Era uno de los objetivos que se había fijado la organización para este año y, vistos los resultados, se ha conseguido con creces. La Reventón El Paso Fred.Olsen Express 2024 ha supuesto la recuperación del protagonismo de los corredores y corredoras locales, no sólo en lo que respecta a la participación, sino también en su presencia entre los mejores de las diferentes modalidades, copando buena parte de los podios de la prueba.

Así, la distancia reina, los 70,5 kilómetros de la Ultra Cumbre Vieja, vio el tercer puesto en el cajón del orotavense Alexis Martín, que solo fue superado por dos élites nacionales como Fran Anguita y Borja Fernández. El norteño valoraba especialmente el tercer puesto logrado dado que «venía sin conocer la carrera, ya que el año pasado no pude venir y me quedó mucha pena». En cuanto al desarrollo de la prueba, Martín reconocía haber ido de más a menos. «Al principio controlé bastante, intentando no dejarme ir de la cabeza de la carrera, y al final los demás se han ido quedando y, sobre todo a partir de la Ermita de la Virgen del Pino, me veía muy cerca del podio y no quería que se me escapara, dentro de un entorno que supone un placer para mí. Con los palmeros me siento como en casa y es como si corriera en mi Isla», concluía Martín.

La Reventón El Paso 2024, una prueba con marcado sabor local / El Dia

Un tercer puesto «compartido»

El mismo lugar del podio de la Ultra, pero en categoría femenina, era para la palmera Raquel Hernández, que entró en meta junto a la también local Yurena Sanfiel. Tras una discusión entre ambas, que preferían que fuera su rival y compañera la que ocupara la tercera posición, finalmente el tercer puesto del cajón fue para Hernández por delante de una Sanfiel que apuntaba en línea de meta que es una carrera «bastante dura». «Al principio me encontré bien, pero las bajadas no son mi fuerte y al final me encontraba mal del estómago, pero gracias a la ayuda de Raquel pude llegar a meta».

Otro de los nombres propios del fin de semana fue el del corredor local Yonet González. El pasense, que finalizó en segunda posición de la distancia Maratón sólo por detrás de Alejandro Mayor, no ocultaba su satisfacción por poder estar en su «patio de recreo a diario», donde se inició en esta disciplina. «No me esperaba sacar este resultado porque venía sin recuperarme bien de la última Ultra que hice», pese a lo cual terminaba por ocupar un segundo lugar que sabe a victoria delante de toda su gente y ante un ambiente «espectacular».

Una de las sorpresas la daba el tinerfeño Sergio Álvarez, imponiéndose en la Classic por delante del herreño Javier Fernández, que reconocía que «no estaba al 100%» y se sentía «muy cansado incluso desde la salida», pero salió «a disfrutar y pasárselo bien», algo que sucedió hasta que reventó en El Reventón, nunca mejor dicho, pero recuperó sensaciones en los últimos kilómetros. Corrió «con todo» hasta la meta.

Los Camacho repiten triunfo

Las modalidades más rápidas también vieron el triunfo de los atletas locales. Así, los hermanos Camacho, Edwin y María, revalidaron en casa su victoria de 2023 en la Starter, mientras que la Sprint consagraba el triunfo de otro palmero como Aythami Brito, con su paisano Alejandro Diaz ocupando el tercer lugar del cajón, y flanqueando al tinerfeño Arezki Habibi. Por su parte, la alemana afincada en La Palma Janine Schott cerraba también el podio en la categoría femenina de la Sprint, lo que se sumaba a su triunfo el jueves en la Subida a las Estrellas, la prueba vertical que inauguró la presente edición de la Reventón.

Una constelación de nombres que demuestran que el trail canario continúa estando en muy buena salud y que seguirá dando muchas alegrías a los seguidores del deporte en el Archipiélago.