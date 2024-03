Salvador Soliño: "Llegué a pensar que estaba perdido, pero yo tengo a Alejandro Afonso; siempre confío en él"

Enhorabuena por el título, ¿había mucha presión por volver a ganar?

El Chimbesque llevaba muchos años sin ganar un título. Había habido algún subcampeonato, pero ningún campeonato desde la época del Pollito. No había ansia, pero sí necesidad de hacer disfrutar a nuestra gente. Este año se hizo de manera diferente, con semifinal y final. A nosotros nos tocó esperar un mes y cinco días desde que nos clasificamos. Imagina los miedos a una lesión durante todo ese tiempo.

¿A usted le gusta el nuevo formato?

En La Palma, el cuarto le ganó al primero y el tercero al segundo. La final la ganó el cuarto. En Tenerife no. Aquí ganaron primero y segundo en las semifinales y nosotros (el primero) la final. Si tomas como referencia la asistencia de público, el torneo fue un éxito. Se lleva trabajando bien en los últimos años. Jeremías y su gente recogieron a una institución en ruinas y la tienen sólida. Hay que hacerles un monumento. La lucha está más viva que nunca. En primera categoría, la Liga de Tenerife es la única de toda Canarias que tenía seis puntales A. Están saliendo equipos y escuelas nuevas. Estamos en un momento tranquilo y hay que seguir trabajando.

Entonces, ¿es el Chimbesque el mejor equipo de Canarias?

El Chimbesque es, ahora mismo, el mejor equipo de Tenerife. Es, también, una opción real a ser el mejor de Canarias.

Hubo un momento en el que el Rosario lo tuvo en la mano. ¿Llegó a pensar que la final estaba perdida?

Claro, claro que pensé que lo teníamos perdido. Llegas a pensar muchas cosas, pero yo tengo a Alejandro. Es el puntal que más se identifica con el Chimbesque, como club, y conmigo, como entrenador. Alejandro es un ganador, un chico que nunca da nada por perdido. Le da igual cómo esté la lucha de difícil, él siempre lo da todo. Es un luchador de todo corazón. Aunque parecía que estaba perdido, yo siempre confío en él.

Hábleme de esa conexión con Alejandro Afonso

Nosotros apostamos por Alejandro cuando veía de quedar último con el Arguama en las dos temporadas anteriores. Nos quedamos, ese año, a un solo punto de la final. Cuando llegó la pandemia éramos líderes de la Liga Regional. Él se fue a La Palma y allí dio un paso adelante, quedando campeón dos temporadas consecutivas y llegando a la final de la Regional. Es un chico que se prepara, que se cuida, que es todo por la lucha. Nosotros le hicimos creer que no era inferior a nadie, le hicimos creer que él podía. Es el puntal A que tiene más lucha de Canarias. Tiene muchos recursos. Además, es compañero. Trabaja y mira por los demás e intenta hacer mejores a sus compañeros.

Y habían empezado genial...

Empezamos muy bien. Estábamos ilusionados, pero la caída de Cristian García nos trastocó los planes. Hubo que tirar de Ale y él siempre responde. Si hacemos balance de las dos agarradas, creo que hay una persona que siempre propone y, otra, que intentó vivir del hombre que tenía por detrás. A uno le salió bien y al otro mal.

¿Entiende las críticas al arbitraje?

Es normal que protesten. Las cosas como son, yo también lo hubiera hecho. ¿Si es amonestación o no? Podríamos analizar lo que le propuso el uno al otro. El árbitro es quien decide. No sé decir si se equivocó o no. No lo sé. A mí me ha tocado perder campeonatos a falta de siete segundos por una amonestación y ahora me toca disfrutarlo.

Ustedes también reclamaron alguna decisión.

Un luchador mío, Daniel Luis, recibió tres amonestaciones en 25 segundos. Estaba siendo su segundo punto. Eso significa que era silla en blanco del Rosario. Ese era un momento clave. Se marchó al vestuario hundido. Llorando. El 85% de mi plantilla son canteranos, chicos que han salido de la base del Chimbesque desde alevín. Tenemos un equipo basado en la casa. Eso es lo que hace que lo sientan tanto. Dani me decía que era su noche, que esa era su noche. Al final, mira...