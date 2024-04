La ilusión de poder subir en casa

Cumplir poco a poco los objetivos y, una vez alcanzado uno, centrarse en el siguiente. Esa filosofía de trabajo le ha ido dando buenos resultados al CB Aridane, especialmente en los últimos años, rematando esta temporada con su clasificación para la Fase de Ascenso a LEB Plata tras concluir segundo en el Grupo B-B de la Liga EBA. El conjunto del Valle se ha fijado ahora como meta ser una de las sedes que acojan las eliminatorias decisivas para el salto de categoría y será esta semana cuando se sepa de manera oficial si el Severo Rodríguez acogerá los partidos más importantes en la historia del club.

«Hemos presentado un buen proyecto y ahora nos toca esperar», señala Pedro Pérez, presidente del conjunto palmero, que además valora el hecho de que «las instituciones, tanto el Ayuntamiento como el Cabildo, están volcados con nosotros y nos han mostrado todo su apoyo». Así, la palabra que más suena en torno al Aridane es «ilusión por poder acoger la Fase Final y darle movimiento y visibilidad a la isla en un momento en el que poner a La Palma en el mapa es muy importante».

Ilusión... y dificultad

Sin embargo, la tarea no se presenta fácil. Plazas con el peso y la tradición de León, Córdoba, Gandía o Llíria también han presentado su candidatura para ser sede de una de las dos fases en las que se decidirán las seis plazas de ascenso a la LEB Plata en disputa. «Está claro que traer siete equipos a La Palma es complicado», apunta Pérez, «pero creemos de verdad en la propuesta que hemos realizado. Ahora votarán los pros y los contras y habrá que ver qué sucede».

Todo ello con un añadido: la situación del Grupo B-B, en el que el Real Madrid finalizó en primer lugar pero renunció a disputar la Fase, deja por ahora al Aridane en un limbo con respecto a qué oponentes va a encontrarse (y, por tanto, sus rivales para ser sede), a la espera de la disputa de los cruces previos y de la definición de los grupos por parte de la Federación Española de Baloncesto.

En cualquier caso, el presidente del cuadro palmero tiene claro que su equipo llega a este tramo decisivo con «toda la humildad, todo el respeto y toda la ilusión del mundo. Tenemos un trabajo bien hecho detrás» señala un Pedro Pérez que reconoce que desde el club no esperaban «llegar hasta aquí. Hicimos un buen equipo y sólo queríamos mejorar lo que logramos el año pasado y al final todo ha funcionado perfectamente. La Fase no deja de ser un premio, pero también un aliciente, así que vamos con ganas de jugarla y de conseguir, por qué no, una plaza en LEB Plata. Ya después se verá», concluye el máximo mandatario del conjunto naranja. Y si encima se puede optar a hacer historia en casa, mejor que mejor. La respuesta, en unos días.