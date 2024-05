Doornekamp y Salin, cruz y ¿cara?

Las lesiones continúan siendo tema recurrente en las últimas semanas en el Lenovo Tenerife. La pérdida de Jaime Fernández y Gio Shermadini para lo que resta de temporada y las bajas temporales de Aaron Doornekamp y Sasu Salin han perjudicado al conjunto aurinegro, que conservaba esperanzas de poder recuperar a los dos últimos de cara a la eliminatoria con el Barça.

En ese sentido, Vidorreta dio en la rueda de prensa una de cal y una de arena. La parte negativa tenía que ver con el canadiense, dado que «teníamos la ilusión de ver si podía llegar pero ha sido imposible y es baja para lo que queda de temporada», algo que no por previsible deja de ser menos condicionante.

Salin, con opciones

La otra cara de la moneda la representa Sasu Salin, por el que se va a esperar prácticamente hasta última hora. «Ayer (por el jueves) hizo por primera vez algo de contacto, muy poco y no lo suficiente para preparar un playoff en condiciones», admitía el técnico bilbaíno, si bien se mostraba confiado en que «pueda trabajar algo más y, si no hay ninguna contraindicación, pueda dar descanso a Marce, Bruno, Kyle y Ale, que están teniendo que asumir toda la carga en el 1 y en el 2».

Aaron Doornekamp se lesionaba el pasado 13 de abril en el encuentro que el Lenovo Tenerife disputaba ante el Surne Bilbao. Unos días después llegaba el diagnóstico: rotura parcial longitudinal en el tendón peroneo lateral largo del pie izquierdo que, si bien no requirió intervención quirúrgica, ha provocado que el interior canadiense no haya vuelto a vestirse de corto y, tras la confirmación por parte de Txus Vidorreta, no vuelva a jugar hasta el próximo curso.

Diferente es el caso de Salin. Una rotura en el gemelo le hizo perderse el choque ante el Valencia Basket y no llegar en las mejores condiciones a la Final a Cuatro de la BCL. A partir de ahí ha ido volviendo de manera progresiva a disponer de minutos, pero lejos aún de su mejor forma. El finlandés tratará de forzar para estar mañana en el Palau Blaugrana y ayudar a los suyos a comenzar con buen pie el playoff.