Alberto Mena, un tinerfeño tras los pasos de Topuria: "Ahí está la meta, alcanzar la grandeza"

Alberto Mena es uno de esos jóvenes deportistas que tiene algo diferente al resto. Con 17 años, este luchador natural de El Rosario se convirtió recientemente en campeón de España en grappling y se colgó, también, el bronce en jiu jitsu. Lo hizo en el Nacional celebrado en Gijón en la modalidad U 17. Pero no es solo su incuestionable talento lo que hace de él un candidato a todo, también lo son su ambición y su madurez.

Alberto, que ronda el metro noventa, es de esas personas con las que basta intercambiar unas palabras para saber que es especial. Es educado, un estudiante aplicado, dedica todo su tiempo libre a su preparación deportiva y es, sorprendentemente, muy introvertido. "El único día que no voy al gimnasio es el domingo. No es por descanso, es porque cierra, no me dejan ir", explica mientras se le escapa una sonrisa.

Mena es hermano del campeón mundial de kickboxing Goyo Domínguez, que fue quien lo llevó a The Fighter’s Club (Taco) por primera vez cuando tenía 13 años. Allí empezó su historia y allí sigue. El deporte le cambió, le dio la motivación que necesitaba y la disciplina de la que ahora hace gala "No es que llegara y me enamorara, con el paso del tiempo fui descubriendo que me gustaba".

Alberto sabe que tiene un largo camino por delante, pero no se pone techo. Todo lo contrario. Cuando le preguntan por Ilia Topuria, campeón mundial de la UFC (en peso pluma) y nombre moda, su respuesta es tan contundente que cuesta no confiar en él. "Ahí está la meta. Es y será esa. ¿Llegar a la UFC? La meta es alcanzar la grandeza. En la competición que sea".

De su paso por el Nacional, Mena asegura no haber cumplido con el objetivo, que era conquistar el doble oro. "No puedo decir que era lo esperado, pero salió bien", dice. En algo sí que recuerda a Topuria, siempre quiere más. Por eso no solo practica grappling y jiu jitsu, también kickboxing –como su hermano–, mma, muay thai y quiere probar en el boxeo. Hace poco, de hecho, participó en una velada de kickboxing. Ganó.

Al rosariero se le da todo bien, pero detrás hay mucho trabajo. Su primera competición le llegó cuando solo llevaba siete meses entrenando, en un campeonato de Canarias en el año 2021. No se le dio bien. Se enfrentó a un competidor más experimentado que le venció con claridad. "No me rendí, no quise abandonar. Ahí estuvo la diferencia", asegura.

Entretanto, y convencido de que alcanzará la gloria, Alberto mantiene los pies en la tierra. Las cosas no siempre salen como se sueñan, ni siquiera como merecen salir. Por eso hay que tener un plan b. El suyo pasa por la formación. Todavía cursa primero de bachillerato, pero ya sabe cuál será su siguiente paso. "Quiero seguir estudiando, me gustaría ir a la universidad porque quiero tener una alternativa. Algo relacionado con ciencias de la salud: medicina o enfermería", avanza.

De Mena sorprenden muchas cosas. Destaca por sus recientes éxitos, brilla con su ambición y seguridad y desarma con su madurez. Lo demuestra cuando reconoce que ha renunciado a su vida social, la que suele practicar un chico de su edad, para poner todo su empeño en la cesta del deporte. Sin embargo, insiste, haberlo hecho no le supone "ningún sacrificio". Su ocio, dice, está en el gimnasio, que es donde disfruta.

Su forma de ser, de hecho, genera estupor con bastante frecuencia. "Me pasa constantemente, la gente se extraña cuando me conoce. Soy muy calmado, tímido y entre mis aficiones está leer".

Por delante, el Campeonato de Europa, que se celebra en Bakú, Azerbaiyán del 27 al 30 de mayo. Aun con la Federación Española haciéndose cargo del desplazamiento, el coste de la aventura asciende a alrededor de 1.000 euros entre estancia y dietas. Serán 900 para él, puesto que haber sido campeón nacional le libra de tener que pagar una licencia federativa. Un premio. El dinero saldrá de los patrocinadores que confíen en él y, si hiciera falta, recurriría a familia y conocidos para completar. "Sé que me ayudarían sin dudar, pero no quiero tener que pedir dinero a mi familia".

Una vez en Bakú, el objetivo volverá a ser el éxito. El nivel será muy alto, el país organizador es una potencia en jiu jitsu y grappling y los kazajos, por ejemplo, siempre dan mucha guerra. A pesar de lo exigente del desafío, Alberto está "convencido" de que regresará con una medalla. Y la experiencia muestra que se puede confiar en él.