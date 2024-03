El Costa Adeje se reencuentra con la competición 20 días después

La Liga F vuelve a arrancar después de 20 días de pausa en los que el interés se concentró en la exitosa participación de la selección española en la Liga de Naciones. El Costa Adeje no juega un partido oficial desde el 18 de febrero, día en el que perdió en el campo del Real Madrid. Fue su séptima jornada consecutiva sin sumar. La serie de baja producción comenzó con el 0-2 ante el Barcelona, continuó con cuatro empates seguidos –Real Sociedad, Athletic, Valencia y Levante Las Planas– y se prolongó con las derrotas frente al Levante y al Real Madrid. Este tramo, con cuatro puntos de 21 posibles, no ha tenido consecuencias inquietantes en la clasificación. Lo peor es que el octavo puesto, en poder del Athletic, se ha alejado en seis puntos. Pero la sequía no ha dejado sino ganas acumuladas de volver a ganar, por la racha en sí y por el parón. LaUDTenerife tiene este sábado la oportunidad de quitarse ese peso de encima. Recibe en el municipal de Adeje a un Villarreal (11:00) que está dos puestos por debajo y tiene solo un punto menos.

José Herrera, técnico del equipo blanquiazul, no podrá contar con la guardameta habitualmente titular en Liga, Aline Reis. La brasileña arrastra, desde el encuentro con el Real Madrid, una lesión en la unión miotendinosa proximal del recto femoral, informó el club.

El entrenador ha notado en las futbolistas «muchísimas ganas» de competir. Pero advierte de que «la clave estará en no confundir las ganas con la necesidad», entre otras cosas, porque el Costa Adeje no se encuentra en una situación límite. «Es un partido vital para estar mucho más tranquilas, pero no por la ansiedad de estar en una zona negativa de la clasificación», apunta el entrenador, convencido de que el equipo «merece» volver a ganar. «Es nuestro momento», afirma antes de destacar que en estos días ha palpado «un cambio positivo en muchas jugadoras que han dado un paso adelante».

Enfrente, un Villarreal que no sobresale por sus números ofensivos. Con 16 tantos, es el tercer peor equipo en este apartado. Antes del parón enlazó tres victorias –dos fuera– y añadió un empate.