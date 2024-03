Dayana Segovia: "Yo creo que el verdadero cambio ha sido en nosotras"

Teniendo en cuenta el inicio de la temporada, la tercera plaza habrá sido un gran resultado.

Por cómo veníamos en la primera vuelta es una buena posición. Estábamos prácticamente fuera de la Copa de la Reina y cerca de no clasificarnos al playoff. Le hemos dado un cambio interesante al equipo y conseguimos alcanzar una muy buena posición. Terminar terceras ha sido un gran logro.

¿Está el equipo en su mejor momento?

Estamos bien. En un ritmo bueno, pero siento que vamos mejorando cada día. Podría decir que sí, que estamos en nuestro mejor momento, pero sigue habiendo mucho que trabajar. Siento que tenemos un pequeño margen de mejora y podemos seguir dando sorpresas.

Y llegados a este punto, ¿cuál es el objetivo?

Partido a partido. Este torneo es a muerte súbita y no sirve de nada hacer cuentas a largo plazo. Hay que ir paso a paso. Si nosotras seguimos en esta línea, podemos llegar lejos.

¿Qué ha cambiado?

Todo ha sido un ciclo de trabajo. Creo que el cambio ha estado unido a las emociones. El sentido de pertenencia por la camiseta se ha ido recuperando. Hemos conseguido dejar atrás estas sensaciones que no nos ayudaban.

Pero algo más habrá detrás.

No lo sé. De verdad que no. A veces las cosas funcionan y a veces no. Poner el esmero y el desempeño está en cada una de nosotras. Miguel hizo un gran trabajo aquí, pero no se dieron los resultados. El deporte va de esto y, si los resultados no llegan, siempre hay consecuencias.

¿Qué teclas ha tocado David Martín?

David ha sido persistente, pero yo creo que el verdadero cambio ha sido en nosotras. Para mí fue todo nuevo. Nunca me había pasado que el presidente asumiera ese rol. Está claro que está haciendo un buen trabajo, pero es verdad que me sorprendió. No conocía su trayectoria como entrenador porque cuando llegué ya era presidente.

Vencieron al Kiele Socuéllamos en el último partido de la Liga. ¿Son favoritas en la eliminatoria?

Creo que no. El playoff es un torneo diferente en el que cuenta mucho la inspiración en un momento concreto. Kiele es un gran equipo que está en un gran momento. Va a ser muy diferente. No debemos confiarnos en ningún momento y trabajar para lograr la primera victoria y poder hacerlo con contundencia.

La buena noticia es que se ganó fuera de casa. Esta temporada había costado mucho. ¿Le encuentran explicación?

Ni siquiera yo lo entiendo. Nunca me había pasado. Jugar en un equipo y que hubiera tanta diferencia entre jugar fuera y en casa. Hay partidos en los que puedes pensar que hay un gran rival en frente y no siempre se puede ganar. Pero perder casi todos los partidos fuera... quizá era más mental o psicológico que deportivo.

Sin embargo, el año en el Pablos Abril el año ha sido inmejorable.

En Liga ha sido un año perfecto. Sé que es la mejor temporada de la historia del equipo en casa. Es verdad que una se siente más cómoda jugando en la Isla.

Algunos puntos los festejan haciendo el famoso Siu, de Cristiano Ronaldo.

Sí. Lo hacemos cuando celebramos los bloqueos [se ríe]. No sé de quién fue la idea, cuando llegué ya se hacía y yo me adapté. No sigo el fútbol, solo lo veo cuando juega Colombia, pero ya sabía lo que significaba.

¿Cómo empezó en el vóley?

Yo soy de Cartagena de Indias. Nunca pensé en jugar a voleibol. Empecé a jugar con 15 porque una vecina, que era mi amiga, me pidió que la acompañara. Me pareció interesante y probé. Yo estaba enfocada en los estudios, pero me gustó y me enganché. Empecé muy tarde porque la gente se suele iniciar con nueve o 10 años.

¿Cuánto tardó en darse cuenta de que tenía muchas condiciones?

Todo fue muy rápido. La verdad es que en solo un mes ya sentía que algo iba muy bien. Ya atacaba con fuerza y golpeaba muy bien el balón. Es verdad que tuve un gran maestro, Andrés Mesa, un hombre muy conocido en Cartagena. Él pulió todo el vóley en mí. Entrené mucho. Muchísimo. Pronto llegué a la selección nacional. Las cosas salieron muy bien.

Había jugado en países como Alemania o Finlandia. ¿Tenía ganas de jugar en un país que se pareciera un poco más al suyo?

Por eso estoy aquí. Llevaba siete años siendo profesional y siempre he jugado en lugares muy diferentes a Colombia. Por eso elegí España y Tenerife. Sabía que este era un país acogedor y me iba a sentir bien y así ha sido.

Y ¿cómo se gestó su fichaje?

Fue el club el que se puso en contacto con mi representante. Él me lo propuso y yo acepté. No me arrepiento para nada.

¿Le gusta lo que ha encontrado en Tenerife?

La Isla es maravillosa. Un clima maravilloso, la gente es muy acogedora, las playas... No he tenido mucho tiempo para visitar porque entrenamos mucho y prefiero descansar bien. Me quedo con Las Teresitas y algunas partes del sur, como Adeje o Los Cristianos.

Ha sido por números, la mejor opuesta de la Liga. ¿Era un objetivo, o se trata de una consecuencia del trabajo bien hecho?

Parte y parte. Mi objetivo es ser una de las mejores anotadoras de la Liga, pero sabiendo que ese premio llega fruto del trabajo y de hacer las cosas bien.