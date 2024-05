El Pichón Project, mucho más que trail: "Les damos a los pacientes de esclerosis múltiple una alternativa para seguir adelante con optimismo"

Año 2013. Un grupo de cuatro amigos del municipio de La Orotava recibe una noticia que les deja en shock. Uno de ellos, Marino Álvarez, es diagnosticado con esclerosis múltiple. No se quedaron parados. Tenían que hacer algo. Así nació el Pichón Trail (ahora Pichón Trail Project).

Antes, Marino había llamado a la puerta de varias asociaciones de pacientes, pero no le gustó lo que se encontró. La experiencia fue “negativa”. “La gente suele lamentarse, compadecerse de sí misma cuando cae enferma. Es normal, pero nosotros no queríamos eso, queríamos darle la vuelta. Buscar una herramienta basada en el deporte, en la movilidad, en la diversión y, sobre todo, en el optimismo. Tenemos muchos seguidores y socios que son usuarios o que son familiares o amigos de pacientes, pero también muchos que no tienen ningún contacto con la enfermedad”, cuenta Leo González, que se unió con el tiempo a un organismo del que ahora es directivo, que está a punto de cumplir 10 años y que comenzó gracias al compromiso del propio Álvarez (que ahora es presidente), y de sus inseparables Isidro, Ángel y Cándido. Entre ellos se llamaban cariñosamente 'pichón'. Era lo que se usaba en la época. “¿Qué pasa, pichón?”. Ahora los jóvenes se dicen 'bro' (diminutivo de hermano en inglés). De ahí el nombre que le pusieron a su iniciativa.

Cuando recibes ese impacto, explica Leo, te quedas “bloqueado”. No entiendes nada, no sabes en qué consiste la enfermedad, cómo ha aparecido en tu vida ni hasta dónde te puede afectar. Por eso el Pichón es mucho más que un grupo de amigos que sale a correr. Nada de eso. El deporte, aunque fundamental, es solo una pequeña parte de todas las tareas que completan en una entidad que, de hecho, no es un club deportivo, es una asociación. Es diferente, especialmente a efectos reglamentarios, el Pichón se gestiona a través de la Ley de Asociaciones del Gobierno de Canarias, y no de la Ley del Deporte.

Eso sí, el proyecto nació con una vocación totalmente deportiva, pero en el Pichón se dieron cuenta de que las personas con esclerosis no necesitaban un club deportivo, sino una plataforma que atendiera a sus necesidades y que ofreciera apoyo, solidaridad y acompañamiento durante su enfermedad. “Correr es solo una parte de las cosas que hacemos y, seguramente, la menos importante. Tenemos dos vías de trabajo: visualización, que es la que hacemos con los corredores, y social, que es el trabajo que hacemos con los usuarios”, explica Leo. Hablamos, en el segundo caso, de fisioterapia, rehabilitación, psicología, atención domiciliaria o compra de alimentos, entre otros. En total, prestan ayuda a cerca de 50 usuarios.

En los primeros años del proyecto, cualquiera podía comprarse un equipaje, que sufragaban (y sufragan en la actualidad) todos los corredores por cuenta propia, y participar así en los eventos deportivos. Lo que sucede es que, hace algunos años, el Pichón modificó sus estatutos y, para poder formar parte del equipo deportivo, también se debe ser socio. De esta manera, hay socios y socios que también son corredores. En total, hay 150 adscritos. Alrededor de 100 son 'runners'.

“El deporte es fundamental para nosotros. Es la clave de todo. Es la base de lo que somos ahora. Nuestra herramienta de 'marketing' más potente son los corredores y los nadadores. Lo es con esa bandera que sacan cuando llegan a la meta. También es verdad que, por contra, la gente piensa que solo somos gente que corre. La gente de las carreras. Nosotros no somos deportistas, somos gente que trabaja con personas desde el punto de vista sociosanitario”, argumenta Leo antes de reconocer que sin la actividad física de por medio, nunca hubieran llegado a ser lo que son ahora. “Por eso, para que se sepa lo que hacemos, tenemos un proyecto llamado 'Lemas que capacitan' en el que acudimos a muchos centros educativos de la Isla para impartir charlas y explicar a los alumnos qué es la esclerosis, qué es la diversidad funcional o qué es la discapacidad. De hecho, es Marino quien acude. Estamos empeñados en que la gente entienda que estamos corriendo por algo. No por llegar los primeros, sino por cumplir una labor social”.

