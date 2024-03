Detrás del silbato hay personas

En el arbitraje, un mundo tan denostado como poco valorado, figuras como las de Kevin Fernández, Airán Fariña y Fran Sosa ilustran el sacrificio, la dedicación y la vocación que caracterizan a quienes eligen este camino. Estos colegiados revelan detalles que a menudo pasan desapercibidos para el público en general. Detrás de cada silbato hay una historia de inquietud por una profesión, formación y la construcción de amistades duraderas.

Fran Sosa

Una casualidad cambió el rumbo de Francisco Díaz Sosa: «Un compañero mío era árbitro y me sugirió unirme a ellos». Decidió probar y así comenzar su camino en la profesión. Su dedicación y talento lo llevaron a ascender a Segunda División en 1997.

Avanzar en el mundo del arbitraje no es tarea fácil. Sosa lo sabe bien. Lo logró «con mucho esfuerzo, dedicación y disciplina». Pero su progreso no terminó allí. El colegiado de La Orotava ascendió a Primera División, hecho que destaca como el mejor momento de su extensa carrera. «Fue un día increíble y el punto culmen de mi trayectoria», verbaliza.

El arbitraje no es inmune al cambio. Para Sosa, la mayor transformación se ha producido en la percepción y la veneración hacia los colegiados: «Desde mis inicios hasta hoy, he notado un cambio en la actitud y el respeto hacia el colectivo arbitral». Antes, se mostraba más consideración hacia las personas en general, mientras que en la actualidad «es totalmente diferente», reflexiona. También se ha modificado, a lo largo de los años, el concepto de profesionalidad: «El arbitraje ha evolucionado hacia un trabajo totalmente profesionalizado, especialmente a partir de Segunda División, donde se puede vivir de ello», revela el orotavense. Sosa aconseja a los colegiados más jóvenes que nunca dejen de aprender y estudiar. Además, subraya la importancia de dedicar «el máximo tiempo posible» dentro de la profesión, ya que esto aumentará las oportunidades de destacar y poder llegar lo más alto.

La figura del trencilla comúnmente ha estado mal valorada a nivel social. Este veterano considera que el problema de la profesión es que se asume «el papel de juez» y se toman «decisiones que pueden afectar a un equipo». En general, las personas que están «en posiciones de autoridad suelen tener problemas», explica. Sosa es ahora el delegado de la zona norte del Comité Interinsular Tinerfeño de Árbitros de Fútbol (CITAF), donde se encarga de supervisar y asignar las actividades arbitrales en la parte septentrional de Tenerife. Su motivación para ocupar este cargo surgió cuando se retiró como árbitro: «Me animaron a continuar contribuyendo en la profesión desde una posición directiva. Mis años de experiencia en el arbitraje me prepararon para esta función», concluye.

Airán Fariña

A los 19 años, Airán Fáriña Delgado comenzó su carrera en el arbitraje motivado por el interés que despertó mientras jugaba a fútbol en un equipo de categoría Preferente Regional. La inspiración le llegó al observar al trío arbitral en el campo, lo que lo llevó a transmitirle a sus compañeros que algún día él estaría en ese lugar. Al concluir la temporada, buscó en internet cómo adentrarse en la profesión, y desde entonces ha acumulado quince campañas en el arbitraje.

Este colegiado del municipio de El Tanque también es instructor en el CITAF. Su compromiso con el colegio de árbitros le permitió ocupar ese cargo: «Cuando el anterior instructor dejó el puesto, confiaron en mí para ocupar su lugar», explica.

Al principio, a Airán le fue difícil adaptarse a los insultos y protestas del público, pero con el tiempo aprendió «a lidiar con ello y enfocarse en hacer su trabajo de la mejor manera posible». Aunque la sociedad ha evolucionado lentamente, ahora es un poco más fácil ser árbitro: «En mis comienzos era más complicado y en varias ocasiones tuvimos que salir escoltados», afirma el instructor.

El arbitraje no es solo señalizar acciones, también se trata de manejar la presión y las críticas. Airán enfrenta la presión y los insultos durante un partido «evadiéndose al máximo de la grada y concentrándose totalmente en el juego, procurando cometer el menor número de errores posible».

Al ser preguntado por el elemento que diferencia a un árbitro de nivel con uno mediocre, Airán reconoce que «estar en buena forma física ayuda a estar más cerca de la jugada y poder acertar más». Sin embargo, el colegiado tanquero destaca el mérito de todos los que comparten su profesión. «El simple hecho de tener el coraje de estar en el terreno de juego ya es admirable, ya que no todos se atreven a hacerlo», señala.

La vida de un árbitro no está exenta de desafíos, pero también está llena de recompensas. «Lo mejor que me ha dado el arbitraje son mis compañeros y las amistades que he hecho gracias a la profesión», comparte Airán. No obstante, también reconoce el lado oscuro de la profesión, recordando un incidente que enfrentó al inicio su carrera: «En mi cuarta temporada fui agredido en un campo de La Laguna. Es una experiencia que espero que nadie tenga que pasar».

La figura del colegiado puede ser incomprendida en la sociedad. Fariña tiene una perspectiva similar a la de Sosa sobre esta cuestión. «En la sociedad a nadie le gusta recibir órdenes, ya sea en la calle, en el trabajo o en los terrenos de juego». Además, cada vez que se toma una decisión que beneficia a un equipo, se perjudica al otro, lo que crea «una situación difícil de gestionar». «Lamentablemente, es algo con lo que los árbitros convivimos», finaliza Airán.

Kevin Fernández

Otro testimonio vivo de amor por una vocación es el de Kevin Fernández Tomacen. Este colegiado nacido en Lugo inició la temporada pasada su camino en la profesión en el norte de Tenerife. Su comienzo fue fortuito. Todo empezó cuando fue a ver a un amigo arbitrar un encuentro. Kevin observó su función con atención y, cuatro días después, se comunicó con él para conocer más sobre cómo había ingresado al arbitraje. Además, la decisión de dar el paso fue impulsada por «el deseo de seguir ligado al fútbol», una de sus grandes pasiones.

Kevin dio sus primeros pasos como trencilla al contactar con el CITAF y matricularse en uno de los cursos disponibles durante la temporada, específicamente en octubre. Tras aprobar un examen teórico, tuvo la oportunidad de iniciar sus prácticas en la profesión, que consistieron en arbitrar diez encuentros bajo la supervisión de árbitros experimentados. Después de recibir la aprobación, Kevin comenzó a dirigir partidos de fútbol base y rápidamente progresó hacia categorías superiores.

Sin cumplir la mayoría de edad, Kevin emprendió la compleja tarea de arbitrar a jugadores adultos, concepto que podría parecer intimidante para muchos, pero para Fernández, esto fue parte del crecimiento en su desempeño: «Al principio, arbitrar a personas mayores que yo me resultaba un poco intimidatorio, pero con el tiempo y la experiencia, se ha vuelto algo rutinario», confiesa.

Kevin destaca todos los aspectos de su profesión y admira a aquellos que han alcanzado la élite: «Mi mayor referente es mi delegado, Francisco Díaz Sosa. Es una persona dedicada que siempre está dispuesta a ayudarnos en todo lo que puede. Es un ejemplo a seguir», revela. Como colegiado novel, Kevin reconoce que hay áreas en las que flaquea. «La clave para instruirse es arbitrar más partidos, ya que en cada uno de ellos encuentro nuevas situaciones para aprender», afirma el juez.

Fernández reflexiona sobre la dura realidad de la valoración social del árbitro, destacando las injusticias que enfrentan en el campo y fuera de él. «Es una cuestión que me molesta bastante», admite. Su experiencia personal le ha permitido comprender el impacto del arbitraje en la sociedad: «Un equipo puede cometer infinidad de errores en un partido, pero si un colegiado se equivoca, se convierte rápidamente en el foco mediático en nuestro país durante una semana». Sin embargo, este árbitro reconoce como lo mejor de la profesión a todas las amistades que ha cultivado. «Al sumergirme en el gremio he tenido el privilegio de conocer a compañeros a los que les guardo cariño, y eso es lo que valoro más», concluye Kevin.

El arbitraje, un mundo en el que la pasión por el fútbol y el compromiso con la justicia se entrelazan, es a menudo un territorio desconocido para muchos. Sin embargo, detrás de cada decisión en el césped hay historias de personas que han encontrado en esta labor una de sus pasiones. Sosa, Airán y Kevin muestran distintas perspectivas sobre su tarea, pero comparten un elemento diferenciador: la vocación por el arbitraje.

[object Object] Eloy García probó suerte en el arbitraje, pero su aventura solo duró una temporada. Su perspectiva sobre la profesión es franca y pragmática: «Me involucré en porque quería ganar dinero. Me enteré de que podría ser una buena fuente de ingresos económicos», comparte de una manera honesta. Eloy optó por dejar el oficio después de una sola temporada, tomando una decisión basada en sus preferencias personales y sus aspiraciones profesionales. «Dejé el arbitraje para dedicarme a trabajar y ganar dinero de otra manera. Nunca disfruté de ser árbitro y sabía que, incluso después de muchos años, no me iba a gustar», explica con sinceridad.Eloy señala la presión innecesaria ejercida por los padres hacia sus hijos como uno de los aspectos más desagradables de la profesión: «Todos parecen querer que su hijo sea el próximo Messi», lamenta. A pesar de sus críticas, reconoce también un aspecto positivo del oficio: la sensación de responsabilidad en el terreno de juego. «Disfrutaba de la impresión de tener el control de la situación», admite. Sin embargo, el ambiente de un partido desde la perspectiva del árbitro es «malísimo» para Eloy. «Incluso en partidos de nivel inferior, la presión por no cometer errores es abrumadora», concluye.

