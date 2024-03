El Tenerife Libby’s La Laguna, a vida o muerte en el Pablos Abril

El Tenerife Libby’s La Laguna disputa hoy, a las 18:00 horas, el partido más importante de la presente temporada de Liga Iberdrola contra Kiele Socuéllamos. Un partido en el que el equipo tinerfeño busca empatar la serie de playoff contra las manchegas, que ganaron el primero en casa. De ganar, las jugadoras dirigidas por David Martín forzarían el desempate este domingo, que clasificaría a las ganadoras del un hipotético tercer duelo a las semifinales por el título de liga. El partido podrá seguirse por Youtube a través de los canales habilitados por la Real Federación Española de Voleibol.

El Libby’s llega a este fundamental partido tras perder en un doloroso partido fuera de casa, donde contó con tres bolas de partido con 0-2 a favor. Sin embargo, las socuellaminas consiguieron darle la vuelta, ganando en el tie break un partido que tuvieron perdido. Las locales defenderán, en esta ocasión un infranqueable Pablos Abril, que ha visto a las jugadoras dirigidas por David Martín (antes por Miguel Rivera) ganar todos los partidos disputados su feudo durante la 23/24.

Por su parte, las jugadoras manchegas llegan al partido con el subidón de la remontada del fin de semana pasado. Tras recuperar a jugadoras claves para el cruce de cuartos, esperan poder dar la campanada y conquistar un pabellón inmaculado. En un momento anímico muy potente, tras vencer en el primer partido de la serie, aspiran a poder trasladar su gran nivel en casa a Tenerife.

Martín confía en las suyas

Martín, preparador del equipo insular, considera que el partido del pasado fin de semana dejó «un sabor agridulce». El entrenador dice «haber visto muy cerca la victoria», pero aprecia un aprendizaje en el fatal desenlace. «Esto nos enseñará a nunca dar nada por hecho. De los errores se aprende más que de las victorias. A veces las cosas pasan por algo, y tendremos que demostrarlo este fin de semana ante nuestra gente».

Martín aventura un enfrentamiento muy complicado. «Llevamos dos semanas contra ellas llegando a los cinco sets, y no me cabe duda de que vamos a tener que darlo todo». El preparador blanquiazul espera que el apoyo de la afición lleve en volandas al equipo y le permita sumar un plus para imponerse en un partido que, a buen seguro, será muy igualado. «Espero que vengan y que animen como saben, que nos den el valor que se le presupone al factor cancha, sobre todo aquí, y que nos puedan ver clasificarnos para semifinales», explica ilusionado.

La clave será, según el míster, conseguir tener seguridad en el trabajo diario. «Las jugadoras deben tener siempre consciente qué hacer en cada situación y elegir la mejor decisión. Tendremos así la posibilidad de tener ventaja en el marcador y lograr ganar un partido que nos dé acceso a ese encuentro del domingo». El entrenador cree que «aún queda mucho que remar», empezando por hoy.