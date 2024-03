CV Cisneros, entre el premio y la oportuidad de crecer

El CV Cisneros Alter llevaba casi tres décadas sin competir en la máxima categoría del voleibol masculino nacional. En su regreso a la Superliga, no solo se aseguró su continuidad una temporada más entre los grandes, sino que participó en la Copa del Rey –llegó a ser semifinalista– y está contando las horas para adentrarse en las eliminatorias por el título. La serie al mejor de tres partidos comenzará este sábado (18:00) en la cancha del Colegio. Dos semanas más tarde, se trasladará a Soria, donde ejercerá de anfitrión el Río Duero. Ahí se resolverá todo. El pulso enfrentará al sexto de la fase regular, el conjunto cisnerista, y al tercero.

En parte, el playoff es un premio para el prestigioso club tinerfeño. Pero no por ello rebaja su interés por superar la primera ronda. De hecho, su entrenador, Matías Guidolín, asegura que la plantilla que dirige está «preparada» para asumir el reto de luchar por el campeonato, desde su condición de revelación, y toda la presión que conlleva. «Realmente estamos convencidos de que esta puede ser una buena oportunidad para seguir demostrando para qué está el equipo y para qué está la institución», comentó este miércoles el argentino en un acto con los medios de comunicación desarrollado en el escenario del partido de este sábado. «Asumimos esta responsabilidad y lo hacemos con el mismo compromiso del comienzo de una temporada en la que entramos pensando que lo principal iba a ser evitar el descenso», admitió.

Pero el camino fue demostrando que el Cisneros podía aspirar a mucho más. «A base de ir partido a partido, punto a punto, empezamos a tener claro que en lugar de ser un colista o un equipo de media tabla, podíamos movernos con los mejores», afirmó Guidolín sin pasar por alto los «altibajos» que han acompañado al Cisneros y a casi todos sus rivales directos.

Uno de esos compañeros de viaje es el Río Duero, equipo que derrotó a la escuadra tinerfeña el 9 de marzo (3-0) en la penúltima jornada de Liga y que cayó en el Colegio en la primera vuelta (3-1).

Seguramente, las opciones de éxito del Cisneros pasarán por sacar adelante el primer encuentro. De lo contrario, se verá obligado a ganar los dos siguientes en Soria. «Tenemos que centrar todos los esfuerzos en el partido del sábado, y si no se da bien, intentaremos lavar un poco la cara y apostar por la segunda etapa de la eliminatoria», resumió el preparador rosarino.

Para conocer el desenlace habrá que esperar más de lo habitual en estos casos. El segundo asalto se celebrará el 6 de abril. Esa diferencia de tiempo entre los dos primeros encuentros no convence del todo al Cisneros, y probablemente tampoco al conjunto soriano. Resignación. Guidolín explicó que todo se debe a una cuestión de logística. «Los clubes decidieron no jugar en Semana Santa por lo difícil que habría sido organizar los viajes, pero lo tomamos como algo más del calendario y deseamos que tanto la Federación como los clubes sigamos creciendo para darle más nivel a la Liga», opinó.

Guidolín está cerca de cumplir tres años en el Cisneros. Lo hará en agosto. La mirada atrás no hace sino ratificar que las bases que se sentaron en su momento, tienen la solidez pretendida. El ansiado ascenso a la Superliga, 28 años después de la última experiencia del club en esta competición, fue el resultado de un proyecto que se distingue por su juventud dentro de una entidad deportiva histórica. Matías dio el paso por «el atractivo de afrontar un desafío». Enseguida notó «mucho entusiasmo» por parte de la directiva que encabeza Tomy López –jugador de la anterior etapa en División de Honor–. «El club siempre ha estado abierto a adaptarse al modelo de trabajo que propuse, y yo también me he acoplado a la situación que ha vivido el Cisneros en cada momento», destaca en su repaso del despertar del equipo colegial. «Todo eso fue generando una evolución», apunta el técnico para describir un proceso en el que no se ha descuidado el trabajo de cantera, esencial para el Cisneros Alter. «Lo nutritivo de todo esto es poder contar con jugadores de la casa», remarca. Muchos de ellos, sin saberlo, estarán este sábado en las gradas del Colegio como espectadores. «Para las próximas etapas seguiremos pensando igual; y eso es algo que da jerarquía y que estimula a cualquier chico o chica, porque el espectáculo que estamos viendo en casa, tiene un poder enorme». Para no perdérselo.