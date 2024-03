El Costa Adeje deja buenas sensaciones pese a sumar un nuevo empate

El Costa Adeje Tenerife retomó la competición liguera salvando un empate frente al Villarreal en un partido que jugó en inferioridad numérica desde el arranque de la contienda por la expulsión de la portera Noelia Ramos. La asturiana Cheza saltó al campo para detener un penalti a Fatou Kanteh, pero ya a la media hora, la nombrada atacante de las castellonenses no falló para adelantar en el marcador al equipo de Sara Monforte. Antes del descanso, Clau Blanco puso las tablas, y en la segunda mitad, las blanquiazules dispusieron de las mejores ocasiones para acabar con su mala dinámica sin ganar.

Tras el tanteo inicial, con imprecisiones por parte de ambas escuadras debido a la buena presión realizada por los equipos de José Herrera y Sara Monforte, el Costa Adeje gozó de una clara oportunidad para romper la igualada por mediación de Ange Koko, pero el chut de la marfileña, con todo a favor, tras recuperación y certero servicio de Jasinna Blom, se marchó por encima del larguero de la portería de la valenciana Carmen Carbonell.

A los once minutos, el colegiado señaló penalti por un codazo de la portera Noelia Ramos sobre Claudia Iglesias, que le costó la expulsión a la portera blanquiazul. Fatou Kanteh asumió la responsabilidad, pero se encontró enfrente con la cancerbera asturiana Cheza, que no pudo tener mejor debut con las adejeras al adivinar el lanzamiento desde los once metros de la atacante gerundense.

Con una jugadora más sobre el campo, el Villarreal cambió el dibujo, dando un paso adelante, frente a un cuadro de José Herrera, bien plantado sobre el recinto adejero. Cuando se llegaba al ecuador de la primera mitad, las blanquaizules gozaron de una nueva aproximación con un tiro de Ange Koko, que se fue a la derecha de Carbonell. A continuación, un libre directo de Bea Beltrán se topó con el larguero.

A continuación, el Villarreal estuvo a punto de romper la igualada con un remate de María Llompart, tras un centro envenenado de Kanteh repelido por el palo, que se marchó alto. Sin tiempo para el respiro, las castellonenses sí lograron el 0-1, por mediación de Kanteh, quien aprovechó un balón al espacio para batir a la portera asturiana con un tiro cruzado sobre el palo largo.

En el minuto 39, el Costa Adeje se repuso restableciendo la igualada con una jugada en la que la nigeriana Babajide tuvo fe para centrar para la lletada desde atrás de Clau Blanco, quien remató para alojar el esférico en la red tras tocar en el travesaño. Antes del descanso, las chicas de Sara Monforte pudieron lograr su segundo tanto, pero un remate de la estadounidense Mckenna, con todo a favor, se marchó fuera.

Tras la reanudación se vivió un partido más trabado, condicionado por el viento imperante sobre el recinto adejero, que dificultaba el juego de ambas escuadras. El Villarreal se fue a por su segundo tanto frente a un conjunto de José Herrera, bien posicionado, que no le perdía la cara al partido y que no concedía claras oportunidades a las castellonenses.

En el minuto 63, las blanquiazules vieron como se les anulaba un tanto a Ange Koko, tras acción previa de Babajide, por fuera de juego. A continuación, tras bonita jugada trenzada de las tinerfeñas, el disparo de Bea Beltrán se estrelló en el larguero, quedando el rechace para un nuevo chut de la propia futbolista madrileña, desde la frontal, que se marchó alto.

Sin tiempo para el respiro, el Costa Adeje siguió buscando su segundo gol, y un remate de cabeza Agus Barroso, tras centro de unas incisiva Bea Beltrán, se marchó a la izquierda de la valenciana Carbonell.

En el tramo final de esta segunda parte, el ritmo del juego fue decayendo, con dos equipos que no concedían espacios a su rival. El Costa Adeje y el Villarreal daban por bueno el punto conseguido, y se dedicaron a defenderse de las acometidas de su rival, mostrándose faltos de profundidad para volver a inquietar las porterías de una renqueante Cheza y de Carbonell.