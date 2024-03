A por el primer triunfo del año

Los malos resultados se amontonan en el casillero del Costa Adeje Egatesa, que se propone salir hoy del bucle de noticias aciagas con un triunfo convincente ante un rival difícil. La cita es en el Municipal (DAZN, 11:00 horas) contra el Sevilla de Martín-Prieto, con previsión de buena entrada de público y entradas entre cinco y diez euros.

El calendario presenta una nueva oportunidad para que las blanquiazules pongan fin a su larga sequía de triunfos, que se prolonga desde el pasado 9 de diciembre cuando se impusieron en casa al Granada (2-0). José Herrera contará con las bajas de Yerliane Moreno y Pisco, lesionada el domingo en la goleada ante el Barça; pero recupera a Patri Gavira tras cumplir sanción.

El encuentro viene marcado por la sed de revancha con las sevillistas, que en la primera vuelta vapulearon al representativo (5-1) en un encuentro muy gris del Costa Adeje. En cuanto a la composición del once local, es probable que Noelia Ramos vuelva a defender la portería tras cumplir sanción; y también hay serias opciones para el regreso a la titularidad de Thais Ferreira.

El Sevilla es sexto en la tabla y cuenta sus encuentros a domicilio con un balance de cuatro victorias, dos empates y tres derrotas. «Nos vamos a encontrar enfrente un equipo muy potente en las transiciones, que vive muy bien del ataque a los espacios», advierte Herrera. «Creo que será un partido mucho más entretenido para el espectador que para los entrenadores. Nuestra afición ve y siente como nos merecemos lograr una victoria, es nuestro momento y la afición responderá, nuestros fieles no van a fallar y queremos que nos ayuden este sábado para ir a por los tres puntos».

En todo caso, ha enunciado el entrenador que el único objetivo ha sido y es «la permanencia». «Cuando me preguntaban los medios por otras cuestiones, yo respondía siempre con la misma palabra: permanencia. Me insistían, y yo repetía: permanencia. El discurso no ha cambiado en ningún momento», adujo tras el duro varapalo del fin de semana pasado contra el Barcelona. Ahora, el rival será más asequible y no «de otra galaxia».

La tinerfeña Paola Hernández se muestra confiada ante las opciones de las suyas, pero avisa de las complicaciones que siempre presenta este rival. «El Sevilla es un rival que está haciendo las cosas muy bien, pero no debemos olvidar el trabajo que estamos haciendo nosotras en estas semanas. Los resultados no nos están acompañando, pero queremos dar una alegría a nuestra afición y para eso hemos preparado este partido de la mejor manera», indica la isleña.