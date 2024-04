La caída al infierno de un histórico: la UD Icodense desciende de Preferente tras 43 años

La UD Icodense descendió a Primera Regional el pasado sábado tras la derrota ante el CD Vera por 5-2. Después de 43 años compitiendo entre Preferente y Tercera División, la centenaria institución de Icod de los Vinos sufrió el revés que nadie pronosticó al inicio de temporada. El equipo de la Ciudad del Drago, fundado en 1912, es el club más antiguo de Tenerife y el segundo de Canarias en categoría regional activa.

En un último esfuerzo por intentar remediar la compleja situación que atravesaba en el tramo final del curso, la entidad norteña recurrió a un futbolista retirado que quería volver a calzarse las botas. No uno cualquiera. Iriome González, ex jugador del Tenerife, retornó a su Icod natal en una aventura que, pese a no dar buenos resultados, podría no haber llegado a su fin.

La vuelta oficial del centrocampista al césped se produjo en el enfrentamiento contra la UD La Palma, el 24 de marzo, y estuvo llena de emociones encontradas. En ese momento, el Icodense se encontraba a cuatro puntos de la salvación y a tres partidos del cierre de la temporada. El club del norteño llegó a disfrutar de una ventaja de 3-1 en el 85 (uno de los tantos lo anotó Iriome). Sin embargo, esta superioridad en el marcador se desvaneció con dos goles visitantes (uno en el último minuto), que situaba el 3-3 y complicaba, más si cabe, la permanencia en la categoría.

Para Iriome, los principales errores de este curso se han ubicado en la «alta cantidad de goles encajados por errores propios, así como la debilidad en las jugadas a balón parado». Además, en el tramo final, el equipo se ha visto «afectado emocionalmente y ha tenido dificultades para sobreponerse ante los momentos más complicados», afirma.

Juan Domingo Reyes, presidente de la entidad, señaló que «la mala dinámica, especialmente en su estadio, El Molino», fue la principal causa del descenso. De hecho, durante la primera vuelta, la plantilla dirigida por Iván Gutiérrez no logró ganar en su feudo. Además, el máximo dirigente de la institución expresó su deseo de «reconstruir la confianza y el apoyo de su base de aficionados», y destacó como «crucial» que la masa social del equipo vuelva a creer en el proyecto y en los futbolistas.

Por su parte, Juan León, más conocido como Juanillo, presidente de la Asociación de Amigos de la Unión Deportivo Icodense, cree que el desliz más grave de la campaña está relacionado con «una plantilla descompensada». Según Juanillo, la ausencia de tres o cuatro jugadores veteranos que aporten seguridad y liderazgo dejó al equipo «desorientado».

Mirando hacia el futuro, el Icodense afronta la Primera Regional contra clubes históricos como el Orotava o el Tejina, otros dos de los otros clubes que también perderán la categoría este curso. Iriome enfatiza en la necesidad de «tener paciencia y mantener la compostura» para superar estos retos. A pesar de la complejidad del desafío, el extremo se muestra optimista y cree «que los demás verán al Icodense como un rival difícil».

Conectar con la base y crecer

La UD Icodense cuenta con prestigiosas distinciones en su haber, como una Copa Heliodoro en la temporada 80/81, además de ser el equipo más histórico de Tenerife o permanecer más de 40 años sin pisar la Primera Regional. Sin embargo, semejantes éxitos quedan empequeñecidos si se comparan con la capacidad superlativa del club de crear una cadena formativa reconocida a nivel nacional, y de la que han emergido talentos como Jesús Álvaro, Alexis de Paz, Roberto Gutiérrez o el mencionado Iriome. Juanillo califica este mérito como el «éxito más importante de la entidad», y reconoce que gran parte de tanto talento emergente icodense se debe a la figura de Fito Hernández, quien fuera coordinador del club durante 30 años. «Reconectar con la base», es el elemento primordial para ver al Icodense de vuelta en Preferente según Juanillo. En los últimos años, el presidente de la Asociación de Amigos del club denota una «falta de jugadores con la competitividad necesaria para el primer equipo». Asimismo, considera que es esencial encontrar nuevamente el camino para «fortalecer esta cadena formativa y convertirla en una de las más fuertes de la Isla».