Actualmente, la entidad tiene su sede en La Orotava, en el Centro de Usos Múltiples La Torrita, una sede que les ha facilitado el Ayuntamiento villero. En sus funciones, son prioritarias aquellas personas que tienen una cantidad de ingresos limitada, pero no siempre se trata de una cuestión económica, los usuarios (así los llaman ellos) pueden tener necesidades muy diferentes. Un ejemplo es el 'Proyecto Empláyate', que se desarrolla una vez al mes en Las Teresitas. Allí acuden usuarios, familiares, amigos y voluntarios de fisioterapia. Se trata de una jornada en la que se realizan ejercicios deportivos en el agua. “Es una actividad que tiene un impacto brutal en ellos”, cuenta orgulloso González.

Es más, y según afirman desde la entidad orotavense, esta manera de entender sus problemas de salud “ayuda muchísimo”, es algo “brutal”. “Mira, muchas personas nos han dicho que han afrontado el contacto con la esclerosis de otra manera después de conocernos. En las asociaciones que trabajan con personas con enfermedades crónicas suele instaurarse una especie de tristeza en la que la gente se acaba regodeando. Eso de: pobrecito, que tiene una enfermedad. Nosotros no hacemos eso, nosotros les damos a estas personas una alternativa para hacerles ver que hay que seguir adelante. Hacerlo con felicidad. Y nos lo agradecen enormemente”, aseguran desde la directiva.

Sin ir más lejos, es el propio Leo el que recuerda emocionado cómo vivió su primera experiencia con una 'joëlette' (un vehículo adaptado para poder desplazar a personas con movilidad reducida). No tiene la acreditación que se necesita para tomar los mandos, pero le tocó prestar asistencia. “Oyendo los comentarios del pasajero, solo con eso, estuve todo el día llorando. Esa persona nos decía que hacía años que no sentía el viento en su cara. Fue espectacular”.

El Camino del Cid, siguiente desafío

El 30 de mayo, que también es Día de Canarias, se celebra el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. El Pichón Tail Project forma parte de una red nacional en la que todas las asociaciones realizan diferentes actividades en la fecha. En Tenerife se suelen llevar a la práctica acciones a través de las redes sociales, pero este año será diferente. La idea era salir a correr fuera de la Isla. De las Islas. Después de una profunda búsqueda, en el Pichón se decidieron por el Camino del Cid, una ruta de más de 2.600 kilómetros que arranca en Vivar del Cid y finaliza en Valencia. El reto, acudir un total de cuatro días y tratar de recorrer la mayor distancia posible. Ocho corredores y dos conductoras de apoyo, que son voluntarias de la asociación. En el organismo avisan, esta es una actividad que nace de los propios corredores y que van a sufragar ellos mismo con su propio dinero. En total, serán 80 kilómetros en cuatro etapas, desde Vivar hasta Santo Domingo de Silos.

Cuestionado por su relación con el presidente de la asociación, la respuesta de González es de esas que ponen la piel de gallina. “Mira, Marino está totalmente integrado en el movimiento Pichón. Él no nos agradece nada a nosotros porque somos nosotros los que tenemos que agradecerle a él que nos haya metido en esta historia. Él es una parte fundamental de esta historia. No es un usuario, sino un miembro más de la asociación. Este fuego, en lugar de haber ido apagándose, lo que ha hecho es avivarse. Ahora mismo somos 15 personas en la Directiva y cada vez llega más gente que quiere ayudar”.

La llama del Pichón sigue ardiendo. Lo hará mientras haya voluntarios que estén dispuestos a poner por delante el bien común al suyo propio, mientras haya pacientes de esclerosis que necesiten ayuda y, también y mientras Marino Álvarez y sus allegados (los que empezaron y los que se han unido con el tiempo) sigan dándonos a todos una lección de amistad, y de humanidad, en tiempos en los que parecemos estar empeñados alejarnos, cada vez más, los unos de los otros. Los 'pichones', por suerte, hacen todo lo contrario.