en la puerta de casa para que les echara una mano.

Es decir, que usted tenía algo especial des muy pequeño, ese punto de talento.

Hablar de talento con esa edad... no lo sé. Lo que sí es verdad es que me encantaba, me apasionaba. Ponía todo lo que tenía porque quería aprender. Con 12 años, mis padres me permitieron inscribirme. No lo había hecho antes porque también jugaba y no me lo había planteado. En ese entonces, Lalo Hernández, el responsable de la Delegación de Tacoronte, le insistió a mi padre. Tristemente ya es fallecido, pero lo recuerdo con cariño.

¿Cómo empezó su relación con el fútbol?

Mi padre era presidente del Suprema y, de hecho, una parte del campo es de mi familia. Mi casa está pegada al campo. De la portería, a mi puerta, hay dos metros. Yo me crie marcando las líneas con una carretilla llena de cal y limpiando las botas de barro de los jugadores

Y ascendió de manera meteórica.

Me colegié con 12, arbitré una final de Copa Heliodoro con 15 (entre San Isidro y Orotava), con 16 ascendí a Tercera. Después de seis temporadas, subí a Segunda B, donde estuve cuatro. Luego fueron: siete en Segunda A, dos en Primera y otras seis en Segunda. Debuté en el fútbol profesional con 26 años. Durante todo ese tiempo, siempre era de los más jóvenes. Era como un niño.

Igual hasta batió récords de precocidad.

Una cosa muy curiosa es que el Comité Nacional me obligó a emanciparme para poder pitar en Tercera porque, en esa época, no se permitía que un menor de edad se inscribiese en categoría nacional. Tuve que ir a un notario [se ríe]. Ahora pasa todo lo contrario, lo ideal es la gente joven.

¿No se plantea seguir como árbitro de VAR? ¿O de otra manera?

La posibilidad existe siempre y cuando el Comité me brinde la oportunidad. Yo soy un enamorado del fútbol y del arbitraje y me gustaría seguir ligado a este deporte. Si me necesitan, voy a estar. Y si no, lo asumiría sin problemas. Eso sí, me resulta muy complicado imaginarme fuera del gremio. Hay que esperar a que termine la temporada y el Comité se pronuncie.

Porque usted tiene una extensa trayectoria en la élite.

Entre Primera y Segunda son 15 temporadas. Es que somos 22 árbitros en Segunda y 20 en Primera. Somos muy pocos y la gente viene muy preparada. Mantenerse es muy difícil y subir todavía más.

¿Recuerda algún partido con especial cariño?

Pues la verdad es que sí. Nunca sale un partido perfecto, pero es verdad que alguno te marca. Yo, por ejemplo, recuerdo que arbitré un Interián-Silense en Segunda Regional y me encantó. Aquello era un derbi y yo tenía 13 años. El presidente del Interián, Andrés Pérez, me dio un abrazo y me sacó a hombros. El campo de Garachico estaba lleno, la gente llevaba banderas y la cara pintada... yo aluciné. Tampoco puedo olvidarme de esa final de la Copa Heliodoro con 15 o los debuts en Primera y Segunda ni de mi último partido, el pasado fin de semana. Ahí me sentí muy orgulloso de haber sido árbitro.

En Oviedo estuvieron sus dos hijas.

Era la primera vez que iban a verme arbitrar en el fútbol profesional . Estaban alucinando con el ambiente. Tienen 9 y 5 años. A mí me gusta separar el trabajo de la familia y por eso nunca habían estado. Fue especial.

¿Cómo se sintió?

Es que fue maravilloso. Sentí las mismas mariposas que el primer día. Las ganas de querer despedirme de la mejor manera posible. Pero claro, es que los dos equipos se jugaban mucho. El Oviedo la promoción y el Andorra la permanencia. Era un partido de fútbol y, casualmente, el día de mi retirada. Lo importante era impartir justicia con total responsabilidad.

Algún mal trago habrá seguro

En mi segundo año en Segunda, me operaron dos veces de los dos tendones de Aquiles. Después de la primera vez me precipité con la recuperación e hizo falta un segundo paso por quirófano. Estuve casi dos años de baja. Fue una lesión por degeneración. Es decir, no hubo una rotura como tal. Tuvieron que anclármelos al hueso. Vamos, que aquello fue una odisea. Afortunadamente, pude volver y todo salió bien.

A todo esto, ¿VAR sí o VAR no?

¿Que yo tenga la posibilidad de corregir un error grave? Bendito VAR. Es la herramienta que me permite dormir bien por la noche en lugar de pensar que me había equivocado en una acción importante. Antes, cometí algunos errores y me pasé toda la noche mirando al techo pensando en lo que había pasado. Ahora lo haces, pero con la tranquilidad de que pudiste cambiar las cosas a tiempo.

Especialmente en Primera, le habrá tocado codearse con futbolistas a los que admiraba.

No me gusta entrar en particularidades por respeto. No quiero desmerecer a nadie. Lo que está claro es que cuando eres un niño sueñas con arbitrar a jugadores de prestigio y en campos importantes. A mí se me hizo realidad ese sueño. Habiendo salido del campo del Suprema, me siento un privilegiado de haber llegado a donde llegué.

Usted es agente de la policía nacional, ¿se puede compaginar con el arbitraje?

Es mi otra gran pasión. Yo lo hice hasta que llegó el VAR porque ese trabajo me encantaba, y lo sigue haciendo, pero ya no tenía tiempo suficiente y no quería ser una molestia. Estoy muy agradecido al Cuerpo Nacional de Policía, y a todos mis compañeros, por haberme apoyado tanto. Algo muy curioso es que, al día siguiente de jurar bandera en la Academia Nacional de Ávila, me llamaron para comunicarme que había ascendido a Segunda B.

Suscríbete para seguir leyendo