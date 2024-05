Devolver la carrera a los locales y retornar a los orígenes de la prueba. Se había repetido por activa y por pasiva que ése era el principal objetivo para la Transvulcania Adidas Terrex 2024 y resulta evidente que dicho reto se ha conseguido con creces. Por el apoyo popular, por la recuperación de recorridos originales y, sobre todo, por la participación de atletas locales que han tenido la posibilidad de medirse con trail runners de primer nivel tanto nacional como internacional, cosechando resultados que vuelven a hablar de la buena salud de este deporte en el Archipiélago.

Y todo ello desde el primer día, con la celebración del felizmente recuperado para la causa Kilómetro Vertical. El inesperado triunfo del japonés Ryunosuke Omi no fue la única noticia destacada en una distancia en la que hasta tres corredores locales se colaron en el top 10 de la clasificación general: los palmeros Aythami Brito (8º) y Yonet González (9º) y el tinerfeño Arezki Habibi (10º), por delante de nombres como Óscar Basantes o Damien Humbert.

La TRV vuelve a hablar canario / El Día

«La Transvulcania es una de las mejores carreras de Canarias por su historia y por el nivel de corredores que van», señala el de Igueste de Candelaria, que, en lo que respecta a su actuación en el Kilómetro Vertical, reconoce que «es una de las más exigentes de Canarias, por su recorrido, el desnivel y la calidad de los nombres que la corren». «Hay que salir muy fuerte, porque si te dejas dormir, que es lo que me pasó a mí este año, luego ya es imposible de recuperar. Pierdes un par de segundos por kilómetro, luego los dos últimos se te hacen eternos… hay que gestionarla con mucha cabeza. Quería bajar de 55 o incluso 54 minutos, pero se me hizo muy larga al final y tenía que haber salido más fuerte», concluye el tinerfeño.

Doble podio en la Media

Habibi repitió en la Media Maratón, en la que firmó un undécimo puesto, en una distancia que tuvo como indiscutible protagonista al gomero Álvaro Escuela, que lograba ocupar el tercer cajón del podio sólo por detrás de dos figuras como Daniel Osanz y Fabián Venero, y dejando por detrás a nombres del calibre de Ricardo Cherta, Josep Miret o Abel Carretero. El de Agulo analiza que intentó «ser lo más regular posible y tratar de tener un punto más para la última parte», una estrategia que le dio un resultado inmejorable dentro de una prueba que «en esta edición iba a ser muy especial». «No quería perdérmela», dijo, valorando «el trato y el cariño recibido estos días tanto desde la organización como el pueblo palmero».

Un pueblo que celebraba al máximo el otro podio local, el de la atleta llanense Moana Lilly Kehres, que también lograba un tercer puesto en la competición femenina de la Media Maratón, completando un podio conformado por Onditz Iturbe y Camilla Magliano y mejorando el tiempo de Jessica Pardin, Silvia Lara o Iris Pessey. Arrastrando un proceso gripal que mermó sus opciones en el Kilómetro Vertical y puso en jaque hasta el último momento su presencia en la jornada del sábado, la de Las Manchas reconoce que salió «sin expectativas y a probar qué tal» se «encontraba corriendo». «Una vez salí me sentí mejor que el jueves y con los ánimos de la gente se me hizo muy ameno el camino hasta la Ruta de los Volcanes», incidiendo en que «desde Las Deseadas al Refugio [donde estaba la línea de meta] se pasó muy rápido». «Iba muy feliz e intentando no perder la posición», añadió. Y, finalmente, una exitosa llegada a meta, que no se «creía». «Llevaba dos competiciones seguidas que tuve que cancelar por estar enferma y poder competir en casa, en un año con tanto nivel, y lograr subir al podio me ha hecho súper feliz», a lo que se sumaba el recibimiento en el Refugio, ya que le «esperaban» padres y su pareja (Josep Miret). «Él también corrió la Media, así que fue una alegría llegar y tenerlos allí», expresó.

Lutzardo, el mejor de la Ultra

La distancia reina vio el dominio del británico Jonathan Albon, el nuevo récord en categoría femenina de la neozelandesa Ruth Croft… y una destacada actuación de David Lutzardo, mejor canario en la distancia y vigésimo primero en la general. El tinerfeño llegaba a la cita también con problemas, debido a un proceso gripal que arrastra desde hace semanas, y a otro inconveniente: no disponer de bastones en el primer tramo de carrera. «Me los iban a dejar en Los Canarios, pero la persona que me los tenía que dar tuvo problemas con el coche y no llegó a tiempo, por lo que tuve que hacer toda la carrera sin ellos», explicó.

Pese a ese hándicap, Lutzardo continuó a buen ritmo, especialmente «desde el Reventón». «Vi que iba alcanzando gente y eso me motivó», expuso sobre una situación que se refrendó en el descenso hasta el puerto de Tazacorte, pese a que «ya tenía las piernas un poco rotas», y la llegada hasta Los Llanos, donde culminaría la carrera «muy contento por haber tirado hacia adelante pese a los problemas». «Estoy satisfecho con el tiempo en meta», añadió.

Una satisfacción compartida por el público que vivió una Transvulcania Adidas Terrex en la que tanto los élites internacionales como los atletas locales volvieron a hacer vibrar con una cita espectacular que vuelve a latir con acento palmero y canario.