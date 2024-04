El ‘baby’ de la Copa del Rey

A unas pocas horas del estreno del Santa Cruz Tenerife Echeyde en Copa del Rey, Sergio Prunell difícilmente puede contener los nervios. La sonrisa inquieta delata a un joven de solo 16 años (02/09/2007), el más precoz de todos los que competirán este fin de semana en Palma de Mallorca, que se prepara para vivir su primera experiencia en un torneo de este calibre. «Al ser mi primer partido de Copa lo veo con nervios, la verdad, pero cuando llegue el momento de estar allí, sentados en la piscina y con la cabeza metida en el partido, creo que todo fluirá», reconoce.

Con todo, Sergio habla con una madurez impropia de alguien de su edad. Estar rodeado de jugadores mucho más veteranos –«Es verdad que alguno, como Albert podría ser mi padre; siempre lo hablo con Diego Malnero, que me saca quince años», admite entre risas– le da ese plus dentro de un vestuario al que Prunell está agradecido por «los consejos» que le dan. «Me hacen aprender como jugador y como persona. Me tratan muy bien y no me siento menos que los demás; soy uno más de un equipo que es una verdadera piña», explica el benjamín del equipo.

De La Pureza al Echeyde

Y es que su trayectoria ha ido quemando etapas de manera rápida pero segura. Practicando waterpolo desde los seis años y formado en el Colegio Pureza de María de Los Realejos bajo la mano de Quique Fumero, un traslado de piscina generó el nacimiento del CW Santa Úrsula y su llegada a la entidad norteña. «Cuando estábamos en el club la piscina cerró y nos trasladamos a entrenar a la Acidalio Lorenzo», recuerda, hasta que «llegó la oportunidad» de incorporarse al Echeyde. «Y cuatro años después de llegar, aquí estamos», analiza.

Cuestión de familia

El plural no es gratuito, ya que junto a él se sumaba a las filas del conjunto santacrucero su hermano Iván, dos años mayor y también integrante de la primera plantilla como guardameta desde la temporada 21/22.

Con el propio Iván comparte en la actualidad vivienda cerca de la piscina, dado que «vivía en Los Realejos» con sus padres «hasta el año pasado». «Pero este curso mi hermano y yo estamos en un piso. Nos vamos compaginando bien y tenemos buena convivencia», señala, si bien Sergio Prunell tiene claro que «se echa de menos a la familia, no tener que limpiar todos los días, la comida…» «Tenemos muchos táper en la nevera», apunta riendo de nuevo.

Todo ello sumado a un ritmo frenético: entrenamiento por las mañanas, clases en el instituto por las tardes y, por las noches, nueva sesión de piscina. Un esfuerzo enfocado a un doble objetivo: «Seguir entrenando fuerte con el primer equipo y tener más minutos y que me vuelvan a llamar para alguna preselección española», lo que supondría repetir la experiencia que ya vivió hace un año y medio, cuando formó parte de una concentración de la selección española cadete celebrada en Madrid.

El trabajo y sacrificio de tantos años desemboca en el partido de hoy ante el Terrassa. «Con nuestro esfuerzo y si seguimos trabajando y jugando como sabemos, podemos disputarles e incluso ganar», señala con convicción sobre este duelo. «Tenemos que luchar al máximo cada parte y ya veremos lo que pasa, así que vamos a ir a jugar muy fuerte», concluye. Una mezcla de ambición e ilusión que llevará al jugador más joven de la Copa a continuar su meteórica progresión.

El Terrassa, primera piedra en el camino

El Santa Cruz Tenerife Echeyde arranca hoy (18:30) su tercera participación consecutiva en la Copa del Rey, viéndose las caras con un rival al que ya se ha medido dos veces en esta temporada. El Terrassa, que actualmente ocupa la quinta posición en División de Honor con 12 triunfos, ocho más que los santacruceros, será el obstáculo en la primera ronda para los de Albert Español.En lo que respecta a los antecedentes entre ambas escuadras, el último choque tuvo lugar el pasado 2 de marzo en la piscina Acidalio Lorenzo. En un partido marcado por el equilibrio, el buen trabajo de los locales no obtuvo la recompensa deseada. Con 10-10 al término del tiempo reglamentario, el Terrassa estuvo más acertado en la tanda de penaltis para terminar llevándose el encuentro por 14-15. Con todo, la competitividad mostrada por el Echeyde pese a la diferencia de posición en la tabla permite a los tinerfeños confiar en dar la sorpresa hoy en la piscina de Son Hugo.