José Herrera tras el 7-0 del Barcelona al Costa Adeje: "Es otro deporte"

José Herrera asumió con resignación el 7-0 encajado este domingo por el Costa Adeje Tenerife en el estadio Johan Cruyff, en la vigésima jornada de la Liga F. No es que hubiera encarado la visita al Barcelona sin ambición, pero, al final, no le quedó otra que aceptar lo evidente, que se enfrentaron a un rival que juega «a otro deporte».

Resultados aparte, el entrenador de la UDTenerife opinó que «es una cuestión de perspectiva», y se explicó compartiendo su convencimiento de que la escuadra azulgrana aventaja al resto de competidores de Primera División «en siete u ocho años, en cuanto a profesionalismo, y eso pesa». Herrera no puso en duda que «para la afición del Barça debe ser muy divertido, pero para los otros quince equipos de la Liga F, no lo es». En esa línea, recordó que el líder de la competición «está configurado para optar a todo en España y para ganar la Champions». «Los demás no es que estemos en otra Liga, estamos en otro deporte», afirmó.

«La Liga F es consciente de que, a nivel de producto, el Barcelona es muy potente, y es notorio que el resto de clubes de España y de Europa estamos a años luz», reflexionó antes de apuntar que en la plantilla azulgrana coinciden «las mejores futbolistas del mundo».

Comparando el 7-0 con otros enfrentamientos en los que dirigió al Costa Adeje ante el Barcelona, comentó que, «seguramente, fue el peor de todos», por la respuesta defensiva, y «el mejor de ellas». «En otros encuentros estuvimos muchísimo mejor y ganamos muchos más duelos, pero esta vez salimos demasiado dubitativas», continuó Herrera. «El planteamiento fue similar al de otras veces, pero en la primera parte no dimos nuestra mejor versión y ellas sí lo hicieron. De ahí, el resultado», explicó con la pena de que sus jugadoras entraran al campo «un poco expectantes», todo lo contrario que el arrollador rival.

Lejos de darle más vueltas a lo sucedido en el Johan Cruyff –confesó que ni siquiera dedicó tiempo a dar una charla a las jugadoras tras el partido–, dirigió la mirada al futuro cercano. «Nos quedan diez partidos que son diez finales, y ya estamos pensando en el Sevilla». Todo, con un objetivo claro, el mismo de la pretemporada, es decir, la «bendita permanencia».