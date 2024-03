El Tenerife Libby’s volverá a jugar en Europa la próxima temporada

El Tenerife Libby’s La Laguna organizó este martes un encuentro con la prensa con motivo del próximo partido del equipo, que da inicio al playoff de la Liga Iberdrola con el duelo frente al Kiele Socuéllamos. Un partido que se jugará este sábado y que llevará a las jugadoras dirigidas por David Martín a Castilla la Mancha. En la presentación habló el presidente-entrenador, y, posteriormente, cinco jugadoras tomaron la palabra.

David Martín expresó su «gran orgullo por poder cumplir con el nueve de nueve». «Desde que ascendimos, siempre hemos estado en playoff». Una tercera posición clasificatoria que, además, supone para el club una gran noticia: asegurar la clasificación europea, y contar con plaza internacional la próxima temporada. «Siempre hemos creído en este nivel alto de exigencia, con una competición internacional que es muy importante», aseguró Martín.

Las plazas para las tres competiciones continentales serían las siguientes: una de Champions, para el campeón, dos para CEV Cup y otras dos para Challenge Cup. La última, la opción que mejor encajaría en relación al presupuesto del cuadro lagunero que, eso sí, estaría dispuesto a hacer un esfuerzo por competir en una de los dos torneos más importantes en cuanto a exigencia deportiva.

Posteriormente, las jugadoras del equipo fueron dando una pequeña reflexión sobre los valores del club, en base a las letras que componen el nombre del equipo.

Dayana Segovia habló de la Humildad. «Es muy importante para todas. Debemos entrenar con humildad para darlo todo y seguir mejorando. Debemos ser humildes ante el rival para no infravalorarlo nunca». A la Actitud se refirió Denia Bravo: «Nunca rendirnos. Nunca parar de luchar. La actitud es importante para no dar por perdido ni un solo punto, agarrarnos a la pista y luchar sin parar». Marga Pizà puso su voz para hablar del Respeto: «No hay rival pequeño, ni rival invencible. Debemos respetar a nuestros rivales para no dejarnos sorprender por nada». De Ilusión se expresó, Paula Garcia, que «Torneos como este siempre la disparan». «La ilusión nos debe ayudar a creer en nosotras». Raquel Montoro finalizó las intervenciones, hablando del Sueño: «Vamos a seguir soñando, para que sea mágico cada instante de este final de temporada».