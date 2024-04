Dimite el presidente de la Federación Tinerfeña de Atletismo

Wenceslao Fernández, y su Junta Directiva, renuncian a sus responsabilidades en la Federación Insular Tinerfeña de Atletismo. Así lo anunció Fernández en la Asamblea, que se reunió el pasado lunes. La dimisión, eso sí, se hará efectiva el próximo 14 de junio, fecha exacta en la que se producirá la formalidad.

Así lo reconoce a EL DÍA el futuro expresidente, que insiste en dar naturalidad a su salida el ente deportivo. «Es una cuestión de cansancio. Este trabajo agota, pero no hay nada raro, nada fuera de lo común», afirma.

El dirigente, eso sí, admite que los problemas generados por la controvertida gestión de la Federación Canaria «contribuyeron a ese desgaste». «Es verdad que en noviembre amenazamos con disolvernos, pero llegó la suspensión de Alberto Hernández por parte del Gobierno Regional y la situación mejoró con la llegada de la gestora».

Rodríguez abandona la Federación después de cuatro años. El primero, como directivo, y los tres últimos, en calidad de máximo responsable. Lo hace «orgulloso» del trabajo realizado. «Hemos empezado a recorrer un camino. Cuando llegamos, nos encontramos un cuadro. Había problemas de liquidez, de relaciones con los clubes y estábamos muy obsoletos. Todo eso ha cambiado, ahora somos una entidad que se ha modernizado en medios, hay estabilidad económica y hemos batido récords de deportistas en el Campeonato de España. Además, tenemos a dos clubes en División de Honor. Las cosas se han hecho bien», valora satisfecho.

La entidad, "en buenas manos"

Por delante, un futuro que apunta al alza. Aunque sus nombres no van a trascender todavía, Wenceslao asegura que ya hay un grupo de personas que han dado un paso al frente para asumir la responsabilidad que quedará desierta en junio. Gente que se mantendrá en la senda marcada por la junta saliente. «Estamos en buenas manos», apunta.

En el porvenir del regidor todavía en funciones también habrá novedades. «Tengo 60 años y mantengo la ilusión por competir. Últimamente he practicado tiro con arco en campo abierto, pero yo soy lanzador. Me apetece mucho reactivar mi ficha federativa y volver. Mis funciones me lo han impedido hasta ahora».

Antes de despedirse, Rodríguez insiste en su voluntad de agradecer a los clubes y deportistas que han colaborado activamente con la gestión de la Federación. «A los que no les reconozco que al menos no han puesto palos en las ruedas, que también es importante», concluye.