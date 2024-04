Mientras ondea semanalmente una bandera imaginaria en la cima del Teide, Miguel Ángel García Gutiérrez, más conocido como Kiko, a sus 65 años, llena de orgullo a Tenerife y personifica una historia que refrenda el dicho de que la edad es solo un número. Este corredor natural de La Orotava comenzó jugando al fútbol, luego, a los 47 años, empezó en el ciclismo, y a los 54 años se adentró en las carreras de montaña. Ahora, más de una década después, tiene para contar una historia de récord.

El domingo 14 de abril Kiko participó en la IV Carrera Popular Correayo Spar Tenerife, donde logró un tiempo de 20 minutos y 18 segundos en la categoría M65, que agrupa a corredores de entre 65 y 69 años. Este registro le otorgó, inicialmente, el récord de cinco kilómetros de Canarias en su categoría. Sin embargo, el circuito no fue homologado debido a un error en la ruta. A pesar de que la plusmarca ya no se contabiliza para Kiko, este no se siente afectado. «Estoy seguro de que habría batido la máxima de todas formas», comenta con seguridad. El corredor de La Orotava ya tiene en mente su próximo desafío: la XXIII Media Maratón Ciudad de La Laguna, que cuenta con la modalidad de cinco kilómetros, y en la que buscará batir el récord de manera oficial.

Kiko ha participado en la Ultra-Trail de Mont Blanc (UTMB) en tres ocasiones, y se ha consolidado como el único canario y español en alcanzar el podio en la categoría de mayores de 60 años en la carrera de 100 millas. La UTMB es reconocida como la cumbre del trail running, equiparable al Tour de Francia en el ciclismo o el Mundial en el fútbol. Sus resultados en esta competición incluyen un cuarto, un quinto y un primer puesto.

Además, Kiko resalta su participación en la carrera de los Dolomitas, una prestigiosa prueba en Italia. «A los 59 años conseguí el décimo puesto en la clasificación general, además de ganar en mi categoría», comenta el corredor isleño, quien también ostenta el récord de Canarias en la modalidad de maratón de 60 años. «Siempre he mantenido la mentalidad de competir para ganar mi categoría, lo cual suelo lograr sin dificultad.

Sin embargo, también me esfuerzo por posicionarme entre los diez o veinte primeros en la general», expresa. En las primeras ediciones de la Ultra de Sierra Nevada Kiko destacó en la general con un décimo y un decimotercer puestos. Además, participó en las 24 horas de Barcelona cuando la carrera aún se celebraba en Can Dragó, en una aventura gratificante: «Me fue bien y sembró en mí la semilla para volver al evento cuando cumpliese 65 años e intentar batir el récord de España en la modalidad de 12 horas en pista». Kiko no solo logró superar ese récord, sino que también completó las 12 horas, tomó un breve descanso y luego completó las 24. El siete veces campeón de España de Trail no cree «tener mucha competencia a nivel mundial». «En septiembre viajaré a Canfranc para participar en el campeonato mundial», revela.

Cada año Kiko practica un ritual para evaluar su condición: «Repito la misma ruta de ascenso al Teide, que comienza en El Portillo y termina en la cumbre, y me toma aproximadamente dos horas completarla», explica. Utiliza este recorrido como un test personal para comparar sus tiempos año tras año, siempre con una preparación similar. «Aunque noto que cada año puedo perder un minuto o dos en mi tiempo, me sigo manteniendo en buen nivel», afirma el tres veces campeón de España de Ultratrail.

Para alcanzar el máximo rendimiento en cada carrera Kiko fundamenta su estructura en mantener una alimentación equilibrada. Según este orotavense llevar una dieta adecuada y evitar el consumo excesivo de grasas es crucial para asegurar unas buenas prestaciones. Su rutina de entrenamiento incluye sesiones diarias, con ejercicios semanales en La Caldera y ascensos al Teide los fines de semana. Además de la preparación cardiovascular, también incorpora entrenamiento funcional en su hogar, donde posee un gimnasio.

En cuanto a la alimentación, durante los días previos a una carrera, el atleta aumenta su ingesta de carbohidratos para garantizar la energía necesaria. En las pruebas de ultradistancia, como las de 100 kilómetros o más, «el control del estómago y el consumo adecuado de nutrientes, como azúcares y cafeína, son elementos imprescindibles», verbaliza. En este aspecto, Kiko se considera una persona «estricta y meticulosa».

La importancia de la nutrición

Al ser preguntado por un consejo que daría a alguien que quiera iniciarse en el trail, Kiko destaca la importancia de «tener una gran voluntad y disciplina» y recuerda que sumergirse en un deporte es la mejor manera de descubrir si realmente es el adecuado para uno mismo. En cuanto a los entrenamientos, el corredor enfatiza en la importancia de «tomárselos en serio», pero también señala que se pueden iniciar «gradualmente, con tres días a la semana, y luego ajustar el ritmo según los progresos». Además, el atleta hace hincapié en la nutrición, y señala que es «fundamental cuidar el cuerpo y evitar excesos como el alcohol». Incluso durante sus carreras, el orotavense monitorea su tensión arterial, nivel de azúcar y otros indicadores para mantener un rendimiento óptimo.

Kiko, que también ha dejado su huella en el atletismo, milita en el equipo CD Travertoro, club que se fundó hace 10 años y al que se unió hace nueve. Aunque ha desarrollado un gran cariño por la entidad, ahora está considerando la posibilidad de «cambiar de equipo». Su razón principal es el deseo de «mejorar marcas y establecer nuevos récords, tanto a nivel nacional como internacional». «Estoy evaluando opciones que podrían ofrecerme apoyo financiero para mis desplazamientos, dado que viajo normalmente para competir y, aunque no me sobra el dinero, cualquier ayuda la considero», comenta. En el ámbito del trail, Kiko pertenece al CD Aiiiiiiiadelante Team.

En cuanto a sus objetivos a futuro, su meta en el atletismo es intentar batir todos los récords en su categoría de 65 años. «Cuanto antes logre estos propósitos mejor, dado que estaré más fresco y en mejor forma física», indica. Además, está «completamente enfocado» en el campeonato del mundo que se celebra en septiembre. «Este evento es especialmente importante para mí porque se realiza en Canfranc, un pueblo de Huesca, lugar que conozco muy bien». Allí, Kiko ya ha participado en diversas competiciones y ha conseguido ganar varios campeonatos de España. «En el campeonato mundial, mi ambición es ganar en las tres distancias: corta, larga y vertical», concluye.

Uno más en el Teide

Kiko es un personaje tan familiar en el Teide que podría considerarse parte del paisaje. Sube al volcán varias veces en semana, una rutina que ha mantenido durante años y que forma parte esencial de su vida. Antes, cuando la zona contaba con una única empresa de mantenimiento y cuidado, Kiko transitaba sin dificultades. «Todos éramos conocidos, ya que la mayoría de trabajadores eran de la parte alta de La Orotava», comenta. Sin embargo, con la proliferación de nuevas compañías en El Teide, la situación se ha vuelto «caótica» y ha cambiado sus entrenos. Ahora, sus ascensos comienzan antes de las 8 de la mañana o después de las 5:30 de la tarde. Los fines de semana, arranca incluso más temprano, alrededor de las 6:30 de la mañana, lo que le permite llegar a la cima en aproximadamente dos horas desde El Portillo, justo antes de que el primer teleférico inicie su servicio a las 9. Con tantas escaladas, el objetivo de Kiko no es solo mantenerse en forma; también busca la satisfacción personal que le proporciona llegar al cráter. Con más de 200 ascensos al Teide, Kiko se encuentra intensificando sus entrenamientos de cara a su preparación para la Bluetrail.

