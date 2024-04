Radakovic: «Siento que mi trabajo ha sido reconocido»

Lana Radakovic es la última incorporación a la plantilla del Tenerife Libby’s La Laguna. La jugadora serboamericana aterrizó en la isla el pasado mes de enero para suplir la baja de Shealyn McNamara. En ese tiempo ya ha acumulado un MVP de la jornada y varias presencias en el septeto ideal, incluyendo el correspondiente a los cuartos de final de la Liga Iberdrola, algo que la propia jugadora califica como «increíble. Nunca he recibido un honor como este y siento que mi trabajo ha sido reconocido», si bien matiza que «no sería posible sin mis compañeras, especialmente Ari (Ariadna Priante). Nunca he conectado tan rápido con una colocadora».

Pese a que su rendimiento hace pensar lo contrario, Radakovic reconoce que «fue un poco complicado adaptarme al principio, pero creo que lo he conseguido. Tuve mucha ayuda de mis compañeros y ahora realmente disfruto de mi vida aquí», aunque «aún estoy tratando de aprende el idioma; tal vez no tan rápido como esperaba, pero me han dicho que estoy mejorando, lo que es bueno».

Una competición de alto nivel

Un proceso que también ha requerido de una aclimatación a una Liga Iberdrola «con un nivel increíble». En ese sentido, la serboamericana reconoce que fue durante la Copa de la Reina cuando se dio cuenta de que «estaba jugando a nivel profesional. Ahí estaba, rodeada de tantas increíbles jugadoras. Estar en un equipo tan competitivo ha sido realmente bueno para mí y me ha ayudado a mejorar mis habilidades».

En esa línea, Radakovic considera que, dentro del entorno del club tinerfeño, «ahora me estoy mostrando a un nivel más profesional, tenía un nivel de habilidades y un potencial, pero ahora que he visto y jugado con algunas muy buenas jugadoras profesionales, siento que tengo mucho más que puedo aprender». En concreto, la jugadora apunta a continuar «expandiendo mis habilidades y otras cosas, no solo golpear y bloquear. Necesito mejorar mi defensa, quiero ser más consistente con mi saque, todas estas cosas me ayudarán a ser mejor y ayudar al equipo», concluye.