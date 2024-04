Un equipo tinerfeño, a un paso de jugar la Champions League

A falta de confirmación oficial, el Cisneros Alter jugará la CEV Champions League la próxima temporada. Una proeza que acabaría poniendo de manifiesto el meteórico ascenso de un equipo que el curso pasado jugaba en Superliga 2 y, en su primer año en la élite, ha alcanzado unas semifinales de Copa del Rey, terminado sexto en la fase regular y participado en el playoff por el título liguero. Ahora, y según el presidente de la entidad Tomy López, el sueño europeo está a un paso.

«Es la Federación Española la que nos lo tiene que comunicar formalmente, pero la próxima temporada habrá una plaza europea más para los equipos españoles. Esto pasa porque el año de nuestros representativos en competición continental ha sido bueno y nuestro coeficiente ha aumentado. Es algo parecido a lo que va a suceder en el fútbol. Por supuesto, cuando nos llegue la propuesta, la vamos a aceptar. No vamos a renunciar a la oportunidad porque nuestro objetivo es seguir creciendo», argumenta ilusionado el mandatario.

El premio de la Champions llegaría como consecuencia del extraordinario rendimiento que ha ofrecido su equipo, que llegó a colocarse cuarto durante un tramo de la fase regular y que, sin embargo, cerró el curso cayendo por 2-0 en la serie de cuartos de final frente al Grupo Herce Soria.

Pese al amargor de la despedida, López no está dispuesto a pasar por alto el buen hacer de los suyos. Incluso, y al contrario de lo que parezca, frente a Soria. «Creo que el 2-0 no refleja la verdadera igualdad que hubo en los dos partidos. Hubo varios momentos en los que estuvimos muy cerca y algunos sets se nos escaparon por muy poco. En el primer partido, de hecho, hay varias decisiones arbitrales erróneas que nos perjudican. Los propios sorianos lo admitieron. Es más, su presidente me reconoció que no nos querían en el primer cruce porque nos respetaban mucho».

La consideración y la admiración de los rivales, no obstante, se vuelve contraproducente cuando se torna en deseo. Ese que algunos de los clubes más potentes del panorama nacional muestran por las piezas más destacadas del elenco cisnerista, que cotizan al alza. A más de uno, de hecho, ya lo dan por perdido. Es por eso que el dirigente no esconde la inquietud que sienten él y su Junta Directiva de que les «desmonten» el equipo. «Lo reconozco, sí que nos preocupa, es algo que nos puede pasar».

Por suerte, también los hay que apuestan por el equipo colegial y darán prioridad a la propuesta de continuidad. «A diferencia de otros compañeros, Víctor Amorim sí nos ha hecho saber que quiere quedarse. Ha habido rumores sobre una posible marcha y los ha desmentido. Él mismo me ha asegurado directamente a mí que le gustaría seguir. Ahora, en cualquier caso, toca sentarnos a hablar y tratar de alcanzar un acuerdo», expone el mandatario.

Guidolin, ‘su Ferguson’

Lo que no se toca, de ninguna manera, es la plaza del entrenador, Matías Guidolin. «Queremos que sea nuestro Ferguson. Lleva varios años en el club y nuestra intención es que siga mucho más tiempo para que el proyecto sea estable. Queremos que siga y contamos con que él. Las dos partes estamos contentas la una con la otra», afirma López de manera contundente. El argentino arribó a la Isla cuando el equipo militaba en Superliga 2 y, siendo uno de los grandes artífices del progreso cisnerista, también se ha consolidado de la mano del club.

El veteranísimo Fran Rodríguez (43 años) es otro de los nombres que merecen una mención especial. El pasado verano aseguró que esta sería su última temporada y todo apunta que así será. «Yo creo que no va a seguir. En Soria hablamos y soltó alguna lágrima. Lo que sí tengo claro es que con Fran no voy a forzar nada. Es un símbolo y vamos a respetar la decisión que tome y el tiempo que necesite», concluye el máximo responsable del Cisneros.

Gabriel del Carmen remata el balón en un partido. / E.D.

Del Carmen y Macarro se marchan

Gabriel del Carmen y Daniel Macarro no continuarán en el Cisneros la próxima temporada. El futuro de ambos jugadores está lejos de Tenerife desde hacía semanas. Antes, incluso, de la disputa del playoff por el título de Liga.

Fue entonces cuando aparecieron los primeros rumores en relación con la marcha de ambos deportistas al término de la presente temporada. Una sospecha que ha confirmado Tomy López, presidente del equipo cisnerista. «Los dos hablaron conmigo antes de la eliminatoria contra Soria y me comunicaron que no iban a continuar. Tienen propuestas muy poderosas que nosotros no podemos igualar. Creo que van a Melilla, pero no estoy seguro», explica resignado el dirigente.

Los tiempos en la salida de dos jugadores clave en la 23/24 generan una importante reflexión del mandatario. «No es lógico que antes del playoff ya tengan equipo, pero es lo habitual en este deporte. No estoy molesto con ellos, sino con este sistema», asegura.