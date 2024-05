"Hemos mejorado las instalaciones en casi todos los barrios y siempre a disposición de los clubes y deportistas"

Lleva ya casi un año al frente de la concejalía y el Organismo Autónomo de Deportes (OAD). ¿Qué balance hace de su labor?

Pues el balance es positivo en cuanto a la percepción que la ciudadanía tiene ahora de la concejalía de Deportes. Las quejas que trasladaban los clubes y la gente vinculada con el deporte es que echaban en falta una mayor atención, y nos hemos puesto a disposición de los que hacen posible el deporte, que son los clubes y los deportistas. Aparte de eso, estamos muy contentos porque hemos mejorado casi el 70% de las instalaciones deportivas, no solo aquellas donde entrenan los clubes, sino sobre todo donde la ciudadanía practica deporte. En esos polideportivos de toda la vida es donde hemos centralizado los esfuerzos. Hemos mejorado las instalaciones en casi todos los barrios porque el principal objetivo del OAD es fomentar la práctica deportiva y los hábitos saludables.

¿Puede poner algunos ejemplos?

Hemos puesto calistenia en varios puntos, hemos cambiado y mejorado las canchas de pádel de Las Torres de Taco... En total son más de 210 acciones que hemos hecho en mejoras de instalaciones deportivas, desde vallados perimetrales, marcados hasta recuperar canchas que eran aparcamientos, como son los casos de San Diego o de Las Canteras, que estaban mal usadas por la ciudadanía y las hemos recuperado para la práctica del deporte.

¿Y cuánto les queda por hacer?

Nos queda mucho, y sobre todo seguir trabajando en esta misma línea, porque el uso de las instalaciones es continuo y el deterioro también lo es. Para el 2025 vamos a licitar nueve campos de fútbol, con lo cual, aparte del de Taco y el de Ofra, que es de última generación, también vamos a tener nuevas instalaciones con el césped cambiado. En general, estamos muy contentos porque, de los compromisos electorales que estaban vinculados con el deporte, se han cumplido ya prácticamente todos.

Usted llega a Deportes desde otras áreas dentro del Ayuntamiento. ¿Ha sido muy brusco el cambio? ¿Existe una mayor exigencia?

El último cargo fue el de Seguridad Ciudadana y Fiestas; y la autoexigencia es mi caballo de batalla. Siempre me exijo a mí mismo para poder estar a la altura del municipio. Puede sonar incluso a romántico, pero para mí es un orgullo ser concejal del Partido Socialista y concejal del Ayuntamiento. Vengo de una familia y un entorno súper humildes, y haber llegado a ser concejal del municipio que me ha visto crecer, estudiar y formarme como persona, para mí es un orgullo. Además, tengo un Máster Gestión Cultural y Deportiva, y pese a haber cierta distancia en cuanto a teoría, la gestión al final tiene sus nexos. También vengo del entorno deportivo, practiqué fútbol e incluso jugué en Tercera División. Echando la vista atrás, la concejalía que más me costó, pero a la que guardo un gran cariño, fue la Seguridad Ciudadana. Pero al final la experiencia te la da el día a día y, sobre todo, te ayuda el personal.

¿Y no ha habido, históricamente, falta de personal en La Laguna?

En Fiestas sí es verdad que tuve carencia de personal y costó sacar el trabajo adelante, pero al final los resultados fueron extraordinarios. Y aquí en Deportes tengo un personal del que estoy muy agradecido. Somos el municipio en Canarias que más pruebas deportivas organiza, gracias no solo a la voluntad del concejal y del alcalde, sino por el personal, que se implica al máximo.

Otro estigma que ha acompañado en los últimos años a La Laguna, al menos en lo deportivo, es el del atraso en el abono de las subvenciones...

Cuando nosotros llegamos estaban pendientes de abonar las temporadas 20/21, 21/22 y 23/24. A final de este año todas las subvenciones que tenemos las vamos a poner al día. De hecho, durante este mes se cobrarán las de 21/22. Las de la 22/23 ya están en intervención, con lo cual, creo que antes de mediados de año lograremos pagarlas, lo que significará un gran desahogo para los beneficiados; y respecto a las de la 23/24, ya hemos lanzado la convocatoria. Además, hemos modificado las bases adaptándonos a la administración electrónica y haciendo más sencilla la justificación de las subvenciones a todos los clubes y deportistas. Creo que esas subvenciones de la 23/24 van a quedar listas en diciembre, y se van a pagar en año vencido, en 2025. Por tanto, podemos decir que vamos a lograr en este 2024 dejar al Organismo Autónomo de Deportes al día con el tema de las subvenciones, que era una cuenta pendiente. Estoy muy contento de cómo hemos logrado hacer entender a Intervención que los clubes viven fundamentalmente de las aportaciones que le dan las instituciones públicas a través de las subvenciones.

¿Tiene cuantificado ese número de pruebas que se hacen al año en La Laguna?

No lo tengo en la cabeza con exactitud, pero si atendemos al primer trimestre del año, ya veníamos de la San Silvestre, luego el rally con la subida a El Boquerón, la carrera por el ELA, la popular de Guamasa, la que hicimos del Carnaval, la nocturna y la reciente Media Maratón... Son solo algunos ejemplos, porque también somos el municipio con mayor número de licencias federativas, el que más clubes de fútbol tiene, el que más instalaciones donde se practica.

¿Y esa cantidad tan alta de clubes resulta sostenible?

Es necesario hacer también un llamamiento a todos los clubes, con los que tenemos una buena sintonía. Porque a veces la responsabilidad recae sobre el OAD, que hace un trabajo extraordinario para poder reubicar, colocar y ofrecer horas disponibles para que los clubes puedan entrenar; pero esos mismos equipos siguen creciendo, y en ocasiones lo hacen por encima de sus posibilidades, ya sea porque no pueden mantener económicamente al club, o porque no tienen donde poner a entrenar a esos chicos y chicas. Y de eso, muchas veces, se nos responsabiliza a nosotros, cuando lo correcto e importante es invitar a la reflexión a todas esas entidades.

El municipio, por su disposición orográfica y seguramente por su entorno, invita a ello, ¿pero no existe el riesgo de una saturación de tantas carreras que discurren por el mismo lugar?

Bueno, al final respondemos a la demanda de la ciudadanía. Tenemos y tendremos muchas más actividades, como el Campeonato de Canarias júnior de baloncesto, varios campus de fútbol, un torneo de fútbol playa, campeonatos de BMX en el Parque La Vega... Pero la realidad es que tenemos muchos tramos homologados, y la verdad que me sorprende gratamente que cada vez que organizamos una carrera vamos batiendo récord de participación. Con lo cual desde fuera se puede ver como una saturación, pero al final es lo que está demandando la ciudadanía. Y lo que demandan es que sigamos creciendo en este sentido.

¿Pero no se han planteado cambiar algunos formatos?

Es algo que tenemos claro, sí. Hay que darle una vuelta de tuerca a varias pruebas. Ya lo hemos hecho con la San Silvestre, y estamos en aras de hacerlo también en la Media Maratón. Al final consideramos que todas estas pruebas deportivas son un valor añadido para el municipio. Por ejemplo, hemos tenido críticas con la Media Maratón porque coincidió con el Día de la Madre. Pero también recibimos elogios, porque con esa prueba logramos más de 5.000 personas estuvieran en el casco, con todo lo que eso revierte para la ciudad en economía.

Hablando de carreras y atletismo... Se formó un gran revuelo con la posible remodelación del Camino Las Peras. ¿Qué ocurrió?

Eso fue tremendo, porque me hicieron a mí responsable de todo. Y quizá parte de culpa fue mía porque hice pública una propuesta vecinal llevada a consenso con el Ayuntamiento para hacer de doble sentido el Camino Concepción Salazar, y se montó una buena pelotera. Pero también es verdad que, de la misma manera que los vecinos dijeron sí, los vecinos dijeron no y se descartó totalmente esa propuesta. Lo más importante es que seguimos preocupados por el entorno, que después de 11 o 12 años se le va a poner arena nueva; se va a reparar un baño de última generación y que lleva cerrado ocho años, y también vamos a instalar una carpa y poner aparatos de calistenia.

Al margen de esas numerosas pruebas, ¿no le haría falta a la ciudad un gran evento?

La San Silvestre yo creo que es un gran evento...

Me refiero más bien a un evento de primer nivel nacional o internacional...

Hay rumores de que la Vuelta Ciclista de España puede venir a Canarias. Sin duda alguna puedo asegurar que la Laguna hará todos los esfuerzos para que esté aquí. No solo somos la única Ciudad de Patrimonio de la Humanidad de Canarias, sino que creo que reunimos los condicionantes para ayudar a una buena etapa. Tenemos el Parque Rural de Anaga, tenemos la costa con la comarca nordeste... Vamos a poner todos los esfuerzos para que, si la Vuelta viene a Canarias, San Cristóbal de la Laguna tenga algo que decir.

Además, pocos municipios en Canarias con la tradición ciclista de La Laguna, que recupera este año la Vuelta a Tenerife.

La Vuelta era un gran evento que teníamos nosotros aquí, pero tenemos una advertencia de reparo de Intervención, aclarando que una Vuelta Ciclista a Tenerife no puede ser organizada por un municipio, sino por el Cabildo. Afortunadamente, y gracias a la buena sintonía que tenemos con el Cabildo y con el Gobierno de Canarias, hemos conseguido una fuente de financiación, que gira en torno a los 170.000 euros, para ponerla a disposición a la Federación y que sea la Federación quien organice, con ayuda del Cabildo, esa Vuelta a la Isla.

¿Y no se le quita algo de identidad y tradición a la Vuelta a la Isla?

No, no. Ya existían varias advertencias de legalidad en varios años anteriores a mi llegada, en las que se indica que, al tratarse de la Vuelta a Tenerife y trascendiendo de nuestro municipio, el presupuesto no puede salir por completo de La Laguna. Sí estamos dispuestos a hacer un esfuerzo de ser el municipio que más aporta, por tradición y porque queremos que la prueba salga y finalice aquí. Esa aportación ronda los 50.000 euros, igualando incluso lo que va a poner la Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias, pero es el Cabildo la administración que más dinero va a aportar para la organización del evento. Creo que la responsabilidad de organizar la Vuelta Ciclista a Tenerife debe ser de la Federación, con la ayuda y colaboración de las administraciones que se quieran sumar.

Al margen de su antigüedad, ¿no habría posibilidad de aumentar algo el nivel de la Vuelta a la Isla para ver cada año a corredores profesionales en nuestras carreteras?

A mí me encantaría que así fuera, pero claro, aquí lo que puedo hacer es aprovechar para hacer un llamamiento al Cabildo, y sobre todo a la Federación, porque creo que es ella la que tiene que dar un paso al frente para liderar la Vuelta Ciclista a Tenerife.

No llega al año de desempeño en el OAD, pero ¿se ve mucho más tiempo en la política? ¿Su cargo dependerá de lo que decida Luis Yeray?

Yo prefiero vivir el día a día. La relación que tengo con Luis Yeray es muchísimo anterior al haber accedido a política en el 2019. Y recuerdo que él en el 2015, siendo los dos muy jóvenes, me dijo que iba a ser alcalde de La Laguna. Desde ese entonces, y hasta la fecha, estoy al lado de Luis Yeray. Y sobre todo, donde el Partido Socialista, y los militantes del partido quieren que esté.

¿Y dejaría La Laguna?

Estaré donde Luis Yeray quiera. No sé si me voy a enfangar con esto, pero en política creo que se echa en falta la lealtad, y puedo asegurar que uno de mis valores, tanto cuando no era político como ahora, es la lealtad. La lealtad absoluta. Y la lealtad no solo se la tengo al partido, sino también a la figura de Luis Yeray, que fue quien decidió que diera el salto a la política.

¿Y se arrepiente de haber dado ese salto?

La verdad es que al principio me sentía muy arrepentido, pero ahora para mí es un placer ser concejal. Esos inicios fueron difíciles, sobre todo porque aquella denuncia que ha quedado en agua de borrajas, la del famoso caso Laycas. Esa mentira multiplicada se quedó en nada. Y fue una situación difícil, no por el daño que me hicieron a mí, sino por el que se hizo a todo mi entorno familiar. Fueron dos años duros, no porque yo lo llevara mal, que en algunos momentos sí, sino por el daño que hizo a mi entorno, a mis hijos, a mis padres, a mi propio hermano... Ahí fue cuando realmente me planteé si merecía la pena esto de la política.

Entiendo entonces que superado el tramo más traumático hay Badel Albelo para rato en La Laguna...

Estaré aquí si los ciudadanos siguen mostrando el apoyo al partido. A mí la política no me hacía falta para vivir, pero sí es verdad que me gusta porque creo que es la herramienta que permite cambiar la vida de los ciudadanos. Y en ese sentido pienso que desde 2019 estamos transformando parte de la ciudad y logrando que La Laguna sea el municipio que más crece. Pero, sinceramente, no sé si me veo jubilándome en la política.

Las Olimpiadas de los Juegos Autóctonos

Comenta Albelo que la Laguna albergará la puesta de largo de «los primeros Juegos Olímpicos Autóctonos». «Íbamos a hacer las Olimpiadas de los Juegos Autóctonos como guiño a nuestros deportes tradicionales. Desde que entré como concejal hemos puesto en valor a la lucha canaria, y también el juego del palo, las bochas, el garrote, la colombofilia..., y acordamos con el Gobierno de Canarias que se organicen las Olimpiadas en las ocho islas, y que la ceremonia inaugural se haga aquí. Tendremos un gran evento en la Casa del Ganadero, con deportistas de todas las islas, y se prenderá esa llama olímpica, pero de una forma figurada, porque la protagonista será el agua, el elemento que une a las islas», explica el concejal.