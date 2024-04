Bloqueo inoportuno del Paso

El Atlético Paso perdió en su visita al Cacereño. Los de Manolo Sanlúcar deberán esperar para certificar su presencia en la fase de ascenso debido a su derrota ante el cuadro extremeño, que se mostró muy superior a lo largo del choque.

El equipo palmero salió a defenderse desde el inicio, tratando de mantenerse bien plantado en la parcela defensiva ante un rival cómodo con balón pero inoperante en los metros decisivos.

No fue hasta el cuarto de hora cuando el Cacereño logró llegar con claridad al área tras un pase en largo que recogió Breñé para conectar con Telles, quien asistió a Clausí en la frontal, desde donde sacó un disparo que se coló por debajo de los pies de Loskos tras impactar en un defensor.

El guion apenas cambió tras el 1-0. El conjunto extremeño siguió dominando, mientras que los palmeros se defendían y esperaban su momento para hacer daño al contragolpe, sin éxito.

En el minuto 35, Diego Díaz pudo poner tierra de por medio con un lanzamiento que salió ligeramente desviado. Por su parte, Ayoze Placeres lo intentó al lado contrario del terreno de juego al recoger un balón muerto en el área y disparar fuera.

Poco antes del intermedio, Iván Fernández colocó un centro medido al segundo palo, donde esperaba Breñé libre de marca con la intención de anotar el 2-0. Sin embargo, Loskos estuvo atento para atrapar el balón y conservar la diferencia mínima hasta el intermedio.

La escuadra dirigida por Julio Cobos siguió dominando al regreso de vestuarios y rozó el segundo gol a la hora de juego tras un córner cabeceado ligeramente alto por Breñé. Instantes después, fue Diego Díaz quien probó fortuna con un lanzamiento repelido por un zaguero.

El Atlético Paso, que no mejoró a lo largo de la segunda mitad, recibió un golpe definitivo a falta de poco más de diez minutos para el final, cuando Karim recogió el rechace de Loskos tras un disparo previo de Emi y sirvió a la línea de gol, donde Deco solo tuvo que empujar el balón a la red.

Con 2-0 en el marcador, la escuadra verdinegra bajó definitivamente los brazos y esperó el final del partido, al que se llegó sin nuevas acciones a destacar por parte de ninguno de los dos equipos.

Sanlúcar: «No comparecimos»

Manolo Sanlúcar no encontró argumentos para explicar la mala actuación de su equipo en Cáceres. «Por primera vez en lo que va de temporada me cuesta hacer una valoración, porque prácticamente no comparecimos», declaró el técnico del conjunto palmero. «A los futbolistas les había comentado que este era el encuentro que queríamos disputar desde que iniciamos el proyecto de esta temporada, pero creo que no fui capaz de transmitir durante la semana o en la previa la importancia de lo que nos íbamos a jugar», continuó. «Lo que se ha visto, no tiene nada que ver con lo que somos», lamentó Sanlúcar. «Encajamos el primer gol en una acción aislada, pero no tuvimos respuesta, ni herramientas, ni recursos, y no sé si alma. Y este era el día más importante. Debíamos luchar por ganar para conseguir el objetivo que llevamos persiguiendo durante toda la temporada. La decepción y la impotencia son enormes. Esto no puede pasar», finalizó.