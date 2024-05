Peleteiro gana sin despeinarse y hace vibrar al CIAT de Tíncer

Llegó, saltó y venció. Solo necesitó ejecutar tres de los seis saltos de los que dispuso (el último ni siquiera lo completó) para imponerse en el triple salto del Canarias Athletics Invitational. A la española Ana Peleteiro, bronce en Tokio 2020, le bastó con un sucedáneo de sí misma para imponerse con claridad en el triple salto y cumplir con las expectativas que la daban como favorita.

La prueba, celebrada en el Centro Insular de Atletismo de Tenerife (CIAT), congregó a numerosos atletas de primer nivel mundial y contó, además de con Peleteiro, con deportistas tan destacados como el sueco Daniel Stahl (discóbolo que se alzó con el oro en Tokio), el palmero Samuel García (especialista en 400 lisos) y Bruno Hortelano (campeón de Europa en 2016 en 200 metros lisos).

A pesar de las inclemencias meteorológicas (el viento y el frío fueron protagonistas indeseados), centenares de personas (una buena parte de ellos niños) se congregaron en las gradas del CIAT para disfrutar de un evento que se celebraba por primera vez y disfrutar de atletas de primer orden internacional.

El primero de los grandes protagonistas de la tarde en competir fue el local Samuel García, que corría en las Islas, en la pista de su club (el Tenerife CajaCanarias) y delante de su familia. Quizá las emociones le jugaron una mala pasada. Samuel completó los 400 metros en 48’’58 y finalizó en quinto lugar. «Ha sido una de las peores carreras de mi vida», lamentó entristecido. «Gracias por estar aquí. Me encanta competir en casa, a pesar de las condiciones. Me encanta ver a tanta gente, sobre todo niños. En 2008 estuve aquí viendo el Campeonato de España y ahora me toca participar. Estoy muy emocionado», explicó después.

Tras el 400, tocó el turno del 200. Allí se esperaba con ansias el desempeño de Hortelano, que está arrancando su año olímpico y aspira a recuperar su mejor versión. Esa que se le resiste en las últimas temporadas. Bruno terminó sexto con un tiempo de 21’’41 (su mejor marca está en 20’’04). «Es muy especial para mí empezar mi temporada olímpica aquí. Aunque haga viento y algo de fresco estáis aquí. Muchas gracias a todos. Enfoco la temporada con máxima ilusión. Tener aquí a mi hija, que tiene 10 meses, es muy especial», explicó brevemente el nacido en Wollongong, Australia.

Peleteiro, el plato fuerte, se hizo esperar hasta última hora (cerca de las 21:00). Completó un primer salto de 13.81 y un segundo de 13.82. Le bastó para ganar aún errando en el tercero y renunciando a los tres últimos intentos. No necesitó más para salir por la puerta grande. La más aclamada, tuvo que parar de firmar autógrafos y tomarse fotos para cerrar el certamen con sus declaraciones. «Gracias por estar aquí. Sobre todo por el frío. Me da mucha pena no haber podido terminar la competición, pero tengo un Europeo en tres semanas y no quería hacerme daño. Ojalá nos veamos aquí el año que viene con más sol y con un mejor salto», expuso.