Christine GZ: "Me gustaría contar un doblete de los pilotos españoles"

Christine Giampaoli Zonca no para. Como cuando surcó kilómetros de dunas en Arabia Saudí a comienzos de 2024, en su primera y brillante participación en un Rally Dakar. La piloto tinerfeña –nacida en la India, pero residente en la Isla desde niña–, se encuentra ahora en Japón para formar parte de la transmisión de DAZNdel Gran Premio de Suzuka de Fórmula 1. La plataforma especializada en deportes fichó a Christine GZ para la nueva temporada. Tal como ella resume, es la encargada de acercar el paddock a los hogares.

¿Qué tal ha sido el arranque de su nueva etapa profesional con DAZN y la Fórmula 1?

Diría que el comienzo, un poco movidito.Empezamos con muchísimo trabajo y he tenido que adaptarme lo mas rápido posible. Todavía me siento un poco fuera de contexto, pero con mucha motivación por todo lo que viene.

¿Tenía alguna experiencia en medios de comunicación?

Bueno, no exactamente… Hice unas colaboraciones como invitada en Fórmula E para la televisión italiana, y poco más. Los primeros tres GP ya han sido una experiencia brutal, y la verdad que tengo muchas ganas de seguir aprendiendo de mis compañeros para poder hacerlo cada vez mejor.

¿Cómo surgió la conexión con DAZN?

Estaba en Chile con mi copiloto, entrenando para el Dakar, y de repente recibí una llamada… Así me contaron la idea. Finalmente decidimos conocernos a la vuelta, en Barcelona, y me pareció una propuesta muy interesante. Así que después de valorarla, aquí estoy. Nuevo reto para este año.

¿Qué pensó cuando le plantearon la idea?

Pensé: ¿Yo? Pero, ¿dónde hay que conducir? La verdad que no sabía bien qué pensar, pero a la vez me encantan los retos, así que dije, ¿por qué no? Sabía que tendría mucho trabajo por delante y mucho que aprender para ir preparada, pero estamos ready. Siempre que haya motores alrededor, me siento en casa.

Para quien no haya podido ver las primeras pruebas del calendario, ¿cuál es su papel en las transmisiones de DAZN?

Mi papel es intentar acercar el paddock y todo lo que pasa en un fin de semana de Gran Premio a la gente en sus casas. Además, soy la encargada de entrevistar a los pilotos cuando se bajan de sus monoplazas después de cada sesión. Siendo piloto, intento conectar mejor y comunicar lo que sienten ellos y lo que les pasa por la cabeza durante la competición.

¿Se siente cómoda en esta faceta de reportera?

Para ser sincera, me siento mucho mas cómoda dentro del coche, conduciendo. Aunque, como dije antes, me encantan los retos y aprender cosas nuevas, así que a veces no estar cómoda es lo más importante para mejorar. Me encanta la gente y la idea de poder acercar a todos este mundo que me apasiona tanto. Es una motivación que me hace muy feliz.

Supongo que tanto los entrevistados como los espectadores agradecerán que pregunte alguien con su recorrido y su conocimiento de los deportes de motor. ¿Se lo transmiten así?

Espero que sea así. La Fórmula 1 y el off-road no tienen nada que ver, pero también tienen muchísimo en común, y me encanta ir viendo todas esas similitudes y el cruce de caminos que se produce.

¿Cómo es trabajar con Antonio Lobato?

Es un crack. Verdaderamente es un gran profesional. Además, como persona es increíble. Me ha ayudado mucho. Al finalizar cada Gran Premio nos llamamos siempre para hacer un repaso del fin de semana. Estoy muy agradecida, es un privilegio tenerlo como compañero y mentor.

Está presente en cada Gran Premio. ¿Le ha llamado algo la atención del mundo que rodea a la Fórmula 1 o es, más o menos, parecido a lo que había vivido en otras competiciones?

Al final, las carreras son carreras. Es verdad que el off-road es bastante lejano a este mundillo de VIP’s que hay por el paddock, con todo tan limpio y organizado. Parte de las diferencias que puedo encontrar entre el circuito y el Rally Raid, es el nivel de organización que hay. Todo lo que se mueve a nivel logístico durante el campeonato, trabajadores del circuito en sí, cada integrante de los equipos, el público… Todo parece estar muy controlado siempre.

Estando a pie de pista, ¿no le dan ganas de subir a un monoplaza y pisar el acelerador?

Muchísimo. Aunque voy mirando más las escapatorias de tierra que el asfalto del circuito… Defecto profesional. De hecho, cuando viajamos al doblete de Bahrein y Jeddah, estuve mirando para entrenar con un buggy en las dunas los días entre medio de un Gran Premio y otro. Finalmente tuvimos tanta carga de trabajo que no pudo ser.

¿Era seguidora de la F1?

Siempre he sido una aficionada del Motorsport en general. Ahora estoy teniendo una perspectiva diferente a la de antes como público y la verdad que estoy disfrutando mucho al vivirlo desde dentro.

¿Tiene algún piloto favorito de ahora o de antes?

Los clásicos que marcaron una época: Senna y Lauda.

Christine GZ con Ibrahimovic. / El Día

¿Qué entrevista o qué noticia le gustaría contar en lo que queda de calendario de Fórmula 1?

Me encantaría hacer la retransmisión en directo de un doblete de nuestros pilotos españoles (Fernando Alonso y Carlos Sainz).

¿Podrá compaginar este trabajo con su participación en alguna carrera?

Claro que sí. Por lo menos, ese es el plan que tengo. Obviamente, trabajar para conseguir patrocinadores, entrenar y, a la vez, estar fuera más de 20 semanas de este año con la Fórmula 1, será complicado, pero estoy segura que con esfuerzo se podrá conseguir. Tenemos energía para esto y para mucho más.

¿Qué planes tiene a corto o medio plazo, aparte de vivir de cerca la Fórmula 1 y contarlo para DAZN?

Como dije antes, la idea es competir en todo lo que sea posible y entrenar. Y por supuesto, sería un sueño volver a Despertar Emociones con Tenerife y TC Racing en el Rally Dakar 2025.