La edición de 2024 de la Spring Run cumplió su promesa de ofrecer el mejor de los espectáculos en el veloz circuito de la Milla de Oro de Arona. La prueba sureña, en un recorrido diseñado para sacarle el mayor rendimiento posible a todos y cada uno de sus participantes, fue de máximo atractivo para los corredores inscritos y también para el numeroso público que se agolpó en el emblemático entorno de la Milla de Oro de Arona para hacer volar con sus ánimos a los deportistas.

La carrera de este año, la más internacional de todas sus ediciones con la presencia de 22 nacionalidades entre el más de medio millar atletas inscritos, resultó todo lo explosiva que se esperaba y muchos de los competidores se fueron para casa con la satisfacción de haber cumplido sus objetivos. La consecución de marcas mínimas para acceder a los retos personales para lo que resta de temporada y de récords individuales en deportistas que no se toman tan en serio la competición, fueron tónica general en una Spring Run para la historia.

Espectáculo en la ‘Milla de Oro’ gracias a la Spring Run 2024 / El Día

Jonay González era el favorito para la prueba de los 10.000 metros. El atleta icodense venía de ganar la Carrera Nocturna de La Laguna en la misma distancia y quería hacer su particular triplete de esta temporada después de haber vencido también en la San Silvestre Lagunera. González armó un grupo desde el principio, corriendo a un ritmo alto, con Samir Riseg, Luis Mahy García y Ayoze Pérez como acompañantes. A medida que se acumulaba el desgaste en las piernas se irían quedando García y Pérez, aunque sin perder de vista a los líderes. En cabeza resistieron Jonay González y Samir Riseg que finalmente se jugarían el triunfo en un explosivo esprint que se lo llevó el experimentado atleta del Bikila.

González cruzó la meta con un tiempo de 33:16 minutos con Riseg a un segundo del vencedor. Luego entraría García (33:23) y Ayoze Pérez acabaría en cuarto lugar (33:29). «Estoy muy contento, estoy retomando la competición de nuevo con muy buenas sensaciones y en esta Spring Run, a pesar de que fue una carrera que se decidió al final, me encontré bastante cómodo durante el paso de los kilómetros, así que me voy muy contento», señalaba al final de la prueba Jonay González. «Son un atleta al que me da igual llegar al final porque siempre confío en mi esprint y a pesar de que el rival me lo puso bastante difícil pude apretar los dientes y conseguir la victoria», añadió el tinerfeño antes de alabar las condiciones de un circuito que le «favorece» por sus condiciones al nivel del mar, con un recorrido llano y que le «gusta mucho porque es realmente rápido».

Espectáculo en la ‘Milla de Oro’ gracias a la Spring Run 2024 / El Día

En la prueba femenina el guión fue parecido, con Valentina Pelosi, Ana Boullón y la incombustible Amada Sánchez marcándose de cerca. La resistencia de Boullón y Sánchez no sería tan larga como la de sus compañeros masculinos con lo que Pelosi empezó a abrir hueco, cada vez más, para terminar ganando la carrera con 39:56, 21 segundos menos que los que empleó Ana Boullón (40:17). Mientras, Amada Sánchez finalizaba en la tercera plaza, algo más distanciada (41:41).

Si la prueba larga había resultado emocionante y explosiva, la de los 5.000 metros fue tremenda en cuanto al ritmo con el que corrieron los atletas que aspiraban al triunfo final. Aday Salas fue el que marcó las primeras diferencias rompiendo la carrera desde la mitad del recorrido para irse por delante de Agoney Díaz. El del Tenerife CajaCanarias no estaba dispuesto a hacer prisioneros y siguió cumpliendo la hoja de ruta que tenía marcada en una estrategia que le llevó a la victoria con un gran tiempo de 15:16 minutos. Por detrás, Agoney Díaz entraría segundo (15:38) y Francisco José García acabaría subiendo al tercer cajón del podio (16:14).

Johana Ardel también hizo valer su condición de principal aspirante a la victoria entre la categoría femenina. Su ritmo fue casi imposible de seguir para Sandra Trujillo y Estefanía Sánchez a las que pronto distanció. Ardel fue fiel a su ritmo de carrera y se impuso en la línea de meta con una marca de 17:55. Por detrás Sandra Trujillo también abrió hueco con su inmediata perseguidora y finalizó segunda (19:19) mientras que Estefanía Sánchez fue tercera (20:18).

A la finalización de las pruebas adultas se disputaron las carreras infantiles con más de un centenar de jóvenes participantes en distancias adaptadas a los rangos de edad establecidos por la organización de una prueba que también tuvo a las handbikes como protagonistas con la victoria de Gilberto Torres (31:35) sobre los 10.000 metros de recorrido